Charlotte Casiraghi si mostra così com’è e rompe tutti gli schemi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlotte Casiraghi

Quando pensiamo a Charlotte Casiraghi, la immaginiamo di solito con abiti magnifici al Ballo della Rosa che ogni anno organizza sua madre Carolina di Monaco, la vediamo alle sfilate di Chanel con outfit sofisticati oppure nel Principato, coi suoi figli e la sua famiglia, mentre assiste a uno degli appuntamenti istituzionali della Rocca. Ma ora Charlotte Casiraghi ci mostra un altro aspetto di sé, forse quello che più la rappresenta almeno in questo momento, ossia quello della intellettuale.

Charlotte Casiraghi si mostra per quello che è davvero

Charlotte Casiraghi è la nuova erede di Simone de Beauvoir? Lei vorrebbe e molti lo pensano dopo aver letto il suo nuovo libro, La fêlure, che sta diventando un caso letterario in Francia. D’altro canto, il nome della sua autrice è noto a tutti e non è stato facile, per lei che è un personaggio pubblico da sempre sotto i riflettori, mettere a nudo pensieri così intimi e profondi.

Il suo editore ha sempre dichiarato che non si tratta di una autobiografia, ma è evidente che le “fratture” di cui parla nel libro che ha vissute anche lei, perché la vita è fatta di rotture e l’importante è trovare il modo di risollevarsi e crescere a partire da queste esperienze, a volte drammatiche a volte semplici cambiamenti.

Charlotte Casiraghi, look nero esistenzialista

Charlotte ha impresso una svolta anche nel look, specialmente quando va a presentare il suo libro. Recentemente in un incontro-intervista, che si è tenuto presso lo spazio Station Ausone della libreria Mollat, una delle più importanti librerie indipendenti di Francia, a Bordeaux, la figlia di Carolina si è presentata con un look total black, in perfetto stile esistenzialista, ma rivisitato in chiave contemporanea.

Charlotte ha indossato un lupetto nero che ha abbinato a un blazer oversize e a dei denim grigio scuri, quasi neri, con degli stivaletti bassi. Un outfit essenziale, perfettamente in sintonia con il suo guardaroba sempre contraddistinto da linee semplici, minimal ed essenziale. Così come il make up è naturale, giusto un filo di blush per scolpire e illuminare le gote e un rossetto rosa carne.

Charlotte ha anche aperto un profilo Instagram ufficiale, che prima non aveva, per condividere tutti gli incontri letterari che organizza in collaborazione con Chanel, i Rendez-vous littéraires rue Cambon, dove si riflette questo nuovo stile intellettuale.

IPA

Charlotte Casiraghi, la confessione

Charlotte, presentando il suo libro, ha raccontato molto di sé. E ha confessato che “a volte, creare un personaggio è un modo per affrontare la situazione”.

Ma ha anche riflettuto su vari temi come la maternità: “C’è questa idea che l’amore di una madre debba essere tutto”, su quel “grande divario tra ciò che le persone potevano percepire di me e ciò che provavo dentro” e su quella “corazza” che ha finito per essere costruita davanti al mondo.