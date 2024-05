Re Carlo, ultime notizie. Tensione con Camilla per matrimonio del Duca di Westminster

Carlo e Camilla avrebbero discusso per il matrimonio del Duca di Westminster e la sosia di Kate Middleton. Lei non ci vuole andare dopo l'affronto subito

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Il figlioccio di Carlo, Hugh Grosvenor, Duca di Westminster sposa il 7 giugno Olivia Henson, nella cattedrale di Chester, in quello che promette di essere un grande evento dell’anno. Sicuramente ci sarà William e avrà un ruolo speciale. Ovviamente Kate Middleton non parteciperà ma può essere che George accompagni il papà. Per quanto riguarda il Re e Camilla, l’augusta coppia non ha ancora confermato ma c’è chi parla di tensioni tra loro.

Carlo e Camilla, alta tensione per il Royal Wedding

Infatti, i matrimoni causano sempre dei problemi a Carlo e Camilla, sia quando si tratta delle loro ex relazioni coniugali sia quando si tratta delle nozze degli altri.

In quanto figlioccio di Carlo e padrino di George, ci si aspetterebbe che il Re prenda parte al matrimonio di Hugh Grosvenor, ovviamente accompagnato da sua moglie Camilla. Ma i Sovrani sono impegnati in un viaggio in Francia il giorno successivo per commemorare il D-Day. Dunque, è probabile che Carlo sia troppo stanco per andare anche al matrimonio del Duca di Westminster e Olivia Henson, la sosia di Kate Middleton.

Anche se i soliti ben informati dicono che sotto questa incertezza ci sia ben altro e riguarderebbe Camilla. Infatti, la Regina consorte non ha un buon ricordo della famiglia di Hugh. Nel 2004 si creò non poco imbarazzo quando la sorella del Duca di Westminster, Lady Tamara Grosvenor, invitò al suo matrimonio Carlo e Camilla e la Regina Elisabetta. Allora, i due non erano sposati e la clausola per far partecipare Camilla era che non si doveva sedere vicino a Carlo. Lei la prese molto male, pare che ci fu un litigio furioso tra loro e alla fine nessuno dei due andò alle nozze.

Il ricordo di quell’episodio spiacevole e di come la famiglia Grosvenor aveva trattato Camilla pare incida sull’indecisione dei Sovrani di essere presente al matrimonio del Duca il prossimo 7 giugno. Certo, il fatto che rientrino il giorno prima dal viaggio in Francia e in considerazione delle condizioni di salute del Re, permetterebbe loro di declinare l’invito senza suscitare troppo scalpore.

D’altro canto, la storia dell’invito con clausola del 2004 è nota a tutti a Palazzo e Camilla potrebbe metterla a tacere per sempre presentandosi da Regina consorte alle nozze del Duca di Westminster. Le loro Maestà si riservano di rispondere il più tardi possibile.

William conferma la presenza al matrimonio del Duca di Westminster

Intanto, William ha confermato la sua presenza. Purtroppo Kate non se la sente di partecipare. Si teme che la chemioterapia abbia avuto effetti collaterali e che lei preferisca non mostrarsi in pubblico ma George che è il figlioccio di Hugh potrebbe addirittura fare da paggetto allo sposo.

Chi di sicuro non ci sarà è Harry che ha subito declinato l’invito per evitare tensioni con la Famiglia Reale e rubare la scena agli sposi. Senza contare il tema della sicurezza che per lui è fondamentale. Anche in questo caso non si è ben capito se questo invito lui l’abbia rifiutato o semplicemente non gli sia mai pervenuto.