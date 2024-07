Re Carlo, ultime notizie: regalo speciale per il principe George

Fonte: IPA Re Carlo e il Principe George

Il 22 luglio 2025 il principe George, amatissimo in tutto il Regno e non solo, compirà 11 anni. Ne è passato di tempo dalla venuta al mondo del primogenito di William e Kate Middleton, che a lungo ha avuto gli occhi del mondo puntati addosso.

Adorabile e dal carattere un po’ ribelle, vanta un posto speciale nel cuore del nonno. Re Carlo conferma questo sentimento con un regalo splendido. Di seguito tutti i dettagli.

Il compleanno di George

Senza alcun dubbio il principe George avrà modo di scartare un bel po’ di regali fisici. Ci sarà una pioggia di pacchetti per lui il 22 luglio, quando compirà 11 anni. Forse qualcuno sarà anche da parte del nonno. Per il momento, però, Re Carlo ha deciso di omaggiare l’amato nipote in una maniera tradizionale, per così dire, guardando al futuro.

Stiamo parlando, del resto, del futuro Re, anche se si tratta di un futuro remoto. Il monarca ha deciso di dedicargli un arboreto. Un simbolo del loro legame, che resterà lì, si spera per tantissimi anni, a simboleggiare questo amore. Al tempo stesso, ha regalato al nipote un luogo da poter considerare speciale per tutta la vita, un luogo del cuore insomma.

Tutto ha avuto inizio in realtà nel 2013, quando Carlo ha trasformato un arboreto nei giardini di Brikhall nel 2013. Un modo per celebrare la nascita del piccolo nipote. Intervistato dalla BBC, quando era ancora principe di Galles, aveva raccontato qualcosa di questo progetto nella tenuta di Balmoral, in Scozia.

Si tratta di un luogo che adora, che predilige per le proprie vacanze, perché più intimo di altri possedimenti della Famiglia Reale: “Questa era una parte del terreno piuttosto vuota, di cui non avevamo più bisogno. La cosa grandiosa è che sono stato in grado di piantare e dar vita a questo progetto lo stesso anno in cui è nato mio nipote George. Ho quindi pensato di chiamarlo il bosco del principe George”.

Un’eredità naturale

Nella tenuta di famiglia ci sarà sempre un luogo speciale per il piccolo George, che un giorno potrà lì portare i propri figli e nipoti. Un regalo generazionale, quello di Re Carlo, che intende tramandare la propria passione per la natura.

È innamorato della Scozia: “L’autunno è la magia di questi luoghi”. Un progetto, quello del pollice verde tramandato, che sembra già avuto successo con il bimbo. Nel 2015, a soli due anni, ha infatti collaborato con il nonno nel piantare due alberi nella tenuta del Gloucestershire, Highgrove.

La Famiglia Reale sarà in vacanza nella tenuta scozzese di Balmoral e qui George potrà “scartare” il suo regalo. Ritroverà l’arboreto, accresciuto e adornato di anno in anno, oggi di certo più rigoglioso rispetto al 2013.

George e zio Harry

Se con il nonno il rapporto è molto stretto e caloroso, differente il discorso con zio Harry e zia Meghan. L’allontanamento della coppia (ex) reale a infatti ovviamente avuto un peso su certi legami. Al di là di quella che è la frattura con il fratello William, il secondogenito di Diana e Carlo sente un profondo senso di colpa per non avere un rapporto con i suoi nipoti, riportano i tabloid.

Ecco le parole di una fonte anonima a OK!: “Al di là di ciò che Harry prova per suo fratello e suo padre, prova un gran senso di colpa per non avere un legame vero con i suoi nipoti. Lo stesso dicasi per il fatto che Archie e Lili non conoscano i loro cugini. Li ha sempre immaginati crescere insieme. Credeva di poter essere uno zio presente, pronto a dare consigli in situazioni che non volevano condividere con i genitori”.