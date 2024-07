Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

La volontà di Re Carlo? Trascorrere il mese di agosto all’insegna della tranquillità, visto il periodo nero che sta attraversando la Famiglia Reale. Sia al Sovrano quanto a Kate Middleton, la Principessa del Galles, è stato diagnosticato il cancro: Balmoral è il luogo adatto dove riunire tutta la famiglia e ritagliarsi un momento lontani dagli impegni ufficiali. Senza Harry e Meghan Markle, secondo le ultime indiscrezioni: a porre il veto sarebbe stata la Regina Camilla, l’ennesimo sgarbo al Duca e alla Duchessa del Sussex.

Re Carlo non invita Harry e Meghan Markle a Balmoral

Il Principe Harry e Meghan Markle non sono stati invitati a unirsi alla Famiglia Reale a Balmoral in Scozia quest’estate. C’è stata parecchia curiosità intorno al possibile invito da parte di Re Carlo, desideroso di trascorrere più tempo insieme ai nipotini, ovvero Archie e Lilibet. “Il Re spera di rendere tutti felici durante il soggiorno a Balmoral”, ha rivelato una fonte all’Express.

Qual è il motivo per cui Harry e Meghan non sono stati invitati? Sarebbe da ricondurre alla Regina Camilla, che ha un rapporto incrinato con il Principe. Lui, del resto, la considera la causa di tutti i problemi della sua famiglia, e non ha mai fatto mistero di averla accolta a stento all’interno della famiglia.

Sia Carlo quanto Kate hanno attraversato un periodo a dir poco difficile: a entrambi è stato diagnosticato il cancro, e pertanto Balmoral è l’occasione ideale per riunirsi per celebrare i progressi e “mantenere un atteggiamento positivo”, ha rivelato la fonte. Poiché il Re è estremamente protettivo nei confronti della Regina, alla fine, ha deciso di non invitare il figlio.

Harry, in forse l’incontro privato con il Re

I Sussex sono stati così ufficialmente esclusi dalla lista degli invitati a Balmoral. Tuttavia, potrebbero unirsi al Re in un secondo momento, quando la Regina e il resto della famiglia se ne saranno andati. Ciò deriva dal forte desiderio di Re Carlo di costruire un rapporto migliore con Archie e Lilibet. “Desidera trascorrere del tempo di qualità con loro”. L’ipotesi appare, in ogni caso, molto remota, ed è probabile che il Re si ritrovi a vedere i nipotini come di consueto, tramite Skype, così da non perdere ufficialmente i contatti.

Le tensioni tra i Sussex e la Famiglia Reale non si sono mai davvero placate. Neppure di fronte alla diagnosi di cancro di Re Carlo e di Kate Middleton, che è tornata in pubblico per la seconda volta a Wimbledon. A onore del vero il Principe aveva sperato in un riavvicinamento, ma fonti di Palazzo si sono affrettate a smentire, dichiarando che Harry non riprenderà i doveri Reali nemmeno in casi di estrema necessità. Interverrebbero il Principe del Galles, quindi William, o magari il Principe Edoardo, il Duca di Edimburgo. La Principessa Anna è tornata in pubblico dopo l’incidente a cavallo: in precedenza, sono stati cancellati tutti i suoi impegni. Una riconciliazione, ormai, è praticamente impossibile, e Harry ha anche perso credibilità agli occhi del popolo britannico dopo il libro di memorie e l’intervista scandalosa a Oprah Winfrey.

Per Re Carlo, è altrettanto importante un ritorno alla normalità e non c’è spazio per i capricci di Meghan o per Harry. Kate è stata presente alla finale di Wimbledon insieme alla Principessa Charlotte, mentre William è volato in Germania con il Principe George per presenziare alla finale degli Europei contro la Spagna. Il Re ha rilasciato una dichiarazione rivolta all’allenatore Gareth Southgate e alla squadra.