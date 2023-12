Harry avrebbe rifiutato l'invito per non incontrare la sua Famiglia e dover affrontare ancora una situazione imbarazzante

Harry avrebbe ricevuto un invito “save the date” per il matrimonio del Duca di Westmister ma avrebbe rifiutato per evitare di incontrare la Famiglia e dare vita a nuovi scontri imbarazzanti. Ad affermarlo è una fonte vicina ai Sussex la quale ha inoltre rivelato che la loro assenza avrebbe suscitato notevole interesse, dato che il secondogenito di Re Carlo è un amico d’infanzia di Hugh Grosvenor, lo sposo.

Perché Harry non sarà al matrimonio del Duca di Westminster

Pare che Grosvenor avesse invitato Harry e Kate Middleton. Il Duca di Westminster avrebbe poi voluto chiedere anche ai Sussex al gran completo ma avrebbe evitato per scongiurare occhiate torve e scontri, proprio nel bel mezzo del suo grande giorno, acuite inoltre dalla recente uscita del nuovo libro bomba di Omid Scobie, Endgame. Sembra inoltre che gli scontri tra Reali siano una diventati una tradizione in casa Grosvenor, dato che già nel 2004 una lite complicò il matrimonio di sua sorella, Lady Tamara Grosvenor. In quell’occasione, Camilla Parker Bowles venne invitata a sedersi lontana dall’allora Principe Carlo, perché la Regina non li vedesse insieme.

A rivelare un ulteriore retroscena è stato un insider tramite Page Six, secondo il quale Harry avrebbe ricevuto un invito “save the date” con cui il Duca di Westminster pareva appellarsi al suo buonsenso e spingerlo a rifiutare l’invito poiché – chiaramente – sarebbe stato troppo imbarazzante per lui e per sua moglie Meghan Markle: “Harry in realtà ha ricevuto un biglietto ‘save the date’ qualche mese fa, ma ha chiamato Hugh e ha detto che sarebbe stato troppo imbarazzante se lui e Meghan Markle fossero presenti, quindi si è scusato e Hugh ha capito”.

Hugh Grosvenor, 32 anni, sposerà Olivia Henson, di 30 anni, nella Cattedrale di Chester il 7 giugno. Re Carlo, la Regina Camilla, il Principe William e Kate Middleton – Principessa del Galles – sono tutti invitati insieme a George, che è il figlioccio del Duca. Sembra inoltre che lo sposo fosse preoccupato per l’eventuale presenza di Harry e Meghan, la quale avrebbe potuto oscurare il giorno del suo matrimonio: “Hugh è uno dei pochissimi amici intimi di William e Harry che ha mantenuto forti legami e una linea di comunicazione con entrambi”, ha detto un amico al Times.

Chi è il Duca di Westminster

Amico d’infanzia di William e Harry, si dice che Hugh Grosvenor possieda più terre del Re con un patrimonio netto di 9,42 miliardi di sterline. La sua amicizia con la Famiglia Reale è di vecchia data e inizia con suo padre, Gerald, che è stato il padrino di Re Carlo. È inoltre il terzo figlio – unico maschio – del sesto Duca di Westminster e di sua moglie Natalia, discendente della casa imperiale russa dei Romanov e in particolare di Nicola I di Russia.

Battezzato il 23 giugno 1991, uno dei suoi padrini è proprio Re Carlo. Ha avuto anche un ruolo ufficiale nel corteo dell’Incoronazione del Re, portando gli stendardi degli alloggiamenti delle armi Reali e lo stendardo del Principato di Galles insieme al Marchese di Anglesey, al Conte di Caledon e al pari scozzese e politico conservatore, il Conte di Dundee. .

È cresciuto a Eaton Hall nel Cheshire con le sue sorelle: Lady Tamara, Lady Edwina e Lady Viola. Hanno frequentato una scuola elementare pubblica locale prima di trasferirsi alla piccola Mostyn House School privata e poi all’Ellesmere College nello Shropshire, dove le rette sono 40.635 sterline all’anno. Ha studiato Università di Newcastle, laureandosi con un Bachelor of Science in gestione della campagna. È Duca di Westminster dal 2016, quando purtroppo suo padre morì.