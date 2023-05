Kate Middleton: chi è il padrino di George, l’uomo più ricco d’Inghilterra

Fonte: Getty Images George, Charlotte e Louis star dell’Incoronazione: Kate mamma orgogliosa (smorfie a parte)

Kate Middleton e il Principe William hanno scelto anni orsono il giovanissimo Hugh Grosvenor, all’epoca appena ventiduenne, come padrino del Principe George, lasciando tutti stupiti del fatto che la scelta era ricaduta su qualcuno non appartenente alla Famiglia Reale. Ma il legame con Grosvenor affonda le radici nel passato, e nonostante Hugh, che oggi ha 32 anni, sia molto chiacchierato sui giornali, per William è una persona di fiducia. Non solo, è l’under 35 più ricco del Regno Unito.

Chi è Hugh Grosvenor, l’uomo più ricco d’Inghilterra

Foto goliardiche, continui cambi di fidanzate, e un patrimonio da capogiro: in passato Hugh Grosvenor, 32 anni, è stato spesso protagonista delle pagine rosa, ma è molto amico del Principe William e di Kate Middleton. Archiviato il passato da festaiolo, il Duca di Westminster, questo il suo titolo nobiliare, è molto vicino ai Windsor. Ma non è questo che interessa i giornali, bensì le sue ricchezze. Si stima che lui e la sua famiglia vantino un patrimonio di circa 11 miliardi di euro. Secondo il Sunday Times, Hugh Grosvenor, è l’uomo più ricco d’Inghilterra sotto i 35 anni. Tra i possedimenti della sua famiglia ci sono interi quartieri di Londra e una fetta non indifferente della Silicon Valley

Lo scapolo d’oro, però, sta mettendo la testa a posto: ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Olivia Henson, che frequenta da due anni, nell’immensa tenuta di famiglia a Eaton Hall, nel Cheshire. Pare che la fortunata Olivia l’abbia conosciuta a una cena tra amici, ed è subito scoppiato l’amore. La ragazza si è laureata in spagnolo e italiano a Dublino, ed ha frequentato lo stesso liceo privato di Kate Middleton e Eugenie di York, il Marlborough College.

Olivia, dunque, diverrà Duchessa, ma di cosa si occupa Hugh Grosvenor? Ha ereditato il controllo della Grosvenor Estate, la storica impresa immobiliare di famiglia fondata nel 1677, da suo padre Gerald, che purtroppo è morto a soli 64 anni nel 2016. Dopo aver conseguito il diploma all’Ellesmere College, Grosvenor ha successivamente studiato all’Università di Newcastle, laureandosi con in Management di proprietà e terreni. Un percorso indirizzato a prendere le redini della grande attività di famiglia.

Perché Hugh Grosvenor è il padrino del Principe George

Quello che lega Hugh Grosvenor alla Famiglia Reale è un rapporto di lunga data. Infatti, il ragazzo è il figlioccio di Re Carlo, un onore che davvero in pochi possono vantare. A dimostrazione di questa unione tra le due famiglie, nel 2004, in occasione delle nozze della sorella di Hugh, Lady Tamara, che ha sposato un altro amico stretto della royal family, Edward van Cutsem, erano presenti non solo William e Harry, ma addirittura la Regina Elisabetta in persona e il Principe Filippo.

Insomma, Hugh è uno di famiglia, e lavora a stretto contatto con il Principe di Galles: infatti, essendo a capo della Westminster Foundation e del Grosvenor Group, con cui William collabora attivamente, gli incontri tra i due sono molto frequenti, tanto da essere diventati migliori amici. Dunque, la scelta per il padrino del Principe George non poteva ricadere su persona più fidata.