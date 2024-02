Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è fuori dai giochi ormai da un paio di mesi, perché convalescente a seguito di un intervento chirurgico all’addome, e c’è chi è pronto a rubarle la scena. Si tratta di una Duchessa, ma non è Meghan Markle. Si chiama Olivia Henson e a giugno sposerà il Duca di Westminster, uno degli uomini più ricchi di Gran Bretagna.

Kate Middleton, l’ex compagna di scuola le ruba il posto

Kate Middleton prosegue la sua convalescenza all’Adelaide Cottage. Pare che le cose stiano tornando piano piano alla normalità. La Principessa del Galles a casa si occupa dei figli, George, Charlotte e Louis. Starebbe valutando insieme a William anche la nuova scuola per il primogenito, un prestigioso istituto ad Oxford che costa 47mila sterline l’anno.

Il Principe del Galles, dal canto suo, è molto impegnato con la Corona, perché devo sostituire suo padre Carlo, malato di cancro. È andato ai Bafta senza Kate, ha tenuto un importante discorso sul conflitto a Gaza, previa consultazione con il Re e distribuisce onorificenze al posto del Sovrano, quando è a Palazzo.

Ma l’assenza di Lady Middleton inizia a farsi sentire e mentre lei è chiusa in casa, altre tentando di rubarle la scena. Nella lista delle rivali non può mancare Meghan Markle che in Canada ha sfoggiato look favolosi e diamanti per migliaia di euro. Ma adesso si aggiunge anche un’insospettabile. Si chiama Olivia Henson e il prossimo 7 giugno diventerà la Duchessa di Westminster, sposando l’attuale Duca, Hugh Grosvenor. La strana coincidenza è che la futura sposa ha frequentato la stessa scuola di Kate, il Marlborough College.

Di Olivia ci sono pochissime foto pubbliche, giusto quella del fidanzamento con Grosvenor, avvenuto nell’aprile 2023. Esteticamente assomiglia anche a Kate, lunghi capelli castani, carnagione chiara, corporatura minuta e slanciata, modi eleganti.

Chi è Olivia Henson

Solo che la Henson ha 10 anni in meno della Principessa del Galles. Infatti è nata a Londra il 1 settembre 1992. Olivia ha conosciuto Hugh Grosvenor nel 2021 tramite degli amici in comune. Si sono frequentati per due anni e poi nell’aprile del 2023 il Duca le ha ha fatto la proposta di matrimonio a Eaton Hall, la vasta tenuta di famiglia nel Cheshire.

Le nozze sono state fissate per il prossimo 7 giugno nella cattedrale di Chester dove si sono sposati anche i genitori di Hugh. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che hanno scelto quella chiesa sia per la sua bellezza sia per il legame che il Duca di Westminster ha con essa. “Il Cheshire è il luogo d’origine della famiglia Grosvenor e poiché il legame di Miss Henson con la regione continua a crescere, sono ansiosi di organizzare lì il loro matrimonio”.

Dalla lista degli invitati sono stati esclusi Harry e Meghan Markle, mentre William e Kate, salute permettendo, saranno presenti alle nozze. Anzi pare che il Principe del Galles farà da testimone allo sposo.

Con questo matrimonio Olivia Henson, oltre a ottenere il titolo di Duchessa, condividerà col marito un patrimonio milionario. Fino al fidanzamento Hugh era considerato lo scapolo d’oro più ambito di Gran Bretagna.