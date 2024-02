Fonte: Getty Images e IPA Meghan Markle, i look del viaggio in Canada per gli Invictus Games

Meghan Markle regina delle nevi a tutti gli effetti durante il breve viaggio con Harry in Canada, un’occasione speciale per lei per rilanciare la sua immagine. Abbandonati shorts, infradito e jeans, la Duchessa del Sussex ha conquistato tutti con outfit griffatissimi e con uno splendido abito da sera verde oliva, il suo colore preferito, che le scolpisce il fisico diventato statuario. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle, guanti lunghi e giacca mantello

Meghan Markle e Harry hanno trascorso un paio di giorni in Canada per gli Invictus Games, durante i quali non hanno perso un momento per far parlare di sé. Il Principe ha addirittura rotto il riserbo sulla malattia del padre e sul suo viaggio a Londra, raccontando di quanto ami la sua famiglia, anche se non ha dato dettagli sulla gravità del cancro di Re Carlo.

Fonte: IPA

Meghan invece ne ha approfittato per sfoderare una serie di look mozzafiato, come il piumino di Hermes. Ma anche un altro capo ha attirato l’attenzione. Lady Markle si è presentata al Hillcrest Community Centre di Vancouver per una gara di curling dove ha indossato un’elegante giacca a mantello, color cammello, chiuso in vita da una cintura in stoffa, di Sentaler, che costa 1.199 euro. Sotto si intravvede un maglione a collo alto, di Bleusalt, pantaloni neri e stivali alti ma flat, firmati Co.

Altro dettaglio super chic del suo guardaroba, i guanti lunghi scamosciati, verde oliva, di Max Mara. Un accessorio che richiama lo stile royal, infatti i guanti sono molto apprezzati dalle donne della Famiglia Reale. Il dress code di Corte li prevede non solo per una questione di stile, ma anche per proteggersi da virus e batteri dovendo stringere tante mani. Molto raffinati anche gli orecchini a doppia croce con collegamento esclusivo in oro.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle, l’abito da sirena e gioielli per 30.918 euro

Ma il vertice del fascino Lady Markle lo ha raggiunto con l’abito da sera indossato per la cena “One Year to Go” degli Invictus Games. Meghan indossa un vestito da sirena, firmato Greta Constantine. Si tratta di un abito lungo che avvolge ed esalta la silhouette della Duchessa del Sussex, apparsa visibilmente dimagrita. Il modello si chiama Oseph, presenta un drappo sul davanti, lo scollo è asimmetrico e lascia nuda una spalla.

Fonte: IPA

Meghan è apparsa particolarmente in forma e dimagrita rispetto ai mesi scorsi. Secondo fonti a lei vicine, la Duchessa del Sussex ha ripreso la sua dieta semi-vegetariana che prevedere il consumo di poca carne e solo bianca. Il pesce è permesso ma la base dell’alimentazione consiste in frutta, verdura e legumi.

Proseguendo nella descrizione del suo look da favola, i capelli sono raccolti in un elegante chignon che esalta gli orecchini, a forma di gemelli, in diamanti, creati da Birks, che valgono 6mila dollari (5.554 euro).

Sul collo nudo brilla una collana tennis, realizzata in diamanti da Logan Hollowell. Il suo costo? 14.443 euro, mentre al polso indossa il bracciale tennis esagonale con diamanti, creato da Ariel Gordon, da 5.090 euro e ovviamente il bracciale Love di Cartier, da 5.831 euro.