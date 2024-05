Meghan Markle per 6 volte ha indossato i gioielli più preziosi di Lady Diana

Fonte: Getty Images La collezione di gioielli di Meghan Markle della Principessa Diana

Nonostante i conflitti con la royal family, Meghan Markle possiede una delle collezioni di gioielli più straordinarie: dalle perle donate dalla defunta Regina Elisabetta II ai cimeli reali ereditati dalla suocera Lady Diana che purtroppo non ha mai conosciuto. La Duchessa di Sussex è stata vista indossare diversi accessori che un tempo appartenevano all’amata Principessa del popolo scomparsa nel 1997. Dal suo affascinante anello di fidanzamento, ai set di diamanti e agli orologi vintage, molti dei monili dell’ex Principessa del Galles sono stati donati all’ex attrice da suo marito, il Principe Harry.

Qualche anno prima di morire la Principessa Diana ha scritto una lettera di auguri ai figli William e Harry, permettendo loro di condividere i suoi preziosi gioielli con le loro future mogli. “Vorrei che destinaste tutti i miei gioielli ai miei figli, in modo che le loro mogli possano, a tempo debito, averli o usarli”, ha scritto l’ex moglie di Re Carlo. Dal 2018, anno in cui è convolata a nozze, Meghan Markle ha indossato in più occasioni queste gemme e pietre scintillanti.

La collana con croce della Principessa Diana

Fonte: Getty Images

Meghan Markle ha sfoggiato uno dei gioielli più preziosi di Lady Diana durante la sua visita in Nigeria con il Principe Harry. Una delicata quanto raffinata croce di diamanti con catena d’oro che la Duchessa di Sussex ha scelto per il pranzo con il capo di stato maggiore della difesa del Paese, il generale Christopher Musa, presso il quartier generale della difesa nigeriana ad Abuja. Capelli raccolti e abito senza spalline per far risaltare ancora di più il prezioso dono della defunta suocera. Forse un vero e proprio omaggio a Diana, che nel 1990 visitò la Nigeria insieme al Carlo.

Gli orecchini a farfalla della Principessa Diana

Fonte: Getty Images

Nel 2018, in tour in Australia con il marito Harry, Meghan Markle indossava un paio di orecchini a bottone a forma di farfalla, che una volta appartenevano a Diana. Realizzati in oro giallo, sono tempestati di diamanti e pietre preziose blu. Del valore di 2.300 sterline (2.500 euro circa) erano stati indossati da Diana nel 1986, in occasione di una visita ufficiale in Canada.

Fonte: Getty Images

Lady Diana era una vera appassionata di farfalle, tanto da avere una serie di accessori con questa forma, tra cui un girocollo d’oro ornato con un pendente e un braccialetto di diamanti e zaffiri (anche quest’ultimo finito nelle mani di Meghan Markle dopo il suo ingresso tra i Windsor).

Il bracciale tennis della Principessa Diana

Fonte: Getty Images

Uno dei braccialetti più belli della collezione della Principessa Diana è il braccialetto tennis di Cartier. È anche uno dei pezzi che ha resistito meglio alla prova del tempo poiché appare scintillante e abbagliante al polso della Duchessa di Sussex così come lo era su quello dell’ex Principessa del Galles. Il bracciale è stato indossato dalla Markle in diverse occasioni: prima nel 2018, durante il tour reale in Australia e Fiji; poi al Salute To Freedom Gala a New York nel 2021. Meghan aveva questo braccialetto anche durante la discussa intervista a Oprah Winfrey, quella in cui lei e il marito Harry hanno accusato apertamente la famiglia reale.

L’orologio Cartier della Principessa Diana

Fonte: Getty Images

Nel 2022, mentre Meghan e Harry partecipavano a un ricevimento per gli Invictus Games, la Markle è stata fotografata con il Cartier Tank Watch di Diana. L’orologio, dono del padre della principessa del popolo alla figlia per il suo 21esimo compleanno, in realtà era stato ereditato da William che lo indossò qualche volta dopo la morte della madre ma che venne “scambiato” con il solitario di zaffiro che aveva scelto il fratello Harry al momento di fare la proposta a Kate.

Quando William decise di fare la proposta di matrimonio a Kate ad Harry venne l’idea: “Non sarebbe appropriato se Kate avesse l’anello di mamma? Così un giorno quell’anno sarà seduto sul trono d’Inghilterra”. È così che il Principe Harry ha rinunciato al suo prezioso tesoro, l’unica cosa che aveva personalmente scelto di tenere di sua madre, e che in un gesto disinteressato, gentile e esattamente affettuoso ha regalato al fratello.

L’anello con acquamarina (Asprey Ring) della Principessa Diana

Fonte: Getty Images

Meghan Markle è l’orgogliosa proprietaria di uno dei gioielli più memorabili della collezione della Principessa Diana: il suo anello con acquamarina, conosciuto agli appassionati di costume anche col nome di Asprey Ring. Meghan ha indossato il bellissimo accessorio al ricevimento del suo matrimonio e successivamente ai Ripple of Hope Awards nel 2022.

Una pietra azzurra dalla forma regolare e quadrata senza diamanti a farne da contorno, il tutto incastonato in una struttura di platino. Emblema dell’eleganza e della raffinatezza, questo anello è stato anche un simbolo: il suo acquisto ha rappresentato per la Principessa l’allontanamento definitivo dal mondo reale inglese e in particolare dal fedifrago Carlo.

Fonte: Getty Images

L’anello è diventato celebre quando Lady Diana lo ha esibito pubblicamente, al Victor Chang Research Institute Dinner Dance in Australia. Da quel momento in poi la madre di Harry lo ha indossato svariate volte durante gli anni di separazione.

Anni che l’hanno vista impegnata sempre in prima fila a battersi per i diritti dei più deboli, incontrando i leader di tutto il mondo, partecipando alle escursioni nei campi minati in Angola.

È interessante notare come l’acquamarina, secondo alcune teorie di cristallo-terapia, abbia la proprietà di sapere aiutare chi la indossa a superare i traumi emotivi, conciliando la positività e l’abbandono del dolore passato.

L’anello di fidanzamento di Meghan Markle

Fonte: Getty Images

L’anello di fidanzamento di Meghan Markle è favoloso e allo stesso tempo unico: un trilogy disegnato da Harry in persona, con un diamante del Botswana in mezzo circondato da due diamanti appartenuti a Diana. Il suo valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 225mila euro.

“L’anello è ovviamente in oro giallo perché è il preferito di Meghan e la pietra principale l’ho acquistata dal Botswana e i piccoli diamanti su entrambi i lati provengono dalla collezione di gioielli di mia madre, per essere sicuri che lei sia con noi in questo folle viaggio insieme”, ha detto Harry durante la prima intervista della coppia con la BBC, poche ore dopo l’annuncio del loro fidanzamento.