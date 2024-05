Meghan Markle, il suo anello di fidanzamento è il più cercato al mondo: il motivo

Fonte: IPA Meghan Markle e l'anello di fidanzamento

Era maggio 2018 quando Meghan Markle ha sposato il Principe Harry, con una romantica cerimonia in mondovisione. Da allora è successo di tutto: sono nati due figli, la coppia si è allontanata dalla Royal Family trasferendosi negli Stati Uniti, hanno partecipato a interviste e documentari sulla controversa storia familiare, Harry ha scritto un libro, sono passati attraverso diversi rumor di divorzio. Ma a distanza di sei anni l’attenzione è ancora altissima su un aspetto in particolare: l’anello di fidanzamento di Meghan, che continua a essere uno degli argomenti d’interesse delle ricerche degli utenti sul web.

L’anello di fidanzamento di Meghan Markle: dettagli e costo

La notizia arriva da uno studio del gioielliere britannico Ramsden’s Jewellery. La ricerca ha studiato i dati di volume degli ultimi 12 mesi e, se la matematica non è un’opinione, il tema ha generato una media di 51,283 ricerche al mese. Un numero altissimo che dimostra come l’opinione pubblica, che sia a favore o contro la coppia di ex duchi di Sussex, concentri ancora un’attenzione massiva a proposito di questo argomento: il lussuoso anello, di cui tanto si era parlato nei mesi prima delle nozze, e anche nei successivi.

Meghan è abituata a indossarlo insieme alla sua fede nuziale e all’anello “Eternity” ricevuto in regalo dal marito nel 2019. Quello di fidanzamento fu progettato dalla società londinese di design di gioielli Cleave and Company. I dettagli li conosciamo ormai a memoria: si tratta di un trilogy che ha disegnato lo stesso Harry, utilizzando due diamanti della principessa Diana che circondano un terzo diamante proveniente dal Botswana. È impossibile stimare un costo preciso del gioiello, per la presenza dei due diamanti di Diana, che rendono il valore fuori da ogni immaginazione. Calcolando solo i carati, il prezzo ammonta a circa 225mila euro.

Durante un’intervista con la BBC nel 2017, Harry ha raccontato di aver inserito i diamanti appartenuti a sua madre nell’anello di fidanzamento, in modo che lei “potesse accompagnarli in questo viaggio”. Questo gesto simbolico dà un valore inestimabile all’anello, che continua a essere al centro di molte discussioni, ricerche e curiosità.

Non si tratta semplicemente di un gioiello accessibile solo a pochi; in realtà, è un pezzo unico che solo Harry poteva creare, rendendolo straordinario e degno di una vera “fiaba moderna”, nonostante le continue speculazioni e i pettegolezzi che non ne hanno intaccato l’aura iconica. La gioielleria che lo ha realizzato ha rifiutato di eseguirne delle copie, proprio per preservare questa mitologia.

Gli altri anelli in classifica

Al secondo posto – senza alcuna sorpresa – si posiziona l’anello di fidanzamento di zaffiro e diamanti di Lady Diana, con 22,100 ricerche a livello globale. Lady Diana è scolpita nell’immaginario, nella mente dei sudditi britannici e delle persone di tutto il mondo, che continuano a cercare due anelli così estremamente legati alla sua figura, anche dopo 27 anni dalla sua morte.

A seguire gli anelli di Megan Fox, Millie Bobby Brown e Hailey Bieber, che dominano le prime cinque posizioni. A loro modo anche loro sono icone contemporanee, nel mondo del cinema, delle serie TV e dei social, che però nel volume di ricerche si collocano un gradino sotto lo stile eternamente fiabesco dei Royals.