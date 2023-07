Meghan Markle, l’anello col diamante rosa nasconde un significato segreto

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

Meghan Markle, la straordinaria Duchessa del Sussex, è famosa per il suo stile sofisticato e raffinato. Uno degli elementi che sicuramente cattura l’attenzione è l’uso degli accessori, in particolare i suoi gioielli unici e preziosi. Con una maestria eccezionale, Meghan sovrappone e combina anelli e braccialetti per creare look indimenticabili. Alcuni di questi, però hanno un significato decisamente speciali.

Meghan Markle: l’anello con il significato speciale

Oltre al celebre anello di fidanzamento e all’orologio Cartier della principessa Diana, Meghan ha una predilezione per i gioielli della rinomata Shiffon Co, un marchio che rappresenta la sua personalità audace e il suo impegno per cause significative.

Un anno fa, durante l’esclusivo Giubileo di platino della Regina a Londra e agli emozionanti Invictus Games nei Paesi Bassi, la Duchessa ha dato sfoggio di due incredibili gioielli: due scintillanti anelli di diamanti. Uno dei due è il Tennis Pinky Ring del 1972, un capolavoro concepito in onore del 50° anniversario del titolo IX, che ha aperto le porte alle donne nello sport. Questo anello, realizzato su misura a New York City da maestri artigiani, è disponibile in oro 18 carati o in un’elegante variante in platino, come quello indossato da Meghan.

Un anello bellissimo, per una bella causa

I due anelli di Meghan Markle non sono solo spettacolari: c’è anche un lato altruistico dietro queste meraviglie. Una parte del ricavato del Tennis Pinky Ring è destinata al fondo di investimento Women in Sports, un’iniziativa che sostiene donne imprenditrici nel settore dello sport, abbracciando anche la salute e il benessere.

“Questa versione completa di diamanti del nostro caratteristico anello da mignolo continua la missione di sostenere le donne con il 19,72% dei profitti destinati al nostro fondo di investimento Women in Sports. Questo fondo investirà in società finanziate da donne in settori verticali legati allo sport, tra cui salute e benessere”.

Un anello che nasconde un significato prezioso e particolare, proprio come il suo costo. Pare infatti che il valore del gioiello si aggiri intorno ai 2.800 dollari.

Meghan Markle: il supporto per le donne

La fondatrice di Shiffon, Shilpa Yarlagadda, ha espresso la sua ammirazione per Meghan, lodando il suo impegno e la sua ispirazione costante. Entrambe condividono la stessa passione nel dare potere alle donne, e la Duchessa si è mostrata una vera sostenitrice del progetto di Shilpa, come dimostrato dal suo supporto anche attraverso il Duet Pinky Ring, un gioiello regolabile con un significato profondo.

“Quando Meghan ha indossato il nostro anello, è stato un momento così straordinario. Sono sempre stata molto ispirata da lei. Tutto ciò che fa è con intenzione, pensiero e significato dietro l’impatto che potrebbe avere. So che quando indossa un gioiello, c’è molta intenzione dietro”

Shiffon dona metà dei suoi profitti per finanziare le donne attraverso la sua organizzazione senza scopo di lucro, The Startup Girl Foundation. Anche i diamanti e le gemme dell’azienda sono di provenienza etica e seguono pratiche prive di conflitti e socialmente responsabili.

Tutto ciò è un ulteriore tassello per creare un’aura di eleganza, altruismo e glamour attorno a Meghan e ai gioielli che indossa. La sua scelta di marchi etici e socialmente responsabili aggiunge ulteriore valore e profondità ai suoi preziosi accessori, dimostrando come la bellezza possa unirsi a una causa significativa.