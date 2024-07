Meghan Markle, abito da sposa e mano inopportuna. Harry, lacrime e imbarazzo

Fonte: Getty Images Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan Markle sono stati letteralmente i protagonisti del gala per gli ESPY Awards 2024 a Los Angeles. La Duchessa del Sussex ha incantato tutti indossando un lungo abito bianco, attillato, di Oscar de la Renta, che ricordava pericolosamente quello creato da Stella McCartney per il suo party di nozze. Il Principe invece si è commosso fino alle lacrime, ma in tutte le foto è apparso piuttosto imbarazzato, specialmente quando la sua dolce metà gli ha posato la mano sulla gamba.

“Harry e Meghan veri Reali”, la battuta di Serena Williams

Certo quella degli ESPY Awards 2024 è stata la serata di Harry e Meghan Markle che sono tornati alla ribalta come ospiti d’onore della 32esima cerimonia di consegna dei premi che celebrano i successi della serata. Merito anche della presentatrice, Serena Williams, amica carissima di Meg, che ha esordito: “Beh, in realtà capita piuttosto spesso che io mi trovi in ​​una stanza con dei veri Reali, e stasera non fa eccezione. Il Principe Harry e Meghan sono qui. Facciamo loro un applauso”.

Una presentazione che è sembrata una frecciatina a Re Carlo e William, visto che ha definito Harry e Meghan “veri Reali”, malgrado abbiano abbandonato il loro ruolo all’interno della Monarchia britannica.

La Williams rincara la dose e prosegue: “Ma per favore, Harry e Meghan, cercate di non respirare troppo stasera. Perché questa è la mia serata, e non voglio essere messa in ombra dalle accuse che voi ragazzi state respirando troppo ossigeno, okay?”. Altra battuta contro le critiche continuamente subite dai Sussex, accusati – non sempre a torto – di manie di protagonismo. Ma il riferimento potrebbe essere anche alla polemica suscitata dal premio conferito a Harry.

Meghan Markle, mano inopportuna agli ESPY Awards 2024

Dopo questo discorso d’esordio di Serena Williams, la telecamera passa a inquadrare Harry e Meghan che, seduti in prima fila, sorridono divertiti dalle battute dell’amica. Lady Markle appare perfettamente a suo agio e per mettere a tacere tutte le insinuazioni su una crisi coniugale, mette la sua mano sulla gamba di Harry che appare un po’ intimorito, per non dire in imbarazzo, dal gesto della moglie. E così se Meg voleva dimostrare che tra lei e il marito tutto va a gonfie vele, ha invece confermato le voci secondo cui Harry è succube e terrorizzato da lei.

Harry, tra lacrime e imbarazzo

Anche quando posa per le foto ufficiali con la Markle e Serena Williams, Harry è apparso piuttosto a disagio. Nonna Elisabetta gli ha insegnato che non si deve mai dare confidenza o toccare gli altri, specialmente quando si fanno scatti formali. Invece qui si trova a tenere per mano la moglie e a cingere col braccio l’ex campionessa di tennis e lui sembra proprio non sapere come fare.

Ma i momenti imbarazzanti per Harry non sono finiti. Infatti, durante la serata è premiato con il Pat Tillman Award, il premio è stato istituito in onore del giocatore della NFL che ha abbandonato la lega e si è arruolato nell’esercito dopo l’11 settembre. Ed è morto in Afghanistan nel 2004, quando aveva solo 27 anni. L’assegnazione al Principe per il suo impegno con gli Invictus Games è stato contestata della madre di Tillman. Quando Harry è salito sul palco per ritirarlo si è commosso quasi fino alla lacrime.

Meghan Markle, l’abito di Oscar de la Renta identico al suo look da sposa

Malgrado tutto quello che è accaduto durante la serata, Meghan si fa soprattutto ammirare per il suo outfit strepitoso. La Duchessa ha indossato un lungo abito bianco, che accarezza la sua silhouette. Il vestito è una creazione di Oscar de la Renta, brand che la Markle indossa spesso, ma assomiglia pericolosamente all’abito che ha portato al suo party nuziale, firmato però Stella McCartney.

Questa somiglianza non è casuale. Infatti la Duchessa del Sussex ha proposto la stessa pettinatura di allora, il messy bun alto con riga in mezzo e ha voluto che il suo make up fosse realizzato dallo stesso truccatore che si è occupato di quello del suo matrimonio, ossia Daniel Martin, suo amico di lunga data che ha dichiarato sul suo profilo Instagram di aver truccato Meghan per la serata.

Meg ha completato il suo look con dei sandali a listarelle nere, altissimi, firmati Celine, un modello di calzature che non si adatta propriamente alla forma dei suoi piedi ma lei insiste sempre.

Per quanto riguarda i gioielli, che la Duchessa ama tanto indossare in grande quantità, ha optato per il grande Anello Cassandra, creato da Rodi, e formato da tre anelli in oro e diamanti, oltre all’anello di fidanzamento, orecchini con diamanti e al bracciale di Cartier.