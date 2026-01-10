Meghan Markle, Re Carlo si rifiuta di vedere Harry: “Non vuole apparire debole”

Meghan Markle ce l'ha fatta a mantenere separati Re Carlo e Harry. Il Sovrano si rifiuta di incontrarlo, perché non vuole apparire sciocco e debole

Meghan Markle ce l’ha fatta a tenere lontani Re Carlo e Harry. Il Principe deve tornare a Londra a breve, ma il Sovrano non vuole incontrare il figlio, perché teme di apparire “debole e sciocco”.

Meghan Markle, la strategia per la separazione definitiva

Meghan Markle non si sta più intromettendo nel rapporto tra Harry e suo padre Carlo. Apparentemente la Duchessa del Sussex mantiene un atteggiamento distaccato e permette al marito di fare come crede per riconciliarsi con la sua figlia. Ma stando ai ben informati non è così.

Meghan sta seguendo una sua specifica strategia. Ha capito che opporsi apertamente a un’eventuale reunion tra Harry e Re Carlo sarebbe controproducente, sia perché irriterebbe il marito sia perché la sua immagine sarebbe compromessa agli occhi dell’opinione pubblica. Non vuole passare per una sfasciafamiglie o come causa dell’infelicità del “povero” Harry.

Perciò, si è opportunamente tenuta a distanza e non ha nemmeno commentato l’incontro dello scorso anno tra i due uomini. Ma sotto sotto starebbe lavorando per mantenerli separati. Già il fatto che non voglia più tornare in Gran Bretagna mette in difficoltà Harry.

Uno dei motivi per cui Carlo vuole riconciliarsi con il figlio riguarda i nipoti, Archie e Lilibet. Vorrebbe poterli conoscere e fare il nonno anche con loro. Ma il fatto che Meg non voglia mettere piede a Londra, rende impossibile l’incontro tra il Re e i bambini. Anche un eventuale invito da parte di Carlo per qualche evento di famiglia, cadrebbe nel vuoto. Infatti, Harry non potrebbe accettarlo, perché sua moglie si rifiuta di ritrovarsi faccia a faccia con il suocero, William e Kate. E così una eventuale e definitiva riconciliazione tra padre e figlio è praticamente impossibile.

Re Carlo si rifiuta di incontrare Harry

Harry dovrebbe ritornare prossimamente a Londra per seguire le vicende legali che lo riguardano in Gran Bretagna. In molti speravano che questa fosse l’occasione per un secondo incontro tra lui e suo padre. Ma è quasi impossibile che ciò avvenga.

Fonti interne al Palazzo affermano che potrebbe essere “politicamente disastroso” per Carlo essere associato a Harry in questo momento. Carlo ha paura di apparire “debole” e “sciocco”.

“Ciò che è cambiato non è Harry, ma l’equilibrio di potere interno attorno al Re”, ha commentato l’esperto in questioni reali Tom Sykes. E ha proseguito: “Questo nuovo tentativo di ricalibrare la sua posizione nei confronti di Harry mi sembra il riconoscimento di un errore”.

Stando all’esperto Carlo non vuole sembrare manipolato dal figlio. Se una riconciliazione ci sarà, dovrà avvenire secondo le modalità scelte da lui e non dettate dai capricci del Principe e di sua moglie. Tra l’altro, la presenza di Harry in tribunale metterebbe in imbarazzo Carlo e quindi per ora il Sovrano vuole prendere le distanze dal secondogenito.

