Re Carlo, l’apparizione imbarazzante di Harry con Meghan Markle

Re Carlo si sarà vergognato della scenetta imbarazzante tra Harry e Meghan Markle in mondo visione in un cameo della serie Netflix

IPA Meghan Markle

Re Carlo avrà provato dell’imbarazzo nell’aver visto il siparietto tra suo figlio Harry e Meghan Markle nella serie Netflix della Duchessa del Sussex. Il Principe ha fatto un cameo per compiacere la mogliettina e si è ritrovato a mangiare una insalata disgustosa. Sono lontani i giorni dei ricevimenti a Palazzo.

Re Carlo e la scenetta imbarazzante tra Harry e Meghan Markle

Certo la scenetta tra Harry e Meghan è abbastanza innocente, giusto per far divertire il pubblico, e sicuramente non ha creato incidenti diplomatici come le interviste bomba che la coppia ha rilasciato appena se ne è andata da Londra. Ma Re Carlo avrà trovato piuttosto imbarazzante e forse anche un po’ deludente vedere suo figlio alle prese con un’insalata.

Probabilmente, Carlo avrebbe voluto per il suo secondogenito una carriera più brillante o quanto meno più solida e in altri settori. Ma ha sperimentato ormai negli ultimi anni quanto sia difficile la vita per i figli minori sapendo che tutto andrà al maggiore. Suo fratello Andrea è un altro esempio.

Comunque, Harry ha dato il suo contributo alla serie di sua moglie, With Love, Meghan, con un cameo. Infatti, la sua partecipazione non è prevista. I Duchi hanno deciso di separare le carriere. Ma una comparsata del Principe vale milioni di visualizzazioni.

Così, eccolo entrare in cucina mentre la mogliettina è alle prese con un’insalata appositamente preparata dallo chef, Tom Colicchio. Peccato che non sia assolutamente gradita a Harry.

IPA

Meghan Markle, la confessione

Lo chef ha spiegato a Meghan Markle che suo nonno aveva creato una speciale insalata di barbabietole, entrata poi nella tradizione delle feste natalizie. Oltre alle barbabietole, il piatto è composto da cipolla rossa, sedano, cuori di carciofo, peperoncini, finocchio, olive nere, acciughe, prezzemolo e aglio.

Sentendo gli ingredienti Meg si è messa a ridere e ha detto: “Posso dirti perché sto ridendo? Sono emozionata all’idea di assaggiare questo piatto, perché di solito non si preparano che cose che non piacciano al tuo partner”, riferendosi evidentemente a Harry.

E ha confessato: “Mio marito odia tutti questi sapori”, ossia barbabietole, verdure sott’aceto, aglio (che a Palazzo non può essere utilizzato).

Meghan Markle, l’inganno a Harry

Per attirare Harry nella sua “trappola”, Meghan ha usato un semplice trucchetto. Ha preparato un piatto di gumbo, una zuppa di pesce della Louisiana con la quale ha attirato in cucina il maritino. Harry inconsapevole di quello che avrebbe trovato dietro la porta, è entrato e Meg gli ha detto: “Indovina cosa c’è in questa insalata? È letteralmente la tua insalata preferita in assoluto. Barbabietole, olive nere, finocchio, acciughe.”

IPA

Harry ha reagito con una risata nervosa: “Oh wow, è l’anti-insalata” e rivolgendosi allo chef: “Avresti dovuto sapere che sarei venuto”. Poi il Principe ha preso la scodella e ha assaggiato qualcosa ma l’espressione del suo viso tradiva il disgusto. Alla fine Meghan per consolarlo lo ha baciato.

