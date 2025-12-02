Re Carlo umilia definitivamente Andrea, ma gli fa una concessione sullo sfratto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Andrea e Carlo

Re Carlo ha definitivamente umiliato suo fratello Andrea, togliendogli gli ultimi titoli nobiliari. Ma gli ha concesso di restare al Royal Lodge fino a febbraio, prorogando di due mesi lo sfratto.

Re Carlo caccia Andrea dall’Ordine della Giarrettiera

Dopo aver tolto il titolo di Principe, Re Carlo è arrivato a espellere suo fratello Andrea dall’Ordine della Giarrettiera, il più antico e prestigioso ordine cavalleresco. Vi fanno parte solo 24 membri, tutti scelti dal Sovrano, contrariamente a quanto accade per altri ordini, nei quali il sovrano in genere designa i membri su proposta, anche informale, del Primo Ministro.

Il Re ha inoltre ordinato che l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale della Vittoria conferita ad Andrea venga annullata.

In aggiornamento

