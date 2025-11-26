Re Carlo, Andrea fugge ad Abu Dhabi in una villa da 13 milioni di dollari

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo ha cacciato dalla Famiglia Reale e dal Forest Lodge suo fratello Andrea. Nessuno sa con esattezza quale sarà il suo destino, anche se sono trapelate indiscrezioni attendibili che potrebbe lasciare presto la Gran Bretagna per rifugiarsi ad Abu Dhabi.

Re Carlo doppiamente beffato

Come Sarah Ferguson che si trasferirà nella villa milionaria di sua figlia Eugenia in Portogallo, anche Andrea ha trovato un’ottima sistemazione dopo che Re Carlo lo ha cacciato di casa e dalla Famiglia Reale. Dunque, la punizione del Sovrano avrà conseguenze morbide per gli ex Duchi di York che hanno trovato delle alternative di lusso al Royal Lodge.

Malgrado lo scandalo e la vergogna suscitati da Andrea e da Fergie, alla fine è Carlo ad avere la peggio e a dimostrarsi debole. I suoi interventi per strappare gli ultimi titoli nobiliari al fratello e all’ex cognata hanno fruttato loro di fatto una pensione dorata. Entrambi hanno scelto luoghi caldi dove trascorrere un po’ di tempo finché non si calmeranno le acque.

Infatti, se Sarah svernerà in Portogallo, Andrea ha trovato una sistemazione ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Per l’ex Duca di York si prospetta un esilio idilliaco ed extra lusso, un po’ come quello volontario di Juan Carlos di Spagna.

Re Carlo, la nuova casa di Andrea ad Abu Dhabi

Andrea infatti ha trovato una consona sistemazione in una lussuosa villa che si trova all’interno del complesso Sea Palace, una zona altamente sorvegliato di proprietà della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi.

Secondo indiscrezioni, è stata offerta al fratello di Re Carlo una residenza ristrutturata con sei camere da letto dal presidente Sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Quest’ultimo incontrò per la prima volta Andrea quando era ancora uno studente a Gordonstoun.

Si dice che la sontuosa proprietà includa un home cinema, una piscina interna, una palestra e ampi interni con finiture in oro, gestiti da chef interni. Si ritiene che Al Nahyan abbia ordinato la ristrutturazione dell’immobile dopo la morte della Regina Elisabetta, nel 2022. Ma non è noto se l’abbia fatto con l’intento di destinarla ad Andrea, prevedendo che con la dipartita della Sovrana venissero meno la protezione e i privilegi di cui godeva l’ormai ex Principe, malgrado la sua amicizia compromettente.

La residenza si trova nei pressi del quartier generale della Marina degli Emirati, un dettaglio imbarazzante dato che Andrea si è visto togliere anche il grado di viceammiraglio, dopo che Re Carlo ha cancellato tutti i suoi titoli nobiliari.

Una fonte a conoscenza del piano di Andrea ha affermato che la villa di Abu Dhabi, da 13 milioni di dollari, era diventata “praticamente l’unica vera via di fuga” per l’ex Duca ormai in disgrazia.

Hanno affermato: “Andrea lo considera l’unico posto in cui può isolarsi da tutto il clamore. Le persone a lui vicine pensano che potrebbe aver bisogno di prendere le distanze e che potrebbe averne bisogno presto”.

Quella residenza è l’unico posto in cui è certo di poter sfuggire dalla pressione dei media, perché è un luogo strettamente controllato.

