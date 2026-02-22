Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Le Principesse Beatrice e Eugenia di York

Lo scorso 19 febbraio, l’ormai ex Principe Andrea è stato arrestato – e poi rilasciato circa 11 ore dopo – con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio. Si teme che il fratello di Re Carlo, un tempo inviato commerciale per il Regno Unito, abbia condiviso informazioni confidenziali con Jeffrey Epstein, l’imprenditore suicida colpevole di abusi sessuali e tratta di esseri umani. È tra i più grandi scandali che abbiano colpito la Corona d’Inghilterra e, mentre il Re collabora con il Governo per una legge che privi Andrea del diritto di successione al trono, si teme per il destino delle figlie Beatrice e Eugenia.

Re Carlo, incontro d’emergenza con Beatrice e Eugenia

Fonti a loro vicine, rivelano che le Principesse Beatrice e Eugenia sono “profondamente inorridite” dal comportamento del padre e dopo l’arresto hanno scelto di mantenere un profilo bassissimo: nessun commento, nessun post social, nessuna dichiarazione ufficiale. Ridotte al minimo anche le uscite in pubblico. La 37enne Beatrice, che la stampa racconta come “molto provata”, si è ritirata nella villa a Cotswolds, nella campagna rurale. Eugenie, 35 anni, si nasconde assieme al marito Jack Brooksbank e ai due figli in un resort in Portogallo.

Le testate britanniche The Sun e Daily Mail riportano che le Principesse stanno partecipando con frequenza a riunioni con Re Carlo, definite delle vere e proprie crisis talks, incontri d’emergenza. Al vaglio le conseguenze pubbliche e il futuro ruolo all’interno della monarchia della famiglia York. Fin dall’arresto del fratello Andrea – di cui i Windsor non erano a conoscenza precedentemente, Carlo si è dimostrato “fortemente protettivo” nei confronti delle nipoti e sembra avere l’intenzione di continuare a prendersi cura di loro, nonostante il disonore causato dal padre.

Per le Principesse si tratta di un momento difficile, stanno “mettendo in dubbio tutto” ipotizza l’autrice reale Ingrid Seward: “Tutti i dubbi riaffioreranno all’improvviso: quelle vacanze fatte da bambine, i fondi che il padre versava sui loro conti correnti, tutte le cose belle di cui hanno goduto. Da qualche parte nella loro mente si staranno chiedendo da dove provenisse davvero quel denaro”.

Che fine ha fatto Sarah Ferguson?

Se Beatrice e Eugenia hanno scelto di mantenere un profilo basso, ma continuano a essere presenti e, probabilmente, non si tireranno indietro di fronte a un eventuale interrogatorio da parte delle autorità che stanno investigando sul padre, la madre Sarah Ferguson è sparita. È dallo scorso settembre, da quando fu costretta a lasciare la Royal Lodge in cui viveva con l’ex marito che Fergie non appare in pubblico. I tabloid raccontano che abbia trascorso un periodo sulle Alpi francesi ospite di amici e, in seguito, si sia spostata ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Ferguson fugge per proteggere sé stessa. Se facesse rientro nel Regno Unito, le autorità potrebbero voler indagare su un suo possibile coinvolgimento con le attività dell’ex marito, sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein e su quali di queste fosse effettivamente a conoscenza. D’altronde, la protezione offerta da Re Carlo alle nipoti potrebbe non coinvolgere anche l’ex cognata.