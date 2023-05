Eugenie di York e Jack Brooksbank, su Instagram le foto private prima del giorno più bello

Fonte: Getty Images Eugenie di York e Jack Brooksbank

La Principessa Eugenie e Jack Brooksbank sono una delle coppie più amate della Royal Family, e in questo periodo sono numerosi i festeggiamenti per i traguardi raggiunti e per gioie ancora tutte da vivere. In attesa dell’incoronazione di Re Carlo, in programma questo sabato pomeriggio, la coppia reale ha condiviso alcuni scatti, teneri e privati, su Instagram: il messaggio della Principessa di York è un augurio di compleanno alla sua dolce metà, in attesa del giorno più bello, quello in cui diventeranno genitori per la seconda volta.

Eugenie di York, le foto su Instagram con il marito: il messaggio speciale

A Palazzo fervono i preparativi per l’attesa cerimonia di incoronazione di Re Carlo, in programma sabato pomeriggio. La Royal Family è pronta a radunarsi presso l’Abbazia di Westminster per assistere al grande evento e, tra gli invitati, non mancheranno di certo la Principessa di York, Eugenie, e il marito Jack Brooksbank. La coppia, spesso lontana dai riflettori di corte, possono godere di alcune libertà che invece altri membri royal non hanno, come avere un profilo Instagram su cui condividere anche intimi e privati scatti di coppia.

Ed è proprio nelle ultime ore che la Principessa, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, ha pubblicato alcune tenere fotografie sul proprio profilo social. Fotografie che ritraggono la coppia lontana dagli impegni reali, nella loro quotidianità, immersi nella natura e in compagnia del loro primogenito. L’occasione è davvero speciale e viene descritta da Eugenie in una didascalia a corredo del carosello di scatti: “Buon compleanno a te amore mio. Brindiamo ad altri 100 compleanni insieme”.

Grande gioia in famiglia, dunque, per il compleanno di Jack Brooksbank che oggi compie 37 anni. I sorrisi sul volto sono la dimostrazione di un amore unico, certamente meno altisonante rispetto ad altre coppie di spicco della Royal Family, ma comunque per loro speciale. Ma, oltre al compleanno, un altro giorno (ancor più bello) è pronto per essere celebrato: la nascita del secondo figlio.

La Principessa in dolce attesa del secondo figlio

La famiglia della Principessa Eugenie e di Jack Brooksbank è dunque pronta ad allargarsi e ad accogliere l’arrivo di una nuova vita. Dopo il primogenito August, nato nel 2021, la coppia assisterà presto alla nascita del loro secondogenito. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso gennaio ed era stato accolto con giubilo dall’intera Royal Family. La Principessa di York e suo marito non stanno più nella pelle e si apprestano ad affrontare un periodo di grandi celebrazioni e festeggiamenti, per loro e per tutti i membri reali.

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo, infatti, è sempre più vicina. Le porte dell’Abbazia di Westminster si apriranno sabato pomeriggio per accogliere sul trono il figlio della defunta Regina Elisabetta II, nonché il più anziano erede al trono britannico. Eugenie sarà presente assieme a Brooksbank e, con loro, ci sarà anche la sorella maggiore della Principessa, Beatrice, assieme al consorte. Tutto è pronto per l’evento più atteso dell’anno: energia positiva che si aggiungerà ad ulteriore energia positiva, quella che travolgerà Eugenie quando diventerà per la seconda volta mamma.