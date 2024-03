Eugenia di York: una principessa tra glamour e normalità

Fonte: Getty Images Eugenia di York

La Principessa Eugenia, terza delle quattro nipoti della Regina Elisabetta, è nata il 23 marzo 1990. Il suo nome completo è Eugenie Victoria Helena ed è attualmente l’undicesima in linea di successione al trono. Prima di lei c’è la sorella maggiore, la Principessa Beatrice, che è nona e la figlia di quest’ultima, Sienna, decima.

Il padre, il Principe Andrea, Duca di York, è il terzo figlio della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. La madre è Sarah Ferguson, comunemente chiamata “Fergie”. I due si sono sposati il 23 luglio 1986 e, dopo aver avuto le due figlie Beatrice ed Eugenia, si sono separati nel 1992, divorziando ufficialmente nel 1996. Nonostante il divorzio turbolento, i Duchi di York negli anni si sono riavvicinati molto e oggi vivono sotto lo stesso tetto.

Eugenia è spesso presente nelle occasioni ufficiali della royal family ma ha sempre tenuto un basso profilo, tranne per quanto riguarda gli outfit, soprattutto in alcune occasioni. Lei e la sorella Beatrice, ad esempio, hanno attirato molti flash e anche diverse critiche per i loro look sgargianti e i cappellini molto eccentrici indossati alle nozze del cugino William con Kate Middleton.

Fonte: Getty Images

La lunga storia d’amore

Dopo sette anni, Eugenia è tornata di nuovo protagonista delle cronache, questa volta per il suo matrimonio da favola, celebrato nella cappella di San Giorgio a Windsor.

Eugenia e il futuro marito Jack si sono incontrati per la prima volta durante una gita sugli sci in Svizzera, nel 2010, e la Principessa ha poi rivelato che è stato “amore a prima vista”. I due hanno iniziato a frequentarsi e Jack Brooksbank ha partecipato al suo primo Royal Ascot, insieme a Eugenia, nell’estate del 2011. Nel 2018, dopo otto anni di relazione, Jack le ha chiesto di sposarlo durante un viaggio in Nicaragua. “Ero al settimo cielo”, ha detto Eugenia ricordando l’episodio.

La coppia si è sposata il 12 ottobre 2018, nello stesso luogo in cui il cugino di Eugenia, il Principe Harry, aveva sposato Meghan Markle pochi mesi prima. Eugenia ha indossato uno splendido abito da sposa disegnato da Peter Pilotto. Durante la funzione religiosa, la sorella Beatrice, damigella d’onore, ha letto un passo de Il Grande Gatsby che ricordava a Eugenia il marito Jack.

Fonte: Getty Images

Il marito di Eugenia

Jack Brooksbank è figlio di un commercialista ed è cresciuto negli ambienti aristocratici britannici. Ha frequentato l’università senza laurearsi e in passato ha lavorato nel settore della ristorazione e dei bar, gestendo locali molto alla moda nella capitale inglese. In seguito, è diventato rappresentante del marchio Casamigos Tequila, fondato da George Clooney. Ora la coppia si divide tra Londra e il Portogallo, proprio per il nuovo lavoro di Jack, presso la Discovery Land Company, una società immobiliare di Mike Meldman.

La Principessa su Instagram

Eugenia è uno dei pochi membri della famiglia reale britannica ad avere un account pubblico su Instagram, dove condivide momenti della sua vita personale e lavorativa.

Ed è proprio sul social che nel settembre 2020 ha confermato la lieta notizia di essere in dolce attesa del primo figlio con un post. “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021…. “, ha scritto. Il 9 febbraio 2021 ha dato alla luce un maschietto di nome August Philip Hawke.

Sempre su Instagram, due anni dopo, la Principessa e Jack hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio e il 30 maggio è venuto al mondo Ernest George Ronnie.

Il lavoro nell’arte

Dopo essersi laureata in storia dell’arte e letteratura inglese all’Università di Newcastle, Eugenia ha trovato lavoro nel mondo dell’arte. Prima ha lavorato presso la casa d’aste online Paddle8 a New York, poi è diventata direttrice della galleria d’arte contemporanea Hauser & Wirth di Londra. “Fin da piccola ho amato l’arte”, ha dichiarato a Harper’s Bazaar, “Sapevo che sicuramente non sarei diventata una pittrice, ma ho sempre creduto che questo era il settore per me. Mi piace poter condividere la mia passione per l’arte con le persone. Se qualcuno non capisce qualcosa, hai la possibilità di suggerire: ‘Forse puoi vederla in questo modo’. Questo è ciò che trovo più entusiasmante nel lavorare in una galleria”.

Il rapporto con Elisabetta II

In passato, Eugenia ha spesso accompagnato la nonna agli impegni pubblici e agli eventi più importanti dell’anno, come il Royal Windsor Horse Show e le corse di Ascot.

Eugenia è sempre stata molto affezionata alla nonna e quando è venuta a mancare, lei e la sorella hanno postato un dolce tributo a Sua Maestà, scrivendo: “Non siamo state in grado di esprimere molto a parole da quando ci hai lasciato. Ci sono state lacrime e risate, silenzi e chiacchiere, abbracci e solitudine, e perdita collettiva per te, la nostra amata Regina e la nostra amata Nonna. Noi, come molti, pensavamo che saresti rimasta qui per sempre. E manchi terribilmente a tutti”.

Fonte: Getty Images

Anche se non è una working royal, ovvero un membro della famiglia reale che lavora ufficialmente per la Corona, Eugenia si dedica comunque a molte attività di beneficenza.

La Principessa mostra le sue cicatrici

All’età di 12 anni, la Principessa si è sottoposta a un intervento chirurgico alla schiena per correggere la scoliosi e ancora oggi ha dei sostegni metallici nella schiena. Da allora, si è impegnata ad aiutare altre persone con condizioni simili, sostenendo il Royal National Orthopaedic Hospital, per il quale ha partecipato a diverse campagne di beneficenza. A proposito della sua esperienza, Eugenia ha dichiarato a Harper’s Bazaar: “Ho delle barre di metallo nella schiena che mi tengono dritta… Quei bastoni vivranno con me per sempre”.

Il suo abito da sposa era caratterizzato da una scollatura sulla schiena per evidenziare la cicatrice della scoliosi. La Principessa ha scelto intenzionalmente un modello che mettesse in evidenza la cicatrice dell’intervento chirurgico: “Ho sempre desiderato uno scollo sulla schiena, in parte per mostrare la mia cicatrice, e credo che le cicatrici raccontino una storia sul tuo passato e sul tuo futuro, ed è un modo per liberarsi di un tabù”, ha detto a People, “Per me è un modo di comunicare con le persone che stanno vivendo situazioni simili con la scoliosi o che hanno una propria cicatrice con cui stanno cercando di fare i conti”.

Fonte: Getty Images

La lotta contro la schiavitù

Eugenia è anche impegnata nella lotta alla schiavitù e, nel 2017, ha co-fondato l’Anti-Slavery Collective, un’organizzazione che lavora per evidenziare “la schiavitù moderna come epidemia globale”.

Eugenia ha anche contribuito alla creazione di Key to Freedom, un’iniziativa che sostiene i prodotti realizzati dai sopravvissuti alla tratta di esseri umani e ha lanciato un podcast. Il podcast, noto come “The Anti-Slavery Collective Conversations”, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla schiavitù moderna e a ispirare un cambiamento positivo.

Inoltre la Principessa è ambasciatrice di tante organizzazioni benefiche per i giovani, l’arte e l’ambiente. Oltre alla beneficenza, Eugenia, spesso, presenzia ai red carpet e agli eventi londinesi più glamour.

Il legame con Harry e Meghan

Eugenia è riuscita a creare un ponte tra la famiglia reale e il Principe Harry, mantenendo, in questi anni, un forte legame con il Duca e la Duchessa di Sussex. Quando i Sussex hanno lasciato il Regno Unito, nel 2020, hanno offerto la loro residenza ufficiale, Frogmore Cottage, proprio a Eugenia e a suo marito. Durante un’intervista del 2021 al The Ellen DeGeneres Show, Meghan ha accennato al loro stretto legame, rivelando che lei e Harry, prima del fidanzamento ufficiale, hanno partecipato in incognito a una festa di Halloween con Eugenia e Jack.

Fonte: Getty Images

“È venuto a trovarmi a Toronto e sono venuti anche i nostri amici, sua cugina Eugenia e Jack”, ha raccontato Meghan, “Noi quattro siamo usciti di nascosto con i costumi di Halloween per passare una serata divertente in città prima che si sapesse in giro che eravamo una coppia”.

In futuro Eugenia potrebbe avere un ruolo chiave per far riavvicinare Harry alla famiglia e, soprattutto, al fratello William con il quale, al momento, non ha alcun tipo di rapporto.

Nonostante la Principessa abbia avuto una vita privilegiata all’interno della famiglia reale, ha usato il suo status sociale per sostenere cause importanti. Dal matrimonio reale al suo lavoro filantropico, Eugenia continua a catturare l’attenzione di molti. La sua storia ci ricorda che, anche all’interno di una famiglia reale, gli individui possono costruirsi una propria strada indipendente e contribuire a fare la differenza nel mondo.