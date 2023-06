Eugenia di York è di nuovo mamma: le prime foto del piccolo Ernest

Grande gioia a Palazzo: Eugenia di York ha dato alla luce il suo secondogenito, pubblicando le prime foto del piccolo su Instagram. Il piccolo Ernest George Ronnie Brooksbank è nato lo scorso 30 maggio ma solo oggi la Principessa ha condiviso i primi scatti del bebè, in compagnia di August, il primo figlio della coppia.

Eugenia di York mamma bis: è nato il secondo figlio della Principessa

È nato il secondogenito di Eugenia di York e Jack Brooksbank: la coppia lo ha annunciato su Instagram, pubblicando i primi scatti del bebè, venuto alla luce lo scorso 30 maggio. Una gioia enorme per la coppia e per la Famiglia Reale, che accoglie il piccolo Ernest George Ronnie Brooksbank.

Il nome del bambino, come ha spiegato la stessa Principessa, rende omaggio al nonno George, il padre di Jack, venuto a mancare a 72 anni nel 2021, al padre di Sarah Ferguson, il maggiore Ronald Ferguson, e al bisnonno di Eugenie, Ernest. Eugenia ha pubblicato due scatti del piccolo nella sua culla, il primo da solo e il secondo con il fratellino August, nato due anni fa.

Il bambino è tredicesimo in linea di successione al trono, posto per ora occupato dal principe Edoardo, conte di Wessex. È anche il terzo nipote del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, duchessa di York (perché la sorella di Eugenie, Beatrice, ha una bambina, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi) e il tredicesimo dei pronipoti della compianta Regina Elisabetta.

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso gennaio, con uno scatto della Principessa che veniva abbracciata dal piccolo August che le baciava il pancino appena accennato. “La principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare che aspettano il loro secondo figlio quest’estate. La famiglia è felicissima e August non vede l’ora di diventare un fratello maggiore”, c’era scritto a corredo della foto pubblicata sui social.

Eugenia di York, il legame con Jack Brooksbank

La Principessa Eugenia e Jack Brooksbank sono una delle coppie più amate della Famiglia Reale inglese: i due si sono conosciuti durante una vacanza in Svizzera nel 2010 e da allora non si sono più lasciati. La proposta di nozze era arrivata durante un romantico viaggio in Nicaragua, dove Jack ha regalato ad Eugenia un anello di fidanzamento meraviglioso, con uno zaffiro rosa circondato da diamanti.

Le nozze sono arrivate dopo parecchi anni di fidanzamento, per la precisione nel 2018, lo stesso anno del royal wedding di Harry e Meghan Markle, che ha oscurato di fatto il secondo matrimonio reale di quell’anno. Eugenia ha scelto il castello di Windsor, stessa location del cugino, senza rinunciare a un giro in carrozza. Poi la coppia di sposini ha festeggiato alla Royal Lodge di Windsor, residenza ufficiale del Principe Andrea.

Una storia d’amore dolcissima quella di Eugenia e Jack, che a febbraio del 2021 ha accolto August: la conferma ufficiale era arrivata da Palazzo con una foto in bianco e nero che immortalava la manina del bebè. Poi era stato condiviso un dolcissimo primo ritratto di famiglia, con mamma e papà al settimo cielo per l’arrivo del loro primogenito, un fagottino tra le loro braccia. Oggi l’amore si moltiplica in famiglia: è arrivato Ernest a dare ancora una volta gioia alla Famiglia Reale.