Beatrice di York ha battezzato sua figlia Sienna in gran segreto. Ma la Regina Elisabetta non c’era

Cerimonia privata e segretissima, per Beatrice di York: per il battesimo di sua figlia Sienna, la Principessa e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto il massimo riserbo. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, avrebbero partecipato solo pochi familiari e amici stretti. E la Regina Elisabetta II, che negli ultimi mesi ha avuto alcuni problemi di salute, sarebbe stata assente.

Beatrice di York, il battesimo di Sienna

Nessun annuncio, nessun messaggio di congratulazioni sui social: tutto sembra essere avvenuto nel più rigoroso silenzio. La Principessa Beatrice e suo marito Edoardo hanno finalmente battezzato la loro primogenita, la piccola Sienna, che ha ormai compiuto 7 mesi. Entrambi avevano, di comune accordo, rimandato la cerimonia ad un momento migliore. Avevano infatti avuto l’occasione di celebrare il sacramento lo scorso novembre 2021, quando Eugenia di York e Zara Tindall avevano organizzato il battesimo dei loro bimbi, i piccoli August e Lucas.

All’epoca, molti avevano dato per scontato che anche Beatrice avrebbe partecipato, cogliendo l’attimo per battezzare Sienna. Ma la bimba era ancora davvero piccina (aveva solamente 2 mesi), ed è forse per questo che la Principessa aveva rinunciato. Ora, finalmente, il momento è arrivato: venerdì 29 aprile 2022 si è tenuta la cerimonia, in gran segreto e alla presenza di pochissime persone. Nelle ultime ore sono trapelati alcuni dettagli, che tuttavia non hanno ancora trovato conferma ufficiale. Il battesimo si è svolto presso la Chapel Royal di St. James’s Palace, che è da sempre sede di moltissimi eventi importanti per la Famiglia Reale – proprio qui Kate e William hanno battezzato il Principe George, ad esempio.

Chi ha partecipato al battesimo di Sienna

Dunque, Beatrice ed Edoardo hanno optato per una cerimonia privata, alla quale hanno preso parte solo pochi e selezionatissimi invitati. Non si hanno ancora informazioni certe sugli ospiti, ma è probabile che i membri più stretti della Royal Family abbiano partecipato. La Principessa avrà sicuramente avuto piacere di celebrare questo momento così importante con i suoi cari, tra cui mamma Sarah Ferguson e sua sorella Eugenia. Presente anche il Principe Andrea, che è stato avvistato in auto mentre raggiungeva St. James’s Palace. Per lui è stata la sua seconda uscita pubblica, dopo il memoriale per Filippo, da quando è stato travolto dallo scandalo.

Pare invece, stando alle prime indiscrezioni, che la Regina Elisabetta II abbia dato forfait. Aveva fatto tanto per poter partecipare, solo qualche mese fa, al battesimo dei suoi pronipoti August e Lucas, nonostante i problemi di salute che aveva avuto. Ma stavolta non sarebbe proprio riuscita: le sue condizioni, negli ultimi tempi, hanno destato molte preoccupazioni. Tanto che i medici le avrebbero consigliato di rimanere a riposo il più possibile, anche a costo di rinunciare ad alcuni degli eventi per lei più importanti.

Beatrice ed Edoardo, la nascita di Sienna

La piccola Sienna è nata lo scorso 18 settembre 2021, poco più di un anno dopo le nozze di mamma Beatrice e papà Edoardo – anch’esse svoltesi in forma privata, a causa dell’emergenza sanitaria. Il suo nome, un omaggio a Sarah Ferguson – come avevano rivelato alcuni amici dei genitori -, è stato annunciato solo due settimane dopo la nascita. “Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. La nostra vita insieme è appena iniziata e non vediamo l’ora di scoprire tutte le cose meravigliose che ci aspettano” – aveva scritto la Principessa su Instagram, un messaggio tenerissimo.