Beatrice di York stupisce la Regina con la prima tenera foto della figlia su Twitter

Beatrice di York compie 32 anni: il legame con la Regina e la rivalità con Kate Middleton

Lo scorso 18 settembre Beatrice di York e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi sono diventati genitori. Fino ad ora non hanno mai mostrato alcuna immagine della loro bambina, tenendone segreto anche il nome. Ora che sono passati alcuni giorni, però, hanno sorpreso condividendo sui social una prima immagine della figlia e, soprattutto, svelando come hanno deciso di chiamarla: si tratta di un omaggio alla Regina Elisabetta.

Beatrice di York, svelato il nome della figlia

L’impronta dei piedini. È questa la prima istantanea mostrata da Beatrice ed Edoardo della loro bambina. È stata la principessa la prima a condividerla sui social, precisamente su Twitter, e successivamente è stata ripresa anche dai canali ufficiale della Famiglia Reale. Attraverso il post, i due genitori hanno anche annunciato il nome della piccola: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

Beatrice ed Edoardo hanno voluto così ripercorrere la strada intrapresa di Harry e Meghan, che scegliendo il nome per la loro bambina, Lilibet Diana, hanno apertamente omaggiato la Regina Elisabetta. La Principessa, figlia del terzogenito della sovrana e di Sarah Ferguson, ha affermato, inoltre, di essere in ottima salute. Ha fatto poi riferimento a Wolfie, il figlio del marito, nato da una precedente relazione, che si sta dimostrando un perfetto fratello maggiore per la piccola Sienna Elizabeth.

Le tenere parole di Edoardo Mapelli Mozzi

Sempre estremamente riservato, in questa occasione speciale anche Edoardo ha voluto dire la sua e, su Instragam, ha pubblicamente ringraziato le ostetriche e il personale dell’ospedale del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, che hanno fatto nascere sua figlia e si sono presi cura di sua moglie Beatrice.

Con grande tenerezza, Edoardo, che ha origini italiane, si è lasciato andare a dolcissime parole che descrivono perfettamente la felicità che si respira in famiglia:

La nostra vita insieme è appena iniziata e non vedo l’ora di vedere tutte le cose incredibili che ci aspettano. Sento così tanto amore e gratitudine per la mia fantastica moglie, la piccola Sienna e Wolfie. Questi sono i giorni che non voglio mai dimenticare.

Il nome scelto da Beatrice è, senza ombra di dubbio, una gradita sorpresa per la Regina Elisabetta. Anche la sua dodicesima pro-nipote porta il suo nome. La piccola, tuttavia, non avrà un titolo reale: la Sovrana, per ringraziare dell’omaggio, deciderà di concederle un titolo?