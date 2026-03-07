Beatrice di York, suo marito Edoardo Mapelli Mozzi fugge sull’isola esclusiva

Dopo lo scandalo Epstein la famiglia York è allo sbando: Edoardo Mapelli Mozzi preferisce scappare da Londra e c'è chi parla già di divorzio per Beatrice

Tempi duri per Beatrice di York. Dopo lo scandalo Epstein che ha coinvolto i suoi genitori Andrea e Sarah e le minacce del cugino William di tagliare fuori dalla famiglia lei e la sorella Eugenia, la giovane Principessa deve fare i conti anche con la lontananza del marito Edoardo Mapelli Mozzi. In realtà i coniugi fanno da tempo i conti con la distanza, soprattutto per via del lavoro dell’imprenditore italiano, ma in questo periodo tutto ciò sembra pesare ancora di più.

Beatrice di York nella bufera e il marito è lontano

Il marito della Principessa Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, è fuggito dal Regno Unito per trasferirsi momentaneamente in un esclusivo resort su un’isola americana. Proprio mentre la moglie è alle prese con le conseguenze, tutt’altro che semplici, dovute allo scandalo dei suoi genitori.

Edoardo Mapelli Mozzi si trova su una delle isole più riservate al mondo: Fisher Island, al largo della costa di Miami. Con soli 800 residenti e accessibile esclusivamente tramite jet privato o traghetto dopo severi controlli di sicurezza, rappresenta il rifugio ideale per chi cerca lusso e privacy.

L’imprenditore immobiliare ha condiviso sui social alcuni scatti del suo viaggio, tra cui visite a cantieri edili legati ai suoi progetti, e un suggestivo video dall’alto che mostra il resort baciato dal sole, circondato dalle acque azzurre della Florida.

Nessuna traccia di Beatrice di York o delle due figlie, Sienna, tre anni, e Athena, uno. Una scelta che suggerisce come il viaggio sia stato un momento personale, dedicato al lavoro ma anche al relax in un contesto esclusivo frequentato da star del livello di Oprah Winfrey e Julia Roberts.

Abitualmente l’imprenditore, fondatore e CEO di Banda Property, vive con la moglie tra l’appartamento a St. James’s Palace a Londra e la fattoria ristrutturata nelle Cotswolds. Il suo lavoro lo porta però spesso in giro per il mondo e questo ultimo viaggio arriva in un momento di grande tensione.

I suoceri di Beatrice di York su tutte le furie

L’ex Principe Andrea, suocero di Edoardo, resta al centro delle indagini legate allo scandalo Jeffrey Epstein e al recente arresto, mentre Beatrice ed Eugenia non sono più viste di buon occhio da William e Kate Middleton.

Una vicenda che ha infastidito anche i genitori di Edoardo Mapelli Mozzi. L’imprenditore edile proviene dall’aristocrazia italiana e pare che nella sua cerchia più ristretta ci sia grande preoccupazione per le conseguenze negative sulla sua reputazione.

Secondo quando scrive la stampa britannica, i suoceri di Beatrice sarebbero “fuori di sé” e “furiosi” perché il loro figlio è rimasto “impigliato tra le macerie di York”. La famiglia italiana teme che tutto questo possa danneggiare l’attività di interior design di lusso di Mapelli Mozzi.

“Edo ama Beatrice, ovviamente, e non ha intenzione di andarsene, non con due figlie piccole. Ma la sua famiglia non è così compassionevole e si sta preparando al peggio”, ha spiegato un amico.

“L’arresto di Andrew potrebbe danneggiare le prospettive aziendali e la reputazione della famiglia. Vogliono che Edo si allontani completamente da quella famiglia”.

Tra l’altro sembra che Beatrice sia la figlia più devota ad Andrea: “Ha sempre avuto un atteggiamento di profonda lealtà, soprattutto nei confronti di suo padre. Il suo istinto è quello di stare al fianco di Andrew e di mostrargli solidarietà, indipendentemente dalle reazioni negative dell’opinione pubblica”, ha dichiarato una fonte di palazzo a RadarOnline.

Atteggiamento diverso da quello della sorella Eugenia, la cui priorità è invece quella di “proteggere il marito e i figli e preservare la credibilità che si è costruita con la sua carriera”.