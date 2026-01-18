Eugenia di York spezza il cuore del padre Andrea, l’ex Principe è devastato

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

L’ex Principe Andrea, già travolto dalla perdita di titoli, proprietà e prestigio, subisce ora un nuovo colpo: sua figlia, la Principessa Eugenia di York avrebbe deciso di chiudere ogni contatto con il padre. Secondo fonti della stampa britannica, la nipote della Regina Elisabetta non gli rivolgerebbe più la parola e non lo avrebbe incontrato nemmeno durante le recenti vacanze di Natale. Una frattura familiare, a quanto pare, netta e definitiva.

Eugenia di York taglia i ponti con il padre Andrea

Eugenia di York avrebbe reciso ogni legame con suo padre Andrea in uno dei momenti più delicati del declino pubblico dell’ex Principe. Stando a quanto riporta il Daily Mail, l’allontanamento sarebbe totale: niente telefonate, niente visite e niente riunioni di famiglia durante il periodo natalizio.

Fonti vicine alla famiglia descrivono la situazione come una rottura totale. “Non c’è alcun contatto, niente. Lo ha completamente tagliato fuori”, affermano. Questo distacco sarebbe arrivato dopo che sono emerse nuove email e testimonianze sulla stretta amicizia tra Andrea ed Epstein, l’imprenditore statunitense arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.

Nuove testimonianze che hanno danneggiato l’immagine di Andrea, fino a spingere Re Carlo a togliere al fratello minore i suoi titoli reali e la sua casa. Un duro colpo per l’ex Principe e per la royal family. E per Eugenia il punto di non ritorno.

La posizione della Principessa sarebbe influenzata anche dai suoi impegni personali e professionali. La 35enne è co-fondatrice di The Anti-Slavery Collective, un’organizzazione dedita alla lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale.

Mantenere un rapporto normalizzato con Andrea sarebbe incompatibile con la sua posizione pubblica e i suoi impegni personali. La decisione di interrompere i contatti non sarebbe dunque solo una questione familiare, ma anche etica.

Andrea sarebbe “devastato” dall’allontanamento dalla figlia minore, con la quale ha sempre avuto un rapporto molto stretto. Ma, almeno al momento, non sembrano esserci possibilità di una riconciliazione.

Una scelta, quella di Eugenia, che l’avvicina ancora di più a Harry, con il quale continua ad avere un buon legame nonostante la Megxit.

Anche se la stampa inglese l’ha paragonata a Brooklyn Beckham, il figlio di David e Victoria che di recente ha bloccato i suoi famosi genitori sui social e ha espressamente chiesto di essere contattato solo tramite avvocati.

Beatrice di York resta accanto al padre Andrea

Beatrice di York, la primogenita di Andrea e Sarah Ferguson, avrebbe invece deciso di adottare una linea più morbida con il padre. La Principessa dalla fulva chioma avrebbe optato per un approccio più misurato, senza recidere del tutto il legame con Andrew.

Sia Beatrice, sia Eugenia, hanno partecipato al Natale a Sandringham, ospiti di Re Carlo. Andrea, invece, è rimasto lontano: ormai non è più persona gradita tra i Windsor. Invisa, soprattutto, a William e Kate Middleton, che avrebbero fatto pressioni al sovrano per allontanare suo fratello dalla monarchia.

La rottura con Eugenia arriva in un momento delicatissimo per l’ex Principe: senza titoli, incarichi ufficiali e con l’imminente trasferimento da Royal Lodge, dove ha vissuto per due decenni, Andrea si trova ad affrontare un isolamento personale sempre più evidente.