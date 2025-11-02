Kate Middleton “sconfitta” da William, promossa la linea dura contro Andrea

IPA Kate Middleton

La linea dura di William è apprezzata dal popolo. Proprio così: William e Kate sono i due membri della Famiglia Reale più amati. Nelle ultime settimane, ben prima dell’ennesimo scandalo di Andrea, si è parlato molto del ruolo svolto da William nella decisione di Carlo. Da tempo il Principe desidera che lo zio venga allontanato dalla Famiglia Reale, tanto da aver avuto una telefonata di dieci minuti con il padre Carlo in cui era “fuori di testa”.

Kate Middleton e il Principe William

Secondo un sondaggio Ipsos, il Principe William è oggi il membro più amato di tutta la Monarchia britannica, superando persino Kate Middleton. Il futuro erede al trono ha conquistato il 69% dei consensi, con solo l’11% degli intervistati che ha espresso un’opinione sfavorevole nei suoi confronti.

Un risultato che lo pone davanti alla Principessa del Galles, che si ferma al 66% di apprezzamento. Il sondaggio è stato realizzato tra il 20 e il 21 ottobre, e conferma una tendenza in crescita per il Principe di Galles: il suo indice di popolarità è infatti aumentato di quattro punti percentuali rispetto all’inizio del mese. La linea intransigente piace decisamente: dopo Andrea, il suo obiettivo potrebbe essere quello di togliere i titoli a Harry, Meghan e ai figli, Archie e Lilibet.

Ma a far discutere non è solo la “sconfitta” simbolica di Kate. I risultati mostrano anche un crollo vertiginoso nei consensi per Andrea: l’82% dei britannici ha oggi un’opinione negativa di lui. Una fotografia netta dei sentimenti del Paese: William e Kate restano il volto moderno e rassicurante della Monarchia, ma le ombre del passato continuano a pesare sui Mountbatten Windsor.

Il ruolo di Kate Middleton e di William nella scelta di Carlo

Il Principe e la Principessa del Galles avrebbero avuto un ruolo di primo piano nella decisione di Re Carlo di escludere completamente il fratello Andrea dalla vita pubblica della Famiglia Reale. A rivelarlo è una fonte vicina a Palazzo, che ha parlato al Daily Mail, spiegando come William e Kate abbiano “chiarito al Re che una rottura definitiva fosse l’unico modo per far progredire la Monarchia”.

Secondo quanto riportato, la posizione ferma del futuro Re e della futura Regina avrebbe avuto davvero un’influenza su Carlo, che ha privato formalmente Andrea di tutti i titoli Reali. Verrà anche allontanato dalla residenza di Windsor. La dichiarazione ha sancito di fatto la fine di ogni ruolo pubblico per l’ormai ex Duca di York.

Una fonte ha aggiunto che i Principi del Galles temevano che la tenuta di Windsor potesse restare “contaminata per sempre” se Andrea fosse rimasto a viverci. La linea dura è anche e soprattutto l’unico modo che William ha per salvare la Monarchia e per evitare di “ereditare” dal padre troppi problemi. Andrea è in parte “sistemato”: potrebbero tuttavia arrivare ulteriori dettagli nei prossimi giorni e peggiorare ulteriormente la situazione. William potrebbe anche voler spingere il padre a togliere i titoli a Harry e Meghan, ma per il momento i fari sono puntati sullo zio.

