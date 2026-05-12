Re Carlo, la gravidanza di Eugenia di York che può cambiare tutto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Re Carlo

La terza gravidanza di Eugenia di York potrebbe cambiare radicalmente la situazione a Palazzo. Potrebbe arrivare perfino il perdono di Re Carlo che a malincuore ha dovuto escludere le nipoti da importanti appuntamenti di Corte, come i Royal Garden o il Royal Ascot. Non solo questa dolce attesa potrebbe riavvicinare la Principessa ai genitori, Andrea e Sarah Ferguson.

Re Carlo, cosa cambia con la gravidanza di Eugenia di York

Oltre alla linea di successione al trono, la terza gravidanza di Eugenia di York potrebbe davvero imprimere una svolta positiva nella vicenda che ha colpito la Famiglia Reale. Di fronte ai bambini, Re Carlo non resiste. E come ha voluto congratularsi ufficialmente con una dichiarazione del Palazzo per la dolce attesa, ci si aspetta che il Sovrano accolga con gioia questo bambino al momento della nascita.

Il bebè dunque potrebbe portare a una riconciliazione tra il Sovrano e le nipoti che hanno subito un contraccolpo a causa dello scandalo provocato dal loro padre Andrea e dalla madre Sarah Ferguson.

In ogni caso, non va dimenticato che Carlo antepone sempre agli affetti famigliari i doveri dinastici. Lo ha fatto anche con Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle. Come nonno vorrebbe stare loro vicino, conoscerli personalmente, ma come Re ha respinto la richiesta dei Sussex di poter trascorrere del tempo a Balmoral quest’estate.

Getty Images

Re Carlo, cosa cambia con Sarah Ferguson

Se il rapporto tra il Re ed Eugenia e Beatrice di York dipende dagli interessi della Monarchia, diversa è la questione tra Sarah Ferguson e il nipotino che sta per arrivare.

Dopo l’arresto di Andrea, l’ex Duchessa di York è sparita. È stata prima in Svizzera, poi negli Stati Uniti. Ha insomma cercato di far sparire le sue tracce. Non è la prima volta che Sarah si trova nell’occhio del ciclone per comportamenti discutibili e ha chiaro che la prima mossa da fare è quella di sparire dalla circolazione nell’attesa che il caso si sgonfi. Ma la questione ora è molto grave e sarà necessario parecchio tempo, prima che questi fatti cadano del dimenticatoio, ammesso che ciò possa accadere.

La questione però ha toccato anche la famiglia. Eugenia e Beatrice si sono dissociate dai genitori e stanno evitando di frequentarli. Una scelta dolorosa ma necessaria per non essere a loro volta coinvolte in questa incresciosa situazione. Ma la nascita del terzo figlio di Eugenia e Jack Brooksbank potrebbe cambiare qualcosa nel rapporto tra la Principessa e sua madre.

Certo, non potrà essere come prima e la Ferguson non potrà frequentare il nipotino appena nato come ha fatto con gli altri. Ma ci si aspetta che Eugenia in qualche modo perdonerà la madre e le permetterà di vedere il bebè e magari di frequentarlo, anche se con moderazione.