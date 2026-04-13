Sarah Ferguson, una vita piena di scandali

Sarah Ferguson ha vissuto una vita piena di vicende scabrose ma è sempre riuscita a riabilitarsi. Adesso però le cose sono cambiate

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Caso Epstein è solo l’ultimo degli scandali che hanno costellato la vita di Sarah Ferguson. L’ex Duchessa di York è riuscita a superare ogni imbarazzo e a ricrearsi un’immagine e una posizione dopo ogni caduta.

Fergie riuscì a farsi perdonare dopo le foto in topless con l’amante e ha continuato a vivere con Andrea fino al 2025, anche se fu lei a volere il divorzio per poter lavorare. E infine, riuscì a riabilitarsi anche dopo il tentativo di vendere l’accesso all’ex marito perché aveva bisogno di soldi. Ma adesso le cose sono cambiante.