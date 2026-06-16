Lady Diana, la maledizione dell’anello di fidanzamento

Tutto nacque quando Diana scelse il suo anello di fidanzamento da un catalogo, rompendo una consolidata tradizione reale

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Lady Diana scelse il suo famoso anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti da un catalogo del gioielliere di Corte, Garrad. Così, ruppe la consolidata tradizione reale, che prediligeva anelli di fidanzamento personalizzati, mentre il suo poteva essere acquistato da chiunque avesse a disposizione 37mila sterline.

L’aver infranto la consuetudine fu considerato un gesto porta sfortuna e l’anello iniziò ad essere percepito come un oggetto nefasto. I fatti che seguirono, con la morte prematura di Diana, diedero ragione alla superstizione.

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