Federico Venco: morire per gentilezza

Si era fermato per aiutare una donna in difficoltà. L’ex compagno di lei lo ha travolto: Federico è morto mentre sceglieva la gentilezza

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Ansa I Carabinieri sul luogo dove ieri intorno alle 23 un uomo di 36 anni, Federico Venco, sarebbe stato travolto e ucciso con l'auto da un 43 enne dopo essersi fermato per dare indicazioni stradali alla ex dell'arrestato, Somma Lombardo, Varese, 2 agosto 2026

Federico Venco aveva 36 anni, viveva a Samarate, in provincia di Varese, e sabato sera percorreva in motocicletta la strada della Maddalena, nel territorio di Somma Lombardo. Lungo il tragitto ha incontrato una donna di 39 anni ferma con il proprio scooter. Aveva perso il telefono sul quale stava seguendo le indicazioni del navigatore e cercava il luogo di un appuntamento. Doveva incontrare il suo ex compagno nei pressi del cimitero della frazione per recuperare alcuni effetti personali rimasti dopo la fine della loro relazione. Federico conosceva bene la zona. Si è fermato, ha ascoltato la donna e le ha indicato la strada. Poi ha scelto di accompagnarla, facendole strada con la propria motocicletta.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Federico stava raggiungendo la fidanzata quando incontrò la donna in difficoltà. Si fermò, la ascoltò e scelse di accompagnarla. Quando i due sono arrivati vicino al luogo dell’appuntamento, l’ex compagno della donna li ha visti insieme. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe interpretato la presenza di Federico come quella di un nuovo compagno e avrebbe diretto la propria automobile contro la motocicletta. La vettura avrebbe speronato la moto, facendola uscire di strada. L’impatto ha provocato la morte del trentaseienne. Quello che in un primo momento poteva apparire come un incidente stradale ha assunto in poche ore i contorni di un omicidio volontario.

Dopo lo schianto, l’uomo avrebbe raggiunto la sua ex compagna e l’avrebbe aggredita. Alcune persone presenti hanno assistito alla scena, hanno dato l’allarme e sono intervenute in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nell’automobile sarebbero stati trovati anche un coltello e un grosso sasso. La presenza di questi oggetti è al centro degli accertamenti degli inquirenti, chiamati a stabilire quali fossero le intenzioni dell’uomo prima dell’incontro e quale pericolo corresse la donna. La Procura di Busto Arsizio sta ricostruendo ogni passaggio: la fine della relazione, i contatti tra i due ex compagni, l’appuntamento concordato, l’arrivo di Federico e la dinamica dell’investimento. L’uomo alla guida dell’auto è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Federico era il terzo di quattro fratelli e il figlio dell’ex sindaco di Samarate, Ermanno Venco. Aveva lavorato nella ristorazione e successivamente come artigiano e giardiniere. Amava la montagna e le motociclette. Le persone che lo conoscevano lo descrivono come un uomo generoso, disponibile, sempre pronto ad aiutare gli altri. Ed è esattamente ciò che ha fatto negli ultimi minuti della sua vita.

Quando muore una persona buona, il dolore assume una forma ancora diversa. Ogni vita possiede lo stesso valore e ogni morte ingiusta lascia una ferita. Davanti alla storia di Federico, però, sentiamo spezzarsi anche qualcosa in cui abbiamo sempre creduto. Noi cresciamo i nostri figli insegnando loro a comportarsi bene. Diciamo che il mondo appartiene ai giusti, che bisogna aiutare chi è in difficoltà, prestare soccorso, ascoltare, fermarsi quando gli altri tirano dritto. Insegniamo che la gentilezza rappresenta una forza e che ogni gesto buono rende il mondo un posto migliore.

Federico aveva imparato tutto questo.

In una sera qualunque era un figlio, un fratello, un fidanzato, una persona amata. Ha visto una donna in difficoltà e le ha dedicato il proprio tempo. Si è fermato, l’ha ascoltata, ha scelto di accompagnarla. Un gesto semplice, spontaneo, umano. Quel gesto gli è costato la vita. La sua bontà ha incontrato la violenza più cieca, sporca e assassina. Da una parte un uomo che tende una mano. Dall’altra un uomo che usa un’automobile come un’arma e trasforma la propria rabbia in una condanna a morte.

Questa storia contiene entrambi i lati dell’essere umano. La gentilezza e la ferocia. La capacità di riconoscere la fragilità di uno sconosciuto e la volontà di annientare una persona mai incontrata prima. Quando a vincere è la violenza e a morire è chi si era fermato per aiutare, la ferita diventa collettiva.

Anche per questo fanno male certi titoli: “Ucciso perché scambiato per un rivale in amore”. Federico merita di essere raccontato per ciò che era e per ciò che ha fatto. Era un uomo buono che stava aiutando una sconosciuta. La parola “rivale” lo trascina dentro una contesa alla quale era completamente estraneo. La parola “amore” offre una cornice sentimentale a un gesto deliberato di violenza.

Qui esistono scelte precise. Un uomo ha accelerato dirigendo un’automobile contro un’altra persona. Un uomo aveva con sé un coltello e un sasso. Un uomo ha aggredito la propria ex compagna. La velocità, gli oggetti trovati nell’auto e la violenza raccontano intenzioni e responsabilità. L’assassinio nasce dalla decisione di considerare la vita altrui priva di valore.

Federico, invece, alla vita degli altri attribuiva valore. Lo ha dimostrato fermandosi. La sua morte potrebbe spingerci ad avere paura, a insegnare ai nostri figli di guardare altrove, di proteggersi lasciando soli gli altri. Il gesto di Federico ci consegna un messaggio diverso. La sua bontà resta giusta. La sua gentilezza resta la parte migliore di questa storia. La colpa appartiene interamente a chi ha scelto la violenza.

Federico Venco era uno di quelli che si fermano. Il mondo ha perso un uomo buono proprio mentre stava compiendo un gesto buono. La violenza gli ha tolto la vita. La sua scelta di aiutare continua a raccontare chi era.