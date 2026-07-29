Conegliano, quando il branco cresce insieme ai nostri figli

Due gemelli di 14 anni “sequestrati” per ore. La cronaca scuote un Paese e riporta al centro il ruolo di famiglie, scuola e comunità

Scrive da sempre, raccogli emozioni e le trasforma in storie. Ha collaborato con ogni tipo di giornale. Ha fatto l'inviata per tutte le reti nazionali. È la giornalista che sussurra alle pasticcerie e alla primavera.

123 RF Conegliano, 14enni picchiati dalla baby gang

Due ragazzi di quattordici anni attirati con un pretesto, circondati da un gruppo di coetanei, trattenuti per ore, picchiati, umiliati, costretti a spogliarsi, rapinati del denaro e del telefono cellulare, filmati durante le violenze. È il racconto che arriva da Orsago, nel Trevigiano, dove una vicenda che coinvolge giovanissimi ha scosso un’intera comunità.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe nato dalla convinzione del gruppo che i due gemelli avessero “fatto la spia” dopo l’imbrattamento del portone di una chiesa. Un’accusa che, secondo quanto raccontato dai genitori delle vittime, non corrisponderebbe alla realtà: a segnalare il responsabile sarebbero stati gli adulti, non i figli.

Da quel momento sarebbe iniziata una vera e propria spedizione punitiva. I due adolescenti sarebbero stati condotti in un campo isolato e lì sarebbero rimasti per circa quattro ore in balia di un branco composto da ragazzi tra gli undici e i diciassette anni, insieme a un maggiorenne. Durante quelle ore sarebbero stati colpiti con calci e pugni, minacciati, costretti a spogliarsi e umiliati mentre alcuni dei presenti riprendevano tutto con il cellulare.

A rendere ancora più inquietante la vicenda è proprio la presenza dei video. Secondo le ricostruzioni emerse, uno dei filmati sarebbe stato inviato da un ragazzino di appena undici anni. Non come richiesta di aiuto, ma come testimonianza di ciò che stava accadendo. Sono stati proprio quei video a consentire ai genitori di comprendere immediatamente la gravità della situazione. Sapendo dove si trovavano i figli, sono intervenuti insieme ai carabinieri, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più drammatiche.

La Procura per i minorenni e i carabinieri stanno ricostruendo responsabilità e ruoli di ciascun partecipante, mentre la famiglia dei due ragazzi ha raccontato la paura vissuta in quelle ore e quella che continua ancora oggi. Perché la violenza non termina quando finiscono i colpi. Continua nella difficoltà di tornare alla normalità, nella paura di uscire di casa, nella prospettiva di dover continuare a vivere nello stesso paese in cui tutto è accaduto.

Ed è proprio qui che la cronaca lascia spazio a una domanda che riguarda tutti noi.

Ogni volta che assistiamo a episodi come questo la discussione si concentra sulle pene. È una domanda legittima, ma arriva dopo. Prima ce n’è un’altra che merita attenzione: come nasce una violenza tanto precoce? Come può un gruppo di ragazzini trasformare quello che ritiene uno sgarbo in un sequestro durato ore, in un pestaggio, in un’umiliazione organizzata, nella registrazione di un video da condividere come fosse un trofeo?

La forza del branco cancella il volto della persona che si ha davanti. Restano solo il gruppo, il consenso degli altri, l’illusione di sentirsi invincibili. In quella dinamica la sofferenza perde valore, mentre l’umiliazione diventa spettacolo.

Ogni telefono acceso aggiunge un tassello, ogni risata rende la violenza più accettabile, ogni condivisione allontana ancora di più il significato delle proprie azioni.

La scuola rappresenta un presidio educativo fondamentale e svolge ogni giorno un lavoro prezioso. Le famiglie costruiscono però il primo vocabolario emotivo dei figli. È dentro le mura di casa che un bambino impara il rispetto, il valore della responsabilità, il peso delle parole, il significato dell’empatia. È lì che comprende la differenza tra coraggio e prepotenza, tra autorevolezza e sopraffazione, tra giustizia e vendetta.

Per questo nessuna risposta può essere affidata a un solo luogo. Servono famiglie presenti, scuole sostenute, istituzioni capaci di intervenire prima che la violenza diventi linguaggio quotidiano. Ogni adulto ha una responsabilità educativa che non può essere delegata.

Questa storia lascia impressa soprattutto un’immagine: due ragazzi di quattordici anni che, nel giro di poche ore, hanno scoperto quanto possa essere fragile il senso di sicurezza che accompagna l’adolescenza. Le ferite sul corpo guariranno. Molto più lungo sarà il percorso necessario per ricostruire la fiducia negli altri, nel proprio paese, nella possibilità di sentirsi di nuovo al sicuro.

La vera sfida comincia oggi. Comincia nelle case, nelle aule, negli oratori, nei campi sportivi, in tutti quei luoghi in cui ogni giorno crescono i cittadini di domani. È lì che si costruisce una cultura capace di riconoscere il valore della persona prima della forza del gruppo. È lì che la violenza smette di essere un linguaggio e torna a essere ciò che è sempre stata: una sconfitta collettiva.