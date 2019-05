Chi è Luigi Oliva, l’ex fidanzato di Pamela Prati

editato in: da

Luigi Oliva è un famoso imprenditore e l’ex fidanzato di Pamela Prati.

Classe 1972, è nato a Napoli, ma ha girato il mondo per lavoro e da qualche tempo si è stabilito a Brescia. Riservato e molto attento alla privacy, Oliva è diventato famoso quando sono iniziati i gossip sul matrimonio fra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Prima che la showgirl sarda annunciasse le nozze infatti aveva vissuto un’intensa relazione con l’imprenditore napoletano.

Luigi Oliva lavora nel settore luxury automobilistico ed è un passionato di auto sportive. Dal suo profilo Instagram è facile intuire che ama lo sport e la natura, appena può stacca la spina e si rifugia sul suo yacht per rilassarsi un po’. Il business man è padre della piccola Rania, nata da una precedente relazione, e ha vissuto con la Prati una love story molto importante, tanto che poco prima di lasciarsi lui le aveva regalato un anello di famiglia.

“A ridosso del suo compleanno, il 27 novembre, c’era tanto amore e tanta passione e gliel’ho regalato – aveva raccontato qualche tempo fa a Storie Italiane -. Io ho conosciuto una Pamela diversa, ci siamo corteggiati per mesi. L’ho fatto con il cuore e mi sono sentito ferito. Questo amore all’inizio era ricambiato, poi mi sono sentito usato. Le ho donato questo anello e lei sapeva bene che valore aveva. Non si parlava di matrimonio, ma di vivere insieme, di fare progetti, questo sì”.

Oliva non ha mai nascosto di essere molto amareggiato per il modo in cui la relazione con la showgirl era terminata. “Pamela mi ha usato, mi ha preso in giro e illuso – aveva spiegato in un’intervista -. La verità è che Pamela non è mai stata innamorata di me. Mi ha usato come bancomat. Quando andavamo in giro oppure si andava a Napoli dove ho casa, lei si presentava con una corte di parenti. amici, truccatore e parrucchiere. Tutto a mio carico, hotel compresi. Si faceva comprare abiti e scarpe. Andavamo al ristorante e ogni volta ero costretto a saldare conti per tutti”.