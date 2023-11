Fonte: IPA Pamela Prati, su Instagram i segreti del suo corpo perfetto

Sebbene se ne parli insistentemente da qualche mese, Pamela Prati ha confermato solo adesso la sua relazione con il 19enne Simone Ferrante, con il quale da questa estate fa coppia fissa. La soubrette ne ha parlato nel salotto televisivo de La Vita in Diretta, raccontando ad Alberto Matano dei sentimenti che prova per il giovane fidanzato.

Pamela Prati, le prime parole in tv sul giovanissimo fidanzato

Non potrebbe essere più innamorata e felice Pamela Prati, che da questa estate ha al suo fianco un giovanissimo amore. Si tratta di Simone Ferrante, modello 19enne, che ha rubato il cuore dell’ex star del Bagaglino e le ha restituito finalmente il sorriso dopo tante delusioni sentimentali.

Fino ad oggi la soubrette non ne aveva mai parlato esplicitamente in televisione, anche se su Instagram qualche tempo fa era apparsa una dichiarazione d’amore (non troppo) misteriosa che lasciava intuire che un nuovo sentimento stesse sbocciando nel suo cuore.

Adesso però è arrivata la conferma ufficiale dalla diretta interessata: Pamela Prati, ospite del salotto televisivo de La Vita in Diretta, ha commentato la storia d’amore tra Cher e il suo compagno, più giovane di lei di 40 anni.

“Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla – ha spiegato ai microfoni di Rai 1 –. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata”.

Poi è arrivata la conferma: “Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età”.

La soubrette ha anche parlato della fantastica sintonia e della complicità con il suo Simone: “Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”.

La storia con Simone Ferrante dopo gli amori falliti

Pamela Prati era stata già paparazzata da Diva e Donna in compagnia del modello questa estate per le strade di Roma, tra baci e abbracci che dimostravano già una grande intesa. Su Instagram la soubrette aveva pubblicato uno scatto in sua compagnia, accompagnandolo a una romantica dedica, affidandosi ai versi di Alda Merini: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento“.

Sembra proprio che la showgirl abbia ritrovato finalmente la serenità che cercava da anni, dopo lo scandalo di Mark Caltagirone e l’esperienza del Grande Fratello Vip e del flirt con l’ex conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia.

Non è però la prima volta che Pamela Prati parla del compagno: la showgirl si era già esposta su Ferrante, poco dopo essere stata beccata in varie circostanze in sua compagnia, infastidita da quelli che si erano scandalizzati: “Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli e metà, è solo questione di testa ed educazione volersi bene”.