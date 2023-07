Pamela Prati e il fidanzato misterioso su Instagram: la dichiarazione d’amore

Fonte: IPA Pamela Prati torna a sorridere con un uomo misterioso

Se i tempi di Mark Caltagirone vi sembravano ormai passati niente di più sbagliato: Pamela Prati è apparsa su Instagram in compagnia di un misterioso fidanzato, che pare le stia facendo battere il cuore di nuovo. L’ultimo post pubblicato dalla showgirl parla chiaro: a corredo dello scatto romantico, parole al miele dedicate all’uomo al suo fianco in questo momento, che ha già attirato la curiosità dei fan.

Pamela Prati torna a sorridere: la foto con il fidanzato misterioso

È tempo di un nuovo amore per Pamela Prati? Così sembrerebbe dall’ultimo post su Instagram della soubrette, che ha voluto condividere con i suoi fan un momento di pura felicità. Pare infatti che, archiviata la liason amorosa con Marco Bellavia, la bella Pamela abbia ritrovato il sorriso accanto a un uomo misterioso, che – almeno per il momento – ha mostrato sui social solo di spalle.

Che però si tratti di una persona speciale lo dimostrano le parole dolcissime che gli ha dedicato: a corredo dello scatto, che li ritrae camminare stretti in un abbraccio, la frase “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento“. Sembra essere sbocciato un sentimento nel cuore della showgirl, che ha accompagnato alla foto anche le note della canzone Your song di Elton John.

Nulla è stato però svelato sull’identità dell’uomo che è al suo fianco: l’uomo è ritratto di spalle e per questo motivo il post ha raccolto centinaia di commenti, tra la legittima curiosità sulla vita sentimentale di Prati e il ricordo di Mark Caltagirone, il finto promesso sposo di Pamela che per mesi ha infiammato le pagine di cronaca rosa.

“Casualmente di spalle… Questo finto e forzato mistero è imbarazzante!”, ironizza un’utente, “Speriamo che sia la volta buona cara Pamela”, scrive un’altra. “Questa volta è vero? In carne e ossa?” ha chiesto ancora una fan, a cui Prati ha voluto rispondere: “Se si mette gli occhiali vede meglio“.

Non sono poi mancati i commenti di supporto alla showgirl, primi fra tutti quelli delle sue ex compagne d’avventura al GF Vip, come Milena Miconi e Manila Nazzaro, che hanno lasciato un cuore alla collega, e Cristina Quaranta, che invece ha commentato: “Da dietro non è niente male…. Felice per te!”.

Pamela Prati e Marco Bellavia, un capitolo chiuso

Mentre c’è chi si chiede (comprensibilmente) se assisteremo a un caso Mark Caltagirone bis, quel che è certo è che Pamela Prati ha deciso di andare avanti con la sua vita dopo l’avventura al GF Vip e la liason amorosa con Marco Bellavia, che per un breve periodo aveva fatto sognare i fan dello show.

I due si erano avvicinati proprio durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, per poi scambiarsi un lungo bacio in studio, una volta varcata la porta rossa, che aveva sancito l’inizio di quella che sembrava un’intensa storia.

Tutto lasciava presupporre che la relazione potesse procedere a gonfie vele, ma sono bastate poche settimane per infrangere il loro sogno d’amore. A contribuire alla fine della relazione gli scatti rubati all’ex conduttore, paparazzato in atteggiamenti intimi con Sheila Capriolo, che Pamela Prati non gli ha mai perdonato.