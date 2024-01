Pamela Anderson, 56 anni e bellissima. Merito di un ingrediente low cost

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un velo di gloss, lentiggini in bella vista e una pelle radiosa: Pamela Anderson a 50 anni è bellissima anche senza trucco e non ha paura di dimostrarlo, sfilando sul red carpet con un no-make up che ha fatto molto discutere. Da tempo infatti l’ex reginetta di “Baywatch” ha deciso di abbandonare i trucchi elaborati di un tempo per lasciare spazio a un look super naturale.

Il segreto di bellezza (low cost) di Pamela Anderson

Una scelta coraggiosa e straordinaria fatta – come ha ricordato la stessa attrice – non solo per celebrare la bellezza clean, ma anche per ricordare la sua amata make up artist Alexis Voguel, scomparsa nel 2019 per un tumore al seno e accanto a Pamela sin dagli esordi. Abbandonate le sopracciglia finissime e lo smokey eyes quello che resta sono una pelle radiosa e luminosa, labbra con un filo di gloss e occhi vispi. Il segreto della sua straordinaria bellezza sono dei prodotti a base di rosa canina: uno spray idratante (che conserva in frigo), un balsamo labbra e un olio viso.

Il gel lavaviso alla rosa

Per un viso luminoso come quello di Pamela Anderson parti dalla pulizia della pelle. Punta su un gel lavaviso illuminante ad uso quotidiano: un prodotto che deterge e strucca in profondità la pelle energizzandola e ravvivando l’incarnato opaco e spento. La formulazione di questo prodotto combina la vitamina C, la rosa canina e micelle di origine vegetale. Consente di eliminare le impurità, rendendo la pelle fresca e tonica. Per usarlo applica una piccola quantità di gel sul viso dopo averlo baagnato, poi massaggia delicatamente, formando una legger schiuma e sciacqua con l’acqua tiepida.

Siero viso perfezionante alla rosa

Siero Viso Perfezionante Olio di Rosa Canina

Fra i prodotti top a base di rosa canina troviamo poi il siero viso. Un prodotto top a base di acido ialuronico in grado di rimpolpare la pelle grazie alla presenza dei peptidi. A base vegetale, questo siero è un potente antiossidante a base vegetale e sicuro al 100%. Applicato mattina e sera, dona un incarnato luminoso e stupendo, rendendo la pelle bellissima.

Crema viso alla rosa

Su Amazon si può trovare un kit super low cost e utile per chi ama la rosa canina. Due barattoli di crema antietà illuminante, rassodante e nutriente. La texture è vellutata e morbida, arricchita con rosa canina biologica ed estratto di vitamina C. L’ideale per un colorito sempre radioso.

Spray alla rosa

Acqua Spray Viso Lenitiva Spray per pelli sensibili e delicate

Con il 98% di ingredienti di origine naturale, questo spray viso alla rosa rinfresca e permette di calmare la pelle sensibile grazie all’enorme potere di questo fiore. Fai come Pamela Anderson: vaporizza il prodotto su décolleté e viso a una distanza di 15 centimetri.

Integratore alla rosa canina

Perfetta per migliorare il microcircolo e contrastare l’azione dei radicali liberi: la rosa canina si può assumere anche sotto forma di integratore. Senza lattosio e senza glutine queste capsule sono perfette per combattere la formazione di rughe in modo efficace, assumendo un prodotto per bocca.

