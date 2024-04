Argan, Monoi, Jojoba: tre ingredienti sensazionali mixati per avere capelli perfetti. La sfida di Nouvelle in "Every You"

Una miscela perfetta di ingredienti attivi, una formula setosa e profumatissima, un packaging elegante e accattivante capace di accompagnarti in una vincente beauty routine per capelli giornaliera: Every you di Nouvelle pensa proprio a tutte e risponde positivamente a ogni condizione. Insomma, prendersi cura della propria chioma non è solo facile ma anche divertente. Gli 8 prodotti della linea sono pensati per i lavaggi frequenti, sempre più richiesti dal nostro stile di vita frenetico e che talvolta prevede intense sessioni di palestra, ma proteggono lo scalpo con una detersione delicata, alla quale si aggiungono i benefici di una giusta idratazione.

Jojoba, Argan, Monoi: il tris perfetto per capelli straordinari

Olii preziosi, certo, ma che Every You di Nouvelle miscela in maniera equilibrata e altamente performante nella sua linea di prodotti dedicata ai lavaggi intensi e frequenti. Queste componenti sono, infatti, scelte appositamente e con cura per proteggere la chioma, rendendola lucente e sana a ogni colpo di spazzola. L’olio di jojoba, inoltre, svolge anche una funzione curativa riequilibrando la cute dall’eccesso di sebo in caso di dermatite seborroica. È quindi ideale per i capelli grassi, per quelli disidratati e per quelli ricci, che aiuta a volumizzare e definire.

L’olio di Monoi, ottenuto dai fiori di gardenia tahitiana e dalla spremitura a freddo della polpa di cocco essiccata al sole, ha invece un effetto rigenerante e protettivo. Tutto merito dell’acido laurico che troviamo all’interno della noce di cocco e che esplica una funzione ristrutturante delle fibre del capello riportandole alla loro bellezza naturale. Super consigliato per chi ha capelli secchi, colorati e rovinati, è indicato in tutte le stagioni e, soprattutto, in estate. Pensate: protegge dall’aggressività della salsedine delle acque salmastre e dal sole, evitando l’arrossamento della cute che indebolisce i follicoli scongiurando così episodi di caduta.

Every you di Nouvelle è un vero e proprio elisir di bellezza e benessere: a suggerirlo è l’ampio utilizzo dell’olio di Argan, che esplica la sua azione multifunzione sulla chioma rendendola morbida e idratata ma anche libera dalla forfora e più forte, prevenendo la caduta dei capelli. Come l’olio di Monoi, ha inoltre una funzione protettiva ed è ideale nei mesi più caldi e successivamente, per riparare i danni causati dai raggi solari, dalla salsedine, dalla sabbia e dal cloro.

8 prodotti per una chioma splendente

La linea di prodotti Every you è pensata per tutti i tipi di capello. Per quelli più sottili, si parte da Endless Hydration Shampoo, realizzato con proteine idrolizzate di riso e grano che è perfetto per le chiome più delicate. Ampio spazio è invece concesso alla luminosità, elemento fondamentale per una chioma sana e bella da vedere, grazie ai benefici dell’olio di Argan contenuto in Endless Charme Oil Serum che – molto comodamente – si può usare anche a capelli asciutti o prima dello styling. Per una lucentezza irresistibile, invece, l’ideale è Endless Shine Elixir, un fluido setoso che si applica facilmente e si risciacqua in meno di 10 secondi.

Per i capelli più esigenti, Nouvelle ha invece pensato a una maschera ricca e idratante all’Olio di Monoi che si stende facilmente e scioglie i nodi. Endless Hydration Mask rende i capelli soffici e può essere tenuta in posa a lungo, in modo da sfruttare tutti i benefici delle sue componenti. Può essere utilizzata in combinazione con Endless Hydration Shampoo nella sua versione più corposa realizzata con una miscela di aminoacidi e olio di Argan.

Every you pensa anche alle amanti del leave-in, dinamiche e con poco tempo da dedicare alla hair care. Multi benefit cream, disponibile in due formulazioni e con ingredienti attivi diversi per rispondere alle esigenze di tutte le chiome, si applica sulle lunghezze senza risciacquo per una lucentezza estrema dopo la detersione, ma anche a capelli asciutti. Nella sua proposta light, la crema leave-in propone le proteine idrolizzate di riso e grano al posto degli aminoacidi e dell’olio di Argan. È infatti ideale per capelli sottili.

Per le amanti della beauty routine tradizionale, invece, non poteva mancare il balsamo super performante adatto ai capelli sottili. La formulazione con olio di Argan e miscela di aminoacidi rende il capello morbido e idratato, lucente a lungo e protetto dall’esposizione alle fonti di calore impiegate per lo styling.

Freschezza, dolcezza e morbidezza: la piramide olfattiva di Every You

Mandarino, fiori d’arancio, ciliegia, vaniglia e zucchero a velo tra le note di testa conferiscono alla linea di prodotti Every you la giusta freschezza che si percepisce fin dalla prima applicazione. Le note polverose dello zucchero a velo sono riprese dal latte di iris delle note di cuore, a cui si aggiungono quelle di caramello, vaniglia e Pepe di Sichuan, rese vibranti dalla vitalità del lime che ammorbidisce la freschezza degli agrumi di testa.

Le note di fondo sono certamente quelle più romantiche, con la fava Tonka che rende rotondo e piacevole il profumo di Every you che rimane persistente grazie al rizoma di Iris, tipica fragranza italiana che “sa di pulito” e l’immancabile vaniglia, con la quale – davvero – non si sbaglia mai.