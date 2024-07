Tintarella dorata e perfetta con il fissatore di abbronzatura: come funziona e quale acquistare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Voglia di tintarella perfetta? La soluzione è il fissatore di abbronzatura, un prodotto che, se usato nel modo giusto, garantisce un colorito dorato e favoloso.

Cos’è il fissatore di abbronzatura

Il fissatore di abbronzatura dunque non è altro che un prodotto cosmetico usato per ottenere rapidamente una tintarella uniforme. Questo grazie alla composizione arricchita con sostanze che stimolano la produzione di melanina e nutrono la pelle in profondità, rendendola più compatta ed elastica.

Come usare il fissatore di abbronzatura

Utilizza il fissatore di abbronzatura sempre dopo esserti esposta al sole. Applica una piccola quantità di prodotto sul viso e sul corpo, poi massaggia sino al completo assorbimento.

In questo modo riuscirai a prevenire l’invecchiamento cutaneo e a idratare la pelle in profondità.

Quale fissatore di abbronzatura acquistare

Su Amazon si possono trovare ottimi fissatori di abbronzatura. Come il Wonder Tan Kit Abbronzatura Sublime di Biopoint che contiene l’olio abbronzante SFF 6 e il fissatore doposole.

Il primo prodotto permette di proteggere la pelle dal sole, mentre il secondo fissa l’abbronzatura e rigenera l’epidermide disidratata. In questo modo il colorito sarà omogeneo su tutta la pelle, mantenendo invariata la protezione dai raggi UVA e UVB.

Applica l’abbronzante quando ti esponi al sole, poi distribuisci il doposole per avere una tintarella che sia durevole.

Super efficace e lenitivo, il doposole PREP ha una formulazione che consente di prolungare l’abbronzatura. Contiene infatti il melanobronze, ossia un mix di principi attivi che permettono di stimolare la produzione della melanina, favorendo il mantenimento del colorito.

Il prodotto inoltre contiene succo d’aloe vera che aiuta a stimolare l’attività riparatrice cellulare e burro di karitè che ha proprietà lenitive e protettive.

L’emulsione di Rilastil è super fluida e leggera, ma soprattutto facilmente assorbibile. Se utilizzato regolarmente prima e dopo l’esposizione al sole permette di accelerare e intensificare l’abbronzatura.

Inoltre consente di proteggere la pelle dall’invecchiamento cellulare, favorendo l’elasticità cutanea.

Da mettere sempre in borsa, il prolungatore di abbronzatura Rougj si applica su viso e corpo. Massaggia il prodotto sino al completo assorbimento, poi attendi qualche minuto.

La formulazione contiene vitamina E contro l’invecchiamento cutaneo, il burro di karité che ha proprietà lenitive ed emollienti, e l’olio di mandorle dolci per un’azione elasticizzante.

Infine troviamo la crema corpo doposole di PIZ BUIN. Questo prodotto garantisce ben 24 ore di idratazione, ristabilendo il naturale equilibrio idrolipidico della pelle e prevenendo la desquamazione.

Regala all’epidermide un colore dorato grazie alla presenza nella formulazione del Tanimel, un estratto vegetale che stimola la produzione di melanina del 133%. Contiene inoltre glicerina e burro di karité che favoriscono l’idratazione, e vitamina E, un potentissimo antiossidante che agisce contro i radicali liberi.

In alternativa alla crema scegli un olio. Quello aromatizzato al cioccolato ha un profumo delizioso, rende la pelle liscia, elastica e morbida. Inoltre si può usare sia sul viso che sul corpo.

Per un effetto super applicalo dopo la doccia, ossia nel momento in cui i pori della pelle sono aperti e possono assorbire al meglio questo olio puro non trattato. Attendi il completo assorbimento poi rivestiti.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram