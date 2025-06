Questo olio che costa pochissimo è l’abbronzante più potente di sempre. Bastano poche gocce per un risultato top

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Abbronzatura

L’olio abbronzante più potente di sempre? Costa pochissimo e garantisce risultati immediati. Si tratta dell’olio di mallo di noce, un rimedio perfetto per ottenere, con poche gocce, un’abbronzatura top. In più si può utilizzare anche sui capelli, per renderli morbidissimi al mare o in piscina.

Idratante e nutriente, questo olio è particolarmente ricco di flavonoidi che consentono di pigmentare la pelle e regalano un booster all’abbronzatura. In particolare l’olio di mallo di noce è apprezzatissimo da chi ha la pelle molto chiara e che fatica ad abbronzarsi.

Olio solare abbronzante Olio mallo di noce per abbronzatura

In più è versatilissimo: puoi usarlo non solo sulla pelle del corpo e del viso, ma anche sui capelli per nutrire la chioma secca ed eliminare l’effetto paglia. Dove comprare l’olio abbronzante di mallo di noce? Puoi trovarlo tranquillamente online.

Su Amazon è disponibile una versione spray, per applicarlo facilmente e senza ungersi le dita. La formulazione nel flacone contiene non solo olio di mallo di noce, ideale per accelerare la produzione di melanina, ma anche altri ingredienti top. Come l’estratto di calendula che ha proprietà rinfrescanti, emollienti e lenitive.

L’olio di enotera, utile in caso di pelle secca, ma anche altri oli preziosi per il benessere. Ad esempio l’olio di mandorle dolci che rende la pelle morbidissima ed elastica grazie alla presenza dell’acido oleico.

Ma anche l’olio di jojoba che idrata e rafforza la pelle, prevenendo la formazione delle rughe e le irritazioni cutanee. Il costo per questo super olio abbronzante? Appena 24 euro per un prodotto che userai per tutta l’estate

Come usare l’olio di mallo di noce per intensificare l’abbronzatura

Solitamente l’olio di mallo di noce non viene usato in purezza, ma diluito con altri oli. In questo caso, ad esempio, nel flacone troviamo anche l’olio di enotera e quello di jojoba, che rendono il prodotto ideale per chi ha la pelle secca o poco elastica.

Puoi utilizzarlo in tanti modo differenti. Applicalo sulla pelle dopo la doccia per renderla morbidissima e luminosa. Usala tutte le sere per stimolare la produzione di melanina e velocizzare l’abbronzatura. Il tannino presente in questo olio infatti aiuta a pigmentare l’epidermide in modo naturale, rendendo più dorata e intensa l’abbronzatura.

Utilizza dunque l’olio di mallo di noce prima di esporti al sole per abbronzarti in fretta. Ricorda però di utilizzare sempre anche la protezione solare. L’olio infatti non possiede uno schermo contro i raggi UVA e UVB che sono dannosi per la salute della pelle.

Dunque prima applica la protezione solare, spalmando con attenzione. Lascia asciugare, poi usa l’olio di mallo di noce, vaporizzando il prodotto su tutto il corpo per ottenere un’abbronzatura uniforme e dorata.

Vuoi usarlo anche per i capelli? Allora applica questo olio miracoloso su tutta la chioma dopo la doccia, insistendo soprattutto sulle punte. Lascia in posa per almeno trenta minuti, poi risciacqua con acqua tiepida e goditi capelli morbidissimi e lucenti.

