Aforismi e frasi di Fabio Volo sulle donne forti, a cui ispirarsi

Fabio Volo è uno scrittore e personaggio dello spettacolo, autore di alcuni dei libri più venduti in Italia. Nei suoi testi, i sentimenti e i legami famigliari o relazionali sono spesso al centro del romanzo. Nella sua bibliografia, una larga parte è dedicata alle figure femminili e all’amore, che l’autore descrive con frasi semplici e chiare che arrivano dirette al cuore del lettore. Le vicende nelle quali si destreggiano i personaggi, prendono spunto dalla vita quotidiana ed è facile immedesimarsi con loro e fare paralleli con la propria vita personale. Oltre a essere tra gli autori più letti in Italia, i pensieri dello scrittore sono spesso ripresi come aforismi. Se vuoi dedicare qualche parola efficace a una persona speciale, con DiLei, trovi una selezione di frasi di Fabio Volo sulle donne forti con le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi di Fabio Volo sulle donne

Per Fabio Volo, le donne sono esseri forti e volitivi e allo stesso tempo delicati e gentili. Vanno conquistate con eleganza e rispettate nella loro varietà e complessità. Nei libri dell’autore, i personaggi s’innamorano di donne, descritte come vere e proprie forze della natura. Se si è alla ricerca di parole che descrivano questo aspetto della propria amica, conoscente o compagna, di seguito trovate qualche idea: ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle.

Le donne sono come fiori: se cerchi di aprirli con la forza, i petali ti restano in mano e il fiore muore. Perché solamente con il calore si schiudono. E l’amore e la tenerezza insieme sono il sole per un donna. Avrei dovuto semplicemente amarla. Poi sarebbe stato tutto naturale. Perché una donna, quando si sente amata, si apre e dà tutto il suo mondo

Più una persona sta bene da sola, e più acquista valore la persona con cui decide di stare

Quando una donna vuole una cosa, tremano le montagne, si muovono le maree, quando una donna vuole un uomo trema l’universo intero

Dava l’idea di essere una donna che dona tutto, ma non regala niente

Mi sono seduto nella sala d’attesa. C’era una ragazza che sfogliava senza interesse una rivista. Mi piace stare in una stanza con una donna. Anche quando prendo il treno, se entro in uno scompartimento e ci trovo una donna sono più contento. E se non c’è continuo a cercare finché la trovo. Non è che poi le rivolgo la parola, o ci parlo, o ci provo per forza, anzi, ma mi piace che sia lì. Mi piace la loro compagnia anche se silenziosa e sconosciuta. Le donne sono belle da respirare

Ho letto da qualche parte che il vero motivo per cui si sono estinti i dinosauri è perché nessuno li accarezzava. Bisogna sperare che l’uomo non faccia lo stesso stupido errore con le donne

Impari una cosa, ma vale solo per la persona con cui l’hai imparata. Le donne sono tutte diverse

Ci ho messo un po’ per capire che è più importante che una donna sia felice che fedele. Perché una donna felice non tradisce. Una donna felice è sempre fedele. Non ha bisogno di nient’altro. Questo vale anche per l’uomo, ma per lui è più difficile perché deve lottare con l’impulso alla salvaguardia della specie

Amo le Donne, perché dopo aver pianto come bambine, si asciugano le lacrime con la mano e improvvisano un sorriso

Le notti in cui era triste o agitato le si avvicinava e l’annusava. Si riempiva le narici e la testa del suo odore e come per incanto, una magia, si calmava

Frasi di Fabio Volo sull’amore

Il rapporto con le donne e l’amore è ampiamente descritto in tutti i libri di Fabio Volo. Il sentimento potente che unisce due persone è qualcosa che, alle volte, si deve imparare, altre nasce spontaneamente. È qualcosa che riempie il cuore e l’anima di una persona e permette di superare ogni ostacolo e momento della vita. Per chi sta cercando una citazione o un aforisma da dedicare alla donna della propria vita, ecco alcune delle frasi più belle dell’autore sull’amore.

Questa è la differenza tra il sesso e l’amore: il sesso svuota, l’amore riempie

Come potrei convincerti che saprò amarti se non sapessi amare me stesso? Come potrei renderti felice se non potessi rendere felice me stesso? Da questo momento mi tolgo ogni armatura, ogni protezione. Con questo non ti sto dicendo “viviamo insieme”. Ti sto dicendo “Viviamo”. Punto. Non sono innamorato di te… Io ti amo

Lei era entrata in quella parte del cuore dove ci sono le cose più buone, quella simile a una credenza dei dolci dove c’è la Nutella, i biscotti, le merendine, la marmellata; quell’angolo di cuore dove quando uno ci entra, succeda quel che succeda, da lì non uscirà mai. Non c’entra l’amore. Ci sono persone che da quando le conosci non smetti mai di volergli bene

Solitamente, in una vera storia d’amore, la persona con cui stai è lo specchio migliore per vedere i tuoi difetti e i tuoi limiti. E io, non avvicinandomi mai troppo a quello specchio, conservavo una migliore immagine di me

Ho imparato che il contrario dell’amore non è l’odio. L’odio è assenza d’amore, così come il buio è assenza di luce. L’opposto dell’amore è la paura

Prima di uscire ho apparecchiato la sua colazione. Sul sacchetto dei biscotti ho attaccato un post-it con la mia dichiarazione d’amore. Tu sei tutto ciò che prima non sono mai riuscito a dire, mai riuscito a vedere, fare, capire. Finalmente sei qui… ho aspettato tanto. Ci vediamo stasera

L’amore per sé è il ponte necessario per arrivare all’altro

La prima cosa che due persone si offrono stando insieme dovrebbe essere un sentimento d’amore verso se stessi. Se non ti ami tu, perché dovrei amarti io?

Ci sono bellissime storie d’amore nel fondo delle borse, tra i pacchetti di sigarette e le chiavi; per questo a volte si fa fatica a trovarle, semplicemente perché tentano di nascondersi per poter rimanere lì

Frasi di Fabio Volo da “Il tempo che vorrei”

In “Il tempo che vorrei”, il protagonista Lorenzo non sa amare, o meglio non sa come dimostrare l’amore. Deve ricostruire due rapporti difficili, con il padre che forse non c’è mai stato e con una donna che se n’è andata. Il viaggio di Lorenzo alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti diventa il mezzo per Volo di esprimere alcune delle più belle frasi sulla forza delle donne e sul più importante sentimento per gli esseri umani. Queste sono alcune delle citazioni e aforismi tratti da “Il tempo che vorrei”.

Stare con tante donne, alla fine è solo un buon metodo per stare da soli

Ci sono donne alle quali è meglio non chiedere nulla perché ti direbbero comunque di no. Perché dicono di sì solo a chi non chiede

L’amore è come la morte: non si sa quando ci colpirà

Non stare più con la persona con cui vorresti stare significa semplicemente tornare indietro. Guardare indietro molto più che avanti. È un viaggio che fai appoggiato alla ringhiera di poppa, non di prua

Più bello dell’eterno sono gli attimi di eternità

A volte succede che amiamo una persona più per il bene che le abbiamo fatto che per quello che ha fatto a noi

Solitamente le persone che fingiamo di amare imparano ad accontentarsi, forse perché, anche se l’amore che si riceve non è vero, è però vera l’offerta, l’intenzione

Bisognerebbe impedire alle persone di interpretare i silenzi

Io ti sento. Ti sento sempre, anche quando non ci sei

Quando avevi tutte quelle attenzioni nei miei riguardi pensavo che mi stessi amando, che solo una persona innamorata potesse fare certi gesti. Invece mi sbagliavo. Oppure no, non mi sbagliavo e per qualche minuto sei anche riuscito a essere veramente innamorato

Alla fine sono passati due anni, ma ancora la cerco e ci penso. Cosa mi manca di lei? Mi manca soprattutto il futuro. Nel senso che mi mancano tutte le cose che ancora non so e che vorrei scoprire con lei. Mi manca tutto ciò che avremmo potuto vivere insieme

Frasi di Fabio Volo da “Il giorno in più”

“Il giorno in più” è un romanzo che ruota intorno a due persone che s’incontrano per caso su un tram. Questo incontro causale diventa il modo per parlare delle relazioni e dell’amore che non significa solo attrazione e passione, ma anche coraggio e spontaneità. Ecco alcune citazioni e aforismi tratte da “Il giorno in più” di Fabio Volo.