Aforismi e frasi per le donne coraggiose da usare in qualsiasi momento

Spesso, soprattutto in passato, le donne venivano considerate come il gentilsesso, personalità fragili da proteggere e non in grado di affrontare le avversità da sole. Nulla di più sbagliato. In realtà, seppur dolci e dal comportamento gentile, hanno sempre dimostrato di essere un concentrato di risorse e di avere coraggio da vendere per affrontare i problemi o sfidare le consuetudini. Intelligenti e multitasking, solitamente sono il perno della famiglia. Sono tenaci sul lavoro e combattive se si tratta di dover raggiungere un risultato o di difendere una persona in difficoltà o amata. Alcune più indipendenti, tutte hanno una forza interiore che le rende indistruttibili. Se stai cercando le parole più originali e dirette a elogiare il carattere di una persona che stimi o ti sta a cuore , con DiLei, trovi una selezione di frasi sulle donne coraggiose, con gli aforismi e le citazioni più belle da dedicare a ogni occasione.

Aforismi e frasi sulle donne forti e coraggiose

Sensibili e dall’atteggiamento delicato, le donne sono alle volte vulnerabili, ma sempre determinate a ottenere i propri traguardi. Emotive e gentili, si spendono per le persone che amano e dimostrano forza e coraggio in ogni istante della loro vita. Che sia al lavoro o nella gestione dei figli, il “gentilsesso” ha la capacità di comprendere a fondo situazioni e pericoli e di trovare soluzioni per superare ogni difficoltà. Vivere una vita da donna richiede molta più forza e ostinazione di quella di un uomo perché bisogna sempre dimostrare di essere all’altezza di ogni compito. Se si è alla ricerca di parole che descrivano questo aspetto della propria amica, conoscente o compagna, di seguito trovate qualche idea sul modo migliore per esaltarne il coraggio: ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle.

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna. (Margareth Tatcher)

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne, solo adorate. (Oscar Wilde)

So quello che voglio, ho uno scopo, un’opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa, e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. (Anna Frank)

Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. (Dacia Maraini)

Le donne sostengono la metà del cielo. (Mao Zedong)

La vita non è facile per nessuno. Ma che importa? Dobbiamo avere perseveranza e fiducia in noi stesse. Dobbiamo credere di essere dotate per qualcosa e questo qualcosa dobbiamo scovarlo. (Marie Curie)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. (Oriana Fallaci)

Ciò che Dio non può più fare, una donna, a volte, lo può fare. (Daniel Pennac)

Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. (Rita Levi-Montalcini)

“Dove hai trovato la forza?”. Siamo donne, tesoro, la forza trova noi. (Lucy e Charlie Brown, Charles M. Schulz)

Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati. (Geppi Cucciari)

Credo che le donne reggano il mondo e non credo ci sia un uomo che ha mai fatto qualcosa senza che una donna glielo abbia concesso o lo abbia incoraggiato a farlo. (Bob Dylan)

La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente. (Eleanor Roosevelt)

Frasi sulle donne libere e indipendenti

Una donna libera ed emancipata viaggia, spesso da sola, ha una vivace curiosità verso ciò che non conosce e un carattere espansivo che la porta a creare relazioni amichevoli con chiunque incontri sul suo cammino. Non ha bisogno di aiuti o di qualcuno che si prenda cura di lei. Sa quello che vuole e riesce anche a individuare la strada migliore per andare avanti nonostante le avversità. Le donne forti e indipendenti sono estremamente sensibili e capaci di comprendere chi gli sta intorno. Se si sta cercando qualcosa da dire che sia d’impatto ed esalti l’indipendenza e la forza di un’amica o fidanzata, di seguito si può trovare una selezione di aforismi e citazioni, molte delle quali pronunciate da figure femminili di grande carisma, come Oriana Fallaci o Frida Kahlo.

Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana fallaci)

In quanto donna indipendente, non sei definita dai tuoi partner o dai tuoi genitori. Sei definita da te stessa. (Kailin Gow)

Mai confondere il silenzio di lei per debolezza. Ricorda che a volte le stelle brillano, prima dell’arrivo di un uragano. (Nikita Hill)

Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. Non si fermano davanti a nulla. Sono discrete e amano quasi in segreto. Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di lividi. Sorridono e ingoiano lacrime. Loro, sono le donne che fanno la differenza. (Luna Del Grande)

Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa. (Frida Kahlo)

Una donna libera è il contrario di una donna leggera. (Simone de Beauvoir)

Le brave ragazze vanno in paradiso. Le cattive ragazze vanno dappertutto. (Mae West)

L’atto più coraggioso è continuare a pensare in modo autonomo. A voce alta. (Coco Chanel)

Quelle di noi che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)

Il problema non è per chi mi lascia fare, è per chi tenta di fermarmi. (Ayn Rand)

Le donne devono sempre ricordarsi chi sono, e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell’irrazionalità, e neanche di rimanere sospese sulle stelle, di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai.(Virginia Woolf)

Frasi sulle donne folli

Sognatrici e creative, sempre con il sorriso sulle labbra, con l’immaginazione riescono ad attraversare oceani. I loro desideri, per quanto possano sembrare inarrivabili, si trasformano il più delle volte in realtà. È la capacità di non smettere mai di credere in se stessi e di pensare fuori dal comune. Questo tipo di donne sono, in molti casi, impiegate nel settore creativo della società dove riescono a realizzare innovazioni impensabili e a trasformare le consuetudini. Per chi cerca una frase che punti l’attenzione sulla “follia” positiva di una donna, di seguito alcuni degli aforismi e delle citazioni più indicate.

L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. (Marilyn Monroe)

Ero matta in mezzo ai matti. I matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti. Sono nate lì le mie più belle amicizie. I matti son simpatici, non così i dementi, che sono tutti fuori, nel mondo. I dementi li ho incontrati dopo, quando sono uscita. (Alda Merini)

Vorrei essere dietro il sipario della follia: mi occuperei dei fiori, dipingerei l’amore, il dolore, la tenerezza e riderei dell’idiozia degli altri e tutti direbbero: poverina è matta e soprattutto riderei di me. (Frida Kahlo)

Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla. (Robin Williams)

Non chiederti perché la gente diventa pazza, chiediti perché non lo diventa. Davanti a tutto quello che possiamo perdere in un giorno, in un istante, è meglio chiedersi che cos’è che ti fa restare intero. (Meredith Grey)

Non ci vuole niente, sa, signora mia, non s’allarmi! Niente ci vuole a far la pazza, creda a me! Gliel’insegno io come si fa. Basta che Lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza! (Luigi Pirandello)

Alice: sei matta, svitata, hai perso la testa… Ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. (Dal film Alice in Wonderland)

Frasi sulla forza delle donne

Le donne forti hanno abbastanza fiducia in se stesse da essere in grado di trovare la felicità senza aver bisogno dell’approvazione o del consenso altrui. Cercano sempre opportunità per crescere e nuovi stimoli e non si accontentano se sanno di meritare di più. Imparano dai propri errori e fanno tesoro delle esperienze anche dolorose che la vita le riserva. Sanno di non essere perfette e accettano i loro pregi e i difetti, valorizzando i loro punti di forza. Ecco alcune citazioni e aforismi sulla forza delle donne.