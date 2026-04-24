Fabio Fazio ospita la donna del momento: Silvia Salis domenica a Che tempo che fa

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IPA Silvia Salis

Di tanto in tanto, emerge una figura pubblica sembra essere dappertutto. Apri i social, la trovi. Sfogli un settimanale, eccola in copertina. Accendi la tv, e il suo nome spunta subito tra i più chiacchierati. In questo momento, quella figura è Silvia Salis. E no, non è il solito fuoco di paglia che dura il tempo di una polemica e poi si spegne come una candela lasciata al vento. Qui c’è qualcosa di diverso perché la curiosità crescente, quasi affettuosa, ed è frutto di un magnetismo che oggi, volenti o nolenti, fa la differenza.

Silvia Salis a Che tempo che fa

Non stupisce allora che Fabio Fazio abbia deciso di invitarla a Che tempo che fa, domenica 26 aprile. Del resto, il programma ha da sempre questo fiuto speciale per gli ospiti che arrivano nel momento esatto in cui tutti vogliono capire chi siano davvero, oltre i titoli. E Silvia Salis, Sindaca di Genova, nelle ultime settimane è diventata esattamente questo: la donna del momento.

Intorno a lei si è acceso un riflettore sempre più ampio. Molto ha fatto la copertura mediatica seguita al concerto di Charlotte de Witte in piazza Matteotti, un evento che ha aperto discussioni, commenti, entusiasmi e pure qualche sopracciglio alzato. Succede sempre così quando una città sceglie di mostrarsi con un vestito diverso dal solito, perché c’è chi applaude, chi storce il naso e chi, semplicemente, si ferma a guardare.

Poi è arrivata anche la copertina di Vanity Fair, e lì il salto è stato ancora più netto. Perché un conto è essere una protagonista locale molto esposta, un altro è diventare improvvisamente un volto che buca il perimetro della propria città e finisce dritto nel racconto nazionale. È il momento in cui smetti di essere “la sindaca di Genova” e inizi a diventare un simbolo, o almeno una possibilità, una suggestione, una figura su cui si proietta parecchio.

La prima volta da Fabio Fazio

Ed è proprio qui che l’ospitata da Fazio diventa interessante. Perché da lui non si va solo a dire due frasi di circostanza e a sorridere alla telecamera. O meglio, si sorride anche, certo, ma poi spesso si finisce per raccontarsi davvero. È facile immaginare che la conversazione toccherà il successo mediatico di queste settimane, il modo in cui Genova si sta riposizionando nell’immaginario pubblico e anche quel chiacchiericcio politico che ormai corre veloce e la vede al centro della possibilità di un futuro nazionale, magari in chiave anti-Meloni.

Ora, chiariamoci: tra il dire e il fare c’è di mezzo un mare, e pure bello mosso. Però la voce gira, eccome se gira. E quando una voce resiste per settimane, smette di essere solo una boutade da corridoio e diventa qualcosa che merita almeno una domanda fatta bene. Fazio, da questo punto di vista, è l’interlocutore perfetto: abbastanza navigato da non farsi abbagliare dalla novità, ma anche abbastanza curioso da affondare il colpo al momento giusto.

Insomma, domenica sera non sarà soltanto una passerella televisiva ma un piccolo test. Per capire se Silvia Salis è solo il nome più caldo del momento oppure qualcosa di più solido, di più duraturo. E chissà, magari tra una domanda garbata e una risposta attenta, si capirà anche se dietro tutta questa attenzione c’è soltanto una stagione particolarmente fortunata oppure l’inizio di un percorso destinato a far parlare ancora a lungo. In tv succede spesso. In politica, ancora di più.