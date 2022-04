Aforismi e frasi sulla sensualità delle donne, perfette per ogni occasione

La sensualità è spesso accomunata alla femminilità di una donna. Si tratta di un linguaggio fatto di mimica, gestualità, postura che stimola nell’altro attrazione. Al di là dell’aspetto fisico e oltre il semplice concetto dell’essere sexy, una persona sensuale è quella che, nella sua naturalità, riesce a catturare le attenzioni degli altri con un mix di sguardi, movenze, espressioni e tono di voce originale e caratteristico della propria personalità. Gli occhi e la bocca sono i principali mezzi di comunicazione dell’eros, ma il sex appeal può essere valorizzato anche dall’ironia, dalla dialettica e dalla capacità di usare il proprio corpo. Si tratta di sapersi destreggiare con l’arte della seduzione. Se vuoi dedicare qualche parola efficace a una donna affascinante e seducente, con DiLei, trovi una selezione di frasi sulla sensualità delle donne, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi sulla sensualità delle donne

Ogni donna utilizza un complesso linguaggio non verbale molto più comunicativo delle parole per attrarre l’attenzione su di sé. Il più delle volte è un atteggiamento innato che distingue la propria personalità ed è diverso da persona a persona. Fa parte della sfera dell’erotismo ed è rappresentativo dell’arte della seduzione. Uno sguardo sfuggente, il modo di camminare o un sorriso spontaneo possono essere altamente seducenti. Dalla letteratura all’arte, il concetto dell’essere sensuali è ampiamente trattato. Ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle sulla sensualità delle donne.

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

Era una donna molto sensuale. “Uccello” lo scriveva sempre con due Z. (Giampiero Casoni)

L’eros è un programma che si svolge nei grovigli elettronici della mente. (Italo Calvino)

L’istinto di ferocia bestiale si celava in fondo alla sua sensualità possente. (Gabriele D’Annunzio)

Il sex appeal è composto per il 50% da ciò che uno ha e per l’altro 50% da ciò che gli altri pensano uno abbia. (Sophia Loren)

Sensuale e unica non è la donna di facili costumi ma colei che crea una fantastica e sfacciata dipendenza. (Luciano Sante Manara)

Non reciterò mai nuda. Non ho problemi al riguardo visto che posso essere sexy anche con i vestiti addosso. (Jessica Alba)

V’è nella sensualità, una sorta di allegrezza cosmica. (Jean Giono)

Una donna sicura è sexy secondo me, e credo che la pensino così anche i ragazzi. (Queen Latifah)

Per essere oscuri oggetti del desiderio non basta spegnere la luce (Eros Drusiani)

La massima sensualità si raggiunge quando si è ben consapevoli di se stessi e al contempo non ci si prende troppo sul serio. (Rebecca Romijn)

È bella come la morte, seducente come il peccato e fredda come la purezza. (Luis Buñuel)

La passione intellettuale richiama la sensualità. (Leonardo Da Vinci)

Frasi sulla femminilità delle donne

La sensualità è spesso accomunata alla femminilità, ovvero quell’insieme di comportamenti considerati tipici di una donna. Le caratteristiche ritenute femminili includono l’eleganza, la grazia, la gentilezza, la dolcezza e la sensibilità. A queste si uniscono anche erotismo, audacia e seduttività. Il concetto di “femminilità” indica una particolare sensibilità e una serie di atteggiamenti che una persona sviluppa nel corso della vita e che creano la sua identità. Queste caratteristiche sono cambiate nel corso dei secoli, in ogni caso sono elementi che definiscono il modo di ogni donna di rapportarsi agli altri e valorizzare la propria figura. Ecco qualche frase da dedicare alla propria signora, a una figlia o un’amica per esaltare la sua naturale femminilità.

Tu sei una cosa pericolosa e preziosa dipinta di rosa. (Adriano Celentano)

Ricorda la dignità della tua femminilità. Non chiedere, non supplicare, non umiliarti. Fatti coraggio, unisciti a noi e combatti. (Christabel Harriette Punkhurst)

La ragazza si ravviò i capelli con un gesto rapido, come un uccello che si liscia le penne. Diecimila anni di perfezionamento dietro quel gesto. (Raymond Chandler)

La donna ha un solo modo per sorpassare nei meriti un uomo: essere ogni giorno sempre più donna. (Angel Ganivet)

Le donne hanno per certi atti il senso del pudore assai meno sviluppato che l’uomo. La loro femminilità è a un tempo arma e difesa. (Carlo Maria Franzero)

Femminilità. Il bene più prezioso di una donna. Il campo magnetico nel quale l’uomo vien attratto. (Marlene Dietrich)

La curiosità femminile è spesso l’avanguardia del desiderio. (Nino Salvaneschi)

Per me troppo femminile significa più intelligente. (Kevin Macdonald)

Nulla diventa così profondamente bellezza femminile quanto la semplicità. (Dorothee Deluzy)

È sembrato ovvio fin dall’inizio che io abbia dovuto usare la mia femminilità come una risorsa piuttosto che come un impedimento. (Estée Lauder)

Adoro la Loren nella sua carnalità, la sensualità che emana da verace femmina del popolo: una dimensione che è stata esaltata nei personaggi di commedia all’italiana. (Luisa Ranieri)

Frasi sulla seduzione

La seduzione è quella raffinata capacità di attrarre che oltrepassa il semplice concetto di erotismo. Dal latino significa condurre a sé. Consiste in una sorta di magnetismo in grado di influenzare altre persone e avvincerle con il proprio fascino. I seduttori sono persone affascinanti che, nella maggior parte di casi, non sanno neanche di esserlo. Con il loro atteggiamento e modo di fare riescono a conquistare altri individui e diventare oggetto del desiderio altrui. Di seguito alcuni degli aforismi sulla seduzione.

Le donne sono più sensuali che sessualmente attraenti, agli uomini accade l’opposto. (Mai Elizabeth Zetterling)

La seduzione che le donne offrono agli uomini è esattamente la seduzione che Capo Hatteras offre ai naviganti: sono entrambe estremamente pericolose ed enormemente affascinanti. (Henry Louis Mencken)

Non posso farmi santa perché ho sempre in mano l’arma del desiderio. (Alda Merini)

La seduzione della mente è più fine e diabolica di quella del corpo. (Maria Mollica Nardo)

Le donne, con rare eccezioni, sono più intelligenti di noi o, perlomeno, più sincere con se stesse rispetto a ciò che vogliono. Che poi te lo facciano sapere è un altro paio di maniche. La femmina è un enigma della natura. È una babele, un labirinto. Se le lascia il tempo di pensare, non ha più scampo. Cuore caldo e mente fredda. È il codice del seduttore. (Carlos Luis Zafron)

Donna che non si concede, donna che conquista. (Proverbio cinese)

La seduzione è un incantesimo, deve risvegliare il desiderio e fissarlo su di sé. (Francesco Alberoni)

Essere seducenti significa esprimersi in modo gentile e accattivante, avendo cura di mettere a proprio agio l’interlocutore, suscitandogli emozioni e desideri speciali. (Willy Pasini)

Ti ride negli occhi l’arte di amar. Accendi misteri senza parlar. (Vinicio Capossela)

Frasi sul corpo delle donne

La sensualità si esprime, in particolare, con le movenze del corpo. Ecco che uno sguardo, una bocca, una particolare fisionomia diventano elementi d’ispirazione, per poeti, scrittori e artisti che, nel corso degli anni, hanno esaltato la capacità delle donne di esprimersi con il linguaggio non verbale dell’attrazione. Per dedicare qualche frase alla sensualità del corpo delle donne, ecco alcuni suggerimenti con citazioni e aforismi.