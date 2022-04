Aforismi e frasi sul sorriso delle donne, perfette per ogni occasione

Il sorriso è spesso il primo dettaglio che colpisce quando si incontra una nuova persona. È anche il particolare che attrae maggiormente l’altro perché attraverso un volto sorridente si esprime serenità, positività e apertura verso l’interlocutore. Spesso, quando si pensa a una donna o a una ragazza per la quale si prova attrazione, la prima cosa che viene in mente è l’espressione della bocca e degli occhi. Per questo motivo sono numerose le frasi dedicata da autori, artisti, musicisti e poeti alla meravigliosa curva all’insù delle labbra del proprio oggetto del desiderio. Se stai cercando un modo elegante e originale per regalare qualche dolce parola alla tua metà, con DiLei, trovi una selezione di frasi sul sorriso delle donne con gli aforismi e le citazioni più belle da dedicare a ogni occasione.

Aforismi e frasi sul sorriso delle donne

L’atto del sorridere è il gesto che si ritiene renda le persone più belle. Nella memoria, tende a restare impresso il viso sorridente di una persona che amiamo o per la quale proviamo simpatia, proprio perché è l’immagine migliore dell’altro. Il movimento che permette di sorridere coinvolge non solo le labbra, ma anche gli occhi, ritenuti lo specchio dell’anima. Se si vuole rivolgere un complimento a una donna, dedicando delle parole al suo sorriso si può arrivare direttamente al suo cuore. Per avere qualche idea sul modo migliore per fare questo tipo di apprezzamento: ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle.

In quel sorriso c’era il senso di tutto quello che stavo cercando. (Alessandro D’Avenia)

Il sorriso è alla bellezza, quello che il sale è alle vivande. (Carlo Dossi)

La bellezza è potere; un sorriso è la sua spada. (Charles Reade)

La curva più bella di una donna è il suo sorriso. (Bob Marley)

Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare. (Audrey Hepburn)

Una persona sembra più bella quando sorride. (Frances Hodgson Burnett)

Toglimi il pane, se vuoi toglimi l’aria… ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda)

Non tradire chi ti sorride: potrebbe avere la morte nel cuore e regalarti ugualmente un po’ di vita. (Jim Morrison)

Basta la grazia imprevista di un sorriso intelligente a far volare via gli strati di tedio depositati dai giorni. (Nicolás Gómez Dávila)

I sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi. (Ezio Bosso)

Colei i cui sorrisi e le lacrime sono altrettanto adorabili può comandare il cuore di tutti. (Johann Kaspar Lavater)

Ho soltanto un sorriso. Così. Un moto appena visibile di labbra. E per te lo conservo: ché è un dono dell’amore. (Anna Achmatova)

A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma a volte il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia. (Thích Nhat Hanh)

Frasi divertenti sul sorriso delle donne

Se alla dolcezza di un elogio si unisce un pizzico d’ironia, il risultato potrebbe essere ancora più d’impatto e cogliere nel segno. Velare un complimento dietro a una battuta o a un’espressione divertente può fare in modo di far nascere un sorriso divertito sulle labbra di chi ascolta e catturare maggiormente l’attenzione per l’intelligenza e l’originalità dell’espressione. Chi preferisce dire qualcosa alla propria compagna che sia d’impatto ma non troppo romantico, può trovare di seguito una selezione di aforismi e citazioni ironiche, ma non offensive, per tutti i gusti.

Indossa un sorriso e avrai amici; indossa un broncio e avrai rughe. (George Eliot)

Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta. (Mordecai Richler)

Non piangere per un uomo che ti ha lasciato; il prossimo forse cadrà per il tuo sorriso. (Mae West)

Un sorriso è una curva che raddrizza ogni cosa. (Phyllis Diller)

Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo. (Roberto Benigni)

Prima di mettere su il broncio, verifica se non ci sono sorrisi disponibili. (Jim Beggs)

Un sorriso è il modo più economico per cambiare il tuo look. (Charles Gordy)

Chi non ride mai non è una persona seria. (Fryderyk Chopin)

Io credo che ridere sia il modo migliore per bruciare calorie. (Audrey Hepburn)

Un giorno senza sorridere, è un giorno sprecato. (Charlie Chaplin)

Un sorriso è la felicità che troverai proprio sotto il tuo naso. (Tom Wilson)

Un sorriso costa meno della corrente elettrica, ma dà più luce. (George Eliot)

Frasi sul sorriso naturale delle donne

Quando un sorriso nasce spontaneo e naturale, tutto sembra più facile e più bello. La genuinità del gesto porta buonumore tra le persone e sensazioni di serenità e accettazione. La bellezza dell’espressione emerge ancora più potente quando non è forzata o legata a una convenzione. Per questo, molti personaggi della cultura hanno dedicato frasi focalizzate sulla potenza del sorriso naturale di una donna. Se si vuole puntare l’attenzione sulla spontaneità della persona a cui si vuole dedicare il complimento, di seguito trovate alcuni degli aforismi e delle citazioni più delicati sul sorriso naturale di una donna.

Ma se danza, vedila! Tutta l’armonia del suono, scorre dal suo bel corpo, e dal sorriso della sua bocca. (Ugo Foscolo)

Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. (Madre Teresa di Calcutta)

Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l’acqua che d’improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d’argento che ti nasce. (Pablo Neruda)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa bella e c’è tanto da sorridere. (Marilyn Monroe)

Il sorriso silenzioso di una donna sensibile e innamorata riesce a sbaragliare dieci uomini. (Henry Ward Beecher)

Il sorriso è la bellezza dell’anima. (Lailah Gifty Akita)

Sorridi allo specchio. Fallo ogni mattina e inizierai a vedere una grande differenza nella tua vita. (Yoko Ono)

Un semplice sorriso. Questo è l’inizio per aprire il tuo cuore. (Dalai Lama)

Una parola gentile, uno sguardo gentile, un sorriso di buon carattere, possono plasmare meraviglie e compiere miracoli. (William Hazlitt)

Sorridere è sicuramente uno dei migliori rimedi di bellezza. Se hai un buon senso dell’umorismo e un buon approccio alla vita, è bellissimo. (Rashida Jones)

Perché se sei felice ogni sorriso è oro. (Tiziano Ferro)

Frasi sul sorriso delle donne nella letteratura

L’espressione del sorridere viene usata per rappresentare uno stato emotivo e come strumento di comunicazione per rapportarsi con altre persone. Nella cultura rappresenta il modo per esprimere felicità ed emozione. Un proverbio cinese ricorda come “il sorriso dura un istante. Il suo ricordo può durare tutta la vita”, e nella letteratura l’immagine delle labbra che si inarcano in alto è stata più volte usata per toccanti e dolci citazioni e aforismi.