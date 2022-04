Aforismi e frasi per dire “sei bellissima” nel modo migliore

Ricordare a una donna quanto sia bella è sempre un ottimo modo per farla sorridere e renderla felice. Dire “sei bellissima” può sembrare una frase banale, ma racchiude dentro di sé una moltitudine di significati. La bellezza, infatti, può essere intesa non solo nel significato estetico, ma anche in un’accezione più profonda diretta a esaltare le qualità interiori della persona alla quale si rivolge il complimento. Per elogiare la bellezza della propria compagna, di un’amica o di una donna speciale, ci sono tanti e diversi modi che spaziano da toni dolci e romantici a parole più ironiche, ma comunque sempre eleganti e apprezzate. Con DiLei, trovi una selezione di frasi per dire “sei bellissima” con gli aforismi e le citazioni più belle da dedicare a ogni occasione.

Aforismi e frasi per dire “sei bellissima”

Quando ci piace una persona, apprezziamo tutto di lei, ogni minimo particolare, gesto o modo di fare. La ragazza o la donna amata è ai nostri occhi bellissima nella sua totalità fatta di qualità e piccoli difetti. Di tanto in tanto, esprimere apprezzamento verso la propria compagna è la maniera più semplice e diretta per far capire quanto l’altra metà sia importante per noi. Per avere qualche idea sul modo migliore per fare qualche complimento a una donna: ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle.

Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle. (Christopher Marlowe)

Ho sempre amato tutto di te. Anche quello che non ho mai capito. (Albert Camus)

Ma non è cosa in terra che ti somigli; e s’anco pari alcuna ti fosse al volto, agli atti, alla favella, sarìa, così conforme, assai men bella. (Giacomo Leopardi)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss)

I tuoi occhi mi rendono timido. (Anaïs Nin)

Sei la persona più graziosa, dolce, tenera e bella che io abbia mai conosciuto. E tutto questo non è abbastanza per descriverti. (Francis Scott Fitzgerald)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

È l’amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. (Giosuè Carducci)

E sto abbracciato a te senza chiederti nulla, per timore che non sia vero, che tu vivi e mi ami. (Pedro Salinas)

Perché non solo sei bellissima, ma la più bella del mondo, mentre ti guardo sognare, io penso era una vita che ti stavo aspettando. (Francesco Renga)

Mi sembrava di voltarmi. All’improvviso e vederti nuovamente. E mi sembra di sentire ancora: sei bellissima, sei bellissima… (Loredana Bertè)

E poi, all’improvviso, hai ricordato che sapevi sorridere. Ed eri bellissima. (Fabrizio Caramagna)

Frasi ironiche per dire “sei bellissima”

Per fare un complimento a una donna non bisogna essere per forza romantici e sdolcinati. Alcune volte si può anche strappare un sorriso con l’ironia. Del resto è nota la teoria che per conquistare una ragazza “bisogna farla ridere”. Oltre a essere lusingata dalle parole che elogiano il suo aspetto, la diretta interessata sarà anche piacevolmente stupita dall’originalità dell’espressione e dall’ilarità che genera. Per coloro che cercando quindi frasi un po’ più fuori dal comune per dire “sei bellissima”, ecco qualche esempio da dedicare alla propria signora, a una figlia o un’amica e per strapparle anche una risata.

Le donne non sono mai disarmate dai complimenti. Gli uomini lo sono sempre. (Oscar Wilde)

Ogni donna dovrebbe usare quello che madre natura le ha dato prima che il padre tempo lo porti via. (Laurence J. Peter)

Gli uomini guardano una bella donna, le donne la squadrano. (J. Normand)

Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l’avarizia. (Italo Svevo)

Quando le luci sono spente, ogni donna è bella. (Plutarco)

Tutte le belle ragazze sono una trappola, una bella trappola, e gli uomini si aspettano che lo siano. (Tennessee Williams)

Ci sono solo tre cose di cui le donne hanno bisogno nella vita: cibo, acqua e complimenti. (Chris Rock)

Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo. (Arthur Schopenhauer)

Il miglior abbellimento di una donna è la passione. Ma i cosmetici sono più facili da comprare. (Yves Saint-Laurent)

Vestiti in maniera trasandata e loro ricorderanno il vestito; vestiti in maniera impeccabile ed essi ricorderanno la donna. (Coco Chanel)

Frasi per colpire al cuore una ragazza

Ci sono parole per stupire e per far capire all’altra persona quanto sia importante per noi, che vanno dritte a far battere il cuore. Si tratta di frasi a effetto, che fanno largo uso di metafore, e che sono spesso usate nelle canzoni dei più noti cantautori o nei testi dei più famosi letterati. Nei brani musicali o nelle poesie, infatti, si possono trovare numerosi esempi dai quali trarre ispirazione che possono essere dedicati alla propria compagna o amica. Se si vuole lasciare un segno nell’anima della donna amata, di seguito trovate alcuni degli aforismi e delle citazioni più emozionanti per dire “sei bellissima”.

Ciao, sei bellissima, e anche questa serata lo è, con il suo cielo e i tuoi baci che sanno di felicità e anche un po’ di me. (Fabrizio Caramagna)

E quando viene sera e tornerò da te è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora sei bella come il sole a me mi fai impazzire. (Jovanotti)

Tu non sei bellissima, ma adoro il tuo viso ed i tuoi occhi. La tua bocca è troppo grande…Ma quello che adoro del tuo viso è che porta tutti a chiedersi chissà a che diavolo stai pensando. (Virginia Woolf)

Di te amo i grandi occhi, dove sondo la voragine buia della mia ansia, per scoprire negli arcani sotto l’oceano, oceani. (Vinicius De Morales)

Ci sono trecento trilioni di cellule in un corpo umano. E ognuna delle cellule del mio corpo ti ama. Perdiamo cellule e ne sviluppiamo nuove, e le nuove cellule ti amano più delle vecchie, ed è per questo che ti amo ogni giorno più del giorno prima. È scienza (Cassandra Clare)

Una donna ha due sorrisi che un angelo potrebbe invidiare, il sorriso che accetta un amante prima che le parole siano pronunciate, e il sorriso che si accende sul primogenito e lo assicura dell’amore di una madre. (Thomas Chandler Haliburton)

Una donna può velarsi il volto con un sorriso. (Khalil Gibran)

La curva più bella di una donna è il suo sorriso. (Bob Marley)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

La bellezza è potere; un sorriso è la sua spada. (Charles Reade)

“Sei bellissima”, le frasi più dolci

La dolcezza non è mai scontata e può far sciogliere anche i caratteri più duri. Per chi cerca qualcosa di davvero romantico da dire per elogiare la bellezza della persona, oggetto del complimento, ci sono numerosi aforismi e citazioni ai quali attingere per dedicare la frase perfetta alla donna a cui si vuole dedicare un amorevole commento.