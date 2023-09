Le più belle frasi d’auguri per l’onomastico: divertenti e originali

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Oltre al compleanno, c’è un’altra ricorrenza che da molti viene sentita come importante, soprattutto nella tradizione cattolica. Si tratta dell’onomastico, ovvero del giorno in cui si festeggia il santo che porta il nostro nome. Non tutti hanno la fortuna di averne uno, soprattutto perché si stanno diffondendo sempre di più nomi originali che non trovano un corrispettivo sul calendario. Ed è un vero peccato perdersi questa splendida occasione per celebrare la propria esistenza.

Nel giorno dell’onomastico, è il nostro nome a finire sotto le luci dei riflettori. Siamo felici di portarlo con noi sin dalla nascita, e lo sentiamo appartenerci proprio come la nostra pelle. E non potrebbe esserci motivo migliore per festeggiare, insieme alla famiglia o agli amici più cari che vogliono starci vicini. Su DiLei abbiamo raccolto alcune bellissime frasi originali per fare gli auguri di buon onomastico ad una persona speciale. Scegli la tua preferita e dedicala a chi ami.

Frasi per l’onomastico

Nel giorno dell’onomastico, non si festeggia solamente un nome: ad esso è legato una persona speciale, che nella tua vita ha un posto importante. Ed è per questo che vuoi trascorrere questa giornata in sua compagnia. Qui puoi trovare le più belle frasi da dedicare a chi celebra il proprio onomastico.

Per il mondo sei solo un nome, per me il tuo nome è tutto il mondo.

Il più splendido dei nomi, la più straordinaria delle donne! Auguri di buon onomastico.

Hai un nome troppo bello, che non si dimentica facilmente.

Approfitto del tuo onomastico per scriverti e ricordarti che, anche da lontano, ti sono sempre vicino.

Il tuo nome lo scriverei ovunque, anche in cielo se potessi spostare le nuvole e trasformarle in tante lettere.

Tutti che ricevono gli auguri perché è l’onomastico e tu sei lì a piangere perché non esiste un santo con il tuo nome.

Un nome, un giorno da non dimenticare: sei una persona unica e speciale, buon onomastico!

Non ti scriverò una frase originale, perché le cose più belle sono quelle essenziali: tanti auguri di buon onomastico!

Adoro la tua voce, i tuoi occhi, i tuoi pensieri. E adoro pronunciare il tuo nome.

Non ci si può dimenticare del tuo onomastico… sei una persona speciale, capace di rendere unico un nome già così importante.

Il calendario dice che oggi è il tuo giorno, ma per me ogni giorno dell’anno è dedicato a te, perché la mia stessa vita ruota attorno alla tua. Tanti auguri!

Il tuo nome è custodito nel mio cuore, non potevo dimenticarmelo in questo giorno speciale: buon onomastico!

Sei fortunato ad avere un nome così bello, tanti auguri!

Tra le tante cose belle che i tuoi genitori hanno fatto per te, ricordati di ringraziarli per lo splendido nome che porti.

Che il santo di cui porti il nome ti protegga per sempre.

Frasi onomastico per mamma e papà

Non ci sono persone più importanti di quelle che ti hanno dato la vita, e l’onomastico è il giorno giusto per celebrarle. Dedica alla tua mamma e al tuo papà un dolce augurio che scaturisce dal cuore, e se non trovi le parole lasciati ispirare da queste meravigliose frasi per l’onomastico.

Da piccola non riuscivo a pronunciarlo bene, oggi invece lo scandisco sempre più con amore. Auguri di buon onomastico!

Ti chiamo ogni giorno con questo splendido nome, e oggi ti faccio tanti auguri di buon onomastico!

Tanti auguri di buon onomastico a chi mi ha insegnato il bene e il male, a chi continua a coccolarmi e a preoccuparsi per me, e continua a darmi vita nonostante sia nato tanti anni fa.

Papà, nel giorno del tuo onomastico vorrei dirti che non avrei mai potuto essere dove sono oggi senza il tuo sostegno e il tuo amore. Ti voglio bene, tanti auguri!

Mamma, oggi è il tuo giorno speciale. Ti auguro una giornata bella e meravigliosa come te. Buon onomastico!

Oggi è il tuo onomastico, e voglio solo che tu sappia che ti amerò fino alla fine dei tempi, perché sei il mio mondo. Tanti auguri!

Non smetterò mai di ringraziarti per tutti i sacrifici e l’amore che mi hai dimostrato sin da quando ero bambino. Sei il mio angelo, buon onomastico!

Possa il cielo riempire sempre il tuo cuore di felicità e illuminare il tuo viso di sorrisi: tanti auguri di buon onomastico!

In questo giorno speciale, voglio che tu sappia quanto ti sono grato per tutto l’amore, la cura e il sostegno che mi hai mostrato nel corso della vita: buon onomastico, papà!

Buon onomastico alla mamma più speciale del mondo, ti amo tanto!

Ti mando tanto amore, baci e abbracci in questo giorno speciale: passa un felice onomastico!

Auguri di cuore all’uomo più prezioso della mia vita: buon onomastico, papà!

Frasi onomastico per un figlio o un nipote

Sei alla ricerca dello spunto giusto per fare gli auguri a tuo figlio o a tuo nipote per l’onomastico? Ecco una serie di dolcissime frasi da dedicare, non devi far altro che aggiungere il tuo tocco personale: meglio ancora se accompagnerai il bigliettino con un bel regalo, per diventare immediatamente il genitore o il nonno preferito!

Buon onomastico, hai reso la nostra famiglia una vera gioia!

Goditi ogni momento del tuo onomastico, meriti di essere festeggiato!

Tanti auguri di buon onomastico al mio caro figliolo! Possa la tua giornata essere piena di amore, risate e tutte le cose che ti fanno sentire speciale.

Non sei solo mia figlia, sei la mia amica, la mia confidente e la mia ispirazione. Buon onomastico!

Il nome lo scelgono i genitori, ma lo onorano i figli. Tanti auguri di buon onomastico!

Buon onomastico al mio meraviglioso figlio! Sono così orgoglioso della persona straordinaria che stai diventando, festeggiamo insieme questo giorno speciale.

Tanti auguri al mio piccolo principe! Rendi la nostra famiglia così divertente e vivace, te ne sono grato ogni giorno.

Sei la luce della mia vita e sono grato di ogni momento che trascorriamo insieme. Buon onomastico!

Buon onomastico alla figlia più preziosa del mondo!

Ti auguro un buon onomastico, sei più amato di quanto non possa immaginare.

Auguri immensi di un felice onomastico al mio caro nipotino, che porta con orgoglio il mio nome.

Caro nipote, nel giorno del tuo onomastico voglio augurarti tutta la felicità e il successo del mondo. Sei una persona unica e speciale, trascorri una splendida giornata piena di amore.

Tanti auguri per una festa piena di felicità e amore: sei una vera benedizione per la nostra famiglia.

Frasi onomastico divertenti

Si avvicina l’onomastico di un tuo amico o collega, e vuoi puntare su un bigliettino spiritoso per conquistare la sua attenzione tra i tanti altri auguri? Abbiamo scelto per te alcune delle frasi più divertenti da dedicare ad una persona speciale, per farla sentire unica e importante, proprio come il suo nome. Ecco le più belle e simpatiche, sono perfette per fare un figurone e suscitare una risata a tutti i presenti.

Come vedi, anche questa volta qualcuno si è ricordato del tuo onomastico. Tanti auguri!

Per i tuoi tre diversi nomi non so mai qual è il giorno giusto da festeggiare… Poco importa: tanti auguri di buon onomastico!

Con i santi hai poco in comune, ma ti festeggerò lo stesso! Tanti auguri di buon onomastico!

Un altro anno, un altro giorno per ricordare a tutti come si pronuncia il tuo nome. Buon onomastico!

Congratulazioni, anche quest’anno non hai cambiato nome. Tanti auguri!

Ti auguro un buon onomastico, altrimenti la torta non me la fai assaggiare: tanti auguri!

Sei una persona così speciale che il santo di cui porti il nome trema all’idea che tu possa scalzarlo dal calendario.

Felice onomastico! È come un compleanno, ma senza la parte dell’invecchiare.

Non ho ancora capito se questo nome l’hai reso speciale tu oppure il santo. Mentre il dubbio resta… buon onomastico!

Se il tuo santo sapesse che porti il suo stesso nome, ti chiederebbe di cambiarlo per danno d’immagine. Tanti auguri!

Congratulazioni per essere sopravvissuto un altro anno con questo nome. Speriamo diventi più popolare in futuro, o almeno più facile da pronunciare. Tanti auguri!

I nomi belli i tuoi genitori li avevano già dati ai tuoi fratelli, e a te è rimasto questo… Pazienza, è comunque un nome simpatico. Tanti auguri di buon onomastico!

Oggi è il tuo onomastico. Hai intenzione di trascorrerlo provando la tua santità o stasera esci con me per una birra? Tanti auguri!

Auguri di buon onomastico! Spero tu non debba mai condividere il tuo nome con un uragano o una tempesta catastrofica.

Auguri di buon onomastico

A volte, gli auguri più semplici sono anche quelli più sentiti e apprezzati. Non c’è bisogno di spremere troppo le meningi per dedicare qualche parola dolce ad una persona che ami, anche nel giorno del suo onomastico. Ma se proprio non trovi l’ispirazione, ecco alcuni auguri bellissimi da copiare, per festeggiare una giornata speciale.

Festeggio con te la ricorrenza del tuo onomastico, facendoti i miei auguri più sinceri e affettuosi.

Non è il nome a rendere unica la persona, ma la persona a rendere unico il nome: tanti auguri!

Auguri alla più dolce [nome] del mondo!

Oggi è un giorno speciale perché è il tuo onomastico. Sei l’unico ad avere un nome così nobile, meraviglioso, felice. Tanti auguri!

Non ti auguro una vita da stella, perché sarebbe troppo lunga. Non ti auguro una vita da fiore, perché sarebbe troppo breve. Ti auguro la bellezza della stella e la speranza del fiore, e ti faccio i migliori auguri per il tuo onomastico!

Ogni mio sorriso porta il tuo nome, buon onomastico!

Per il mondo, il tuo nome è solo uno tra tanti. Per me è il suono più simile a “casa”. Tanti auguri per il tuo onomastico!

So che oggi ci sono milioni di persone che festeggiano il loro onomastico, ma tu sei sicuramente la più speciale. Auguri!

In passato, credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino. Io ti auguro un futuro splendido, pieno di gioie e di soddisfazioni. Buon onomastico!

Sei l’unica persona al mondo in grado di farmi cambiare umore e di farmi sorridere anche nei momenti più bui: buon onomastico!

Un piccolo augurio per una persona grande con un nome speciale. Buon onomastico!

Tra i tanti nomi, ti è stato dato questo. Non so se ti capita di pensarci, è una cosa che mi emoziona immaginare come un nome prenda forma e vita, e d’un tratto diventi qualcosa che somiglia a un capolavoro. Buon onomastico!

A te che porti il nome più bello del mondo, tanti auguri di buon onomastico!

Citazioni sui nomi

Infine, visto che l’onomastico è il giorno in cui si festeggia il proprio nome, non potevamo che concludere con alcune toccanti citazioni famose sui nomi. Abbiamo raccolto le frasi più belle, da dedicare alla persona amata che sta per celebrare il suo onomastico, per farla sentire speciale.