Frasi sui nipoti: la raccolta delle più belle e originali per ogni occasione

Fonte: iStock Le più belle frasi sui nipoti

Vorresti conoscere le frasi sui nipoti più belle ed emozionanti di sempre? Con DiLei puoi farlo: abbiamo citazioni e aforismi sui nipoti per ogni occasione. Ti piacerebbe scrivere un biglietto di auguri per il compleanno di tuo nipote? O ancora vuoi dedicargli un pensiero profondo per il giorno della sua Comunione, Battesimo, o laurea? O magari vuoi semplicemente dirgli che è speciale? Trova la citazione perfetta per tutte le ricorrenze: tuo nipote sarà felicissimo.

Frasi di buon compleanno per il nipote

Le frasi di buon compleanno per il nipote sono perfette per augurargli il meglio! Non c’è niente di più bello di compiere gli anni: un giorno felice e spensierato, da trascorrere con la propria famiglia, che naturalmente preparerà doni e piccoli pensieri in anticipo, come bigliettini d’auguri, se non lettere! Con le citazioni e gli aforismi sul compleanno, potrai stupire tuo nipote.

Quando il tuo nipotino, che ti ha visto da lontano, ti corre incontro pieno di luce dentro agli occhi, in quel momento, in quel preciso istante, non è una semplice dolce creatura che ti sta venendo incontro, ma è il Creato intero, Dio compreso. (Carlo Sorrentino)

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sé, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)

Quando sarete invitati dai vostri nipoti ai loro saggi, alle loro gare di skate, alle partite di calcio, alle recite scolastiche, ai diplomi. Non avranno alcuna idea che quei momenti sono molto più importanti per voi che per loro. (Melanie Notkin)

Quest’anno vorrei stupirti, strabiliarti con un regalo fantastico e originale, ma la mia genialità potrebbe non essere apprezzata. Quindi accontentati di un classico e tradizionale Buon Compleanno. (Peanuts)

I compleanni vanno festeggiati. Penso sia più importante festeggiare un compleanno che il successo di un esame, una promozione, o una vittoria. Festeggiare un compleanno significa infatti dire a qualcuno: “Grazie perché sei tu”. (Henry Nouwen)

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey)

I compleanni sono momenti inevitabili, belli e molto particolari della nostra vita! Momenti che riportano alla memoria ricordi preziosi, celebrano i tempi presenti e danno speranza per il futuro. (Babe Arish)

Nipote adorato e lontano, il nonno ti è sempre vicino. Negli anni che passano sempre di più, perché da bambino ti tenevo in braccio e poi non ti ho mai messo giù. C’è linfa nei rami che va dappertutto e non si divide l’amore. Mio figlio, mia figlia, era il frutto. Tu sei mio nipote, sei il fiore. Qui è pieno, di fiori incredibili. Tu prendi un mio ramo, lo scuoti e piovono abbracci invisibili. Per sempre su tutti i nipoti. Non è una leggenda, è una legge finché vedi un albero intorno. Il nonno, la nonna, sorride e protegge. Ogni passo che fai ogni giorno. (Bruno Tognolini)

Frasi da dedicare ai nipoti

Ti piacerebbe scegliere tra le migliori frasi da dedicare ai nipoti? Puoi scrivere un pensiero per tuo nipote, anche senza che si debba verificare una ricorrenza, come un compleanno o un successo, il raggiungimento di un obiettivo. Non c’è niente di meglio di ricordare a qualcuno che gli vogliamo bene: le citazioni sui nipoti più belle di sempre.

I nostri nipoti ci accettano come siamo, senza rimproverarci o costringerci a cambiare, come nessun altro ha mai fatto in tutta la nostra vita, non i nostri genitori, i nostri fratelli, coniugi, amici − e quasi mai i nostri figli adulti. (Ruth Goode)

Una delle più potenti strette di mano è quella di un nipotino appena nato intorno al dito di un nonno. (Joy Hargrove)

I nipoti sono il modo di Dio per compensare il fatto che diventiamo vecchi. (Mary H. Waldrip)

I soprannomi che date ai nipoti sono un mix tra il loro nome e il rumore che fa il cuore quando esplode di gioia. (Melanie Notkin)

È per te ogni cosa che c’è. (Jovanotti)

Non vi è persona alcuna che può fare per i bimbi ciò che fanno i nonni: i nonni spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. (Alex Haley)

Ti voglio tanto bene e ci sarò per te. (Gianna Nannini)

Tu che sei entrata nella mia vita adesso, che niente mi chiedi, solo di amare te. Ancora non mi parli ma io so che senti e mi capisci, per te ogni stante chiederò una tempesta di stelle, come un regalo dal cielo, e l’universo l’intero che si inchina a te. (Eros Ramazzotti)

Fra qualche anno i vostri nipoti vi racconteranno di un’esperienza vissuta insieme quando erano ancora piccoli. Magari si tratterà di qualcosa che avrete dimenticato ma vi renderete conto di aver contribuito attivamente alla loro felicità, più di quanto immaginavate. (Melanie Notkin)

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudolph Giuliani)

Non c’è alcun fiore, in nessun giardino del mondo, bello come un bambino seduto sulle ginocchia della madre. Nel cielo ci sono stelle splendenti, sul fondo dei mari perle meravigliose, ma la bellezza del mondo è nel sorriso dei bambini. (Romano Battaglia)

C’è una sola cosa che io posso fare, è di nutrire i tuoi sogni e poi lasciarteli realizzare, ma se le tue illusioni si trasformassero in delusioni io cercherò di darti la forza per continuare a sperare (lottare). (Eugenio Finardi)

Amor che nulla hai dato al mondo, quando il tuo sguardo arriverà, sarà il dolore di un crescendo, sarà come vedersi dentro. Ti voglio tanto bene e niente finirà se non avrai paura di continuare a vivere. (Gianna Nannini).

Tu che sei nata dove c’è sempre il sole sopra uno scoglio che ci si può tuffare e quel sole ce l’hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore. (Fabio Concato)

Frasi per la nascita di un nipote

Un nuovo nipotino è venuto al mondo? Che gioia e che felicità! La nascita è un momento particolare della nostra vita, in cui ovviamente torniamo anche “bambini” insieme ai nipoti, e vale sia per i nonni che per gli zii. Se stai cercando le frasi per la nascita di un nipote, e vuoi fare un augurio profondo, speciale e carico di significato, sei decisamente nel posto giusto. Scegli gli aforismi più belli sulla nascita.

Ogni volta che nasce un bambino, sboccia un fiore sulla mano del tempo. (Fabrizio Caramagna)

Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla. (Vincent Van Gogh)

Dare il benvenuto ad un neonato, è per certi versi qualcosa di assoluto, più vero e coinvolgente di qualsiasi altra esperienza offra la vita. (Marilyn French)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. E’ decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Un bambino appena nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi della vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le forme del mondo. (Fabrizio Caramagna)

Nascere, piccolo, è cadere nel tempo. (Marina Cvetaeva)

Frasi per il Battesimo di un nipote

Il Battesimo di un nipote è un momento davvero speciale, perché, per i credenti e religiosi, questo Sacramento è fondamentale per iniziare il proprio cammino spirituale verso Dio. Ovviamente, a parte i doni, è possibile scrivere un bigliettino speciale, ma cosa inserire? Nessun problema, perché DiLei ha la soluzione per te: ecco le frasi per il battesimo di un nipote da poter dedicare.

Se avessi influenza sulla buona fatina che si suppone presieda il battesimo di tutti i bambini, le chiederei che il suo dono per ogni bambino fosse un senso di meraviglia così indistruttibile che abbia a durare una intera vita. (Rachel Carson)

Ogni bambino è voluto da Dio Padre, è redento da Cristo, diventa col battesimo tempio dello Spirito Santo. Se questa è la dignità del bambino, tutti devono considerare un privilegio accoglierlo, custodirlo e amarlo. (Karol Wojtyła)

Il battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a lui, per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria condizione, alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il lavacro battesimale illumina tutta la nostra vita, guidando i nostri passi fino alla Gerusalemme del cielo. (Papa Francesco)

Ogni bambino è come un tenero bocciolo di “non ti scordar di me” e di mughetto, un piccolo figlio del cielo, un sorriso di perle di vetro splendenti. (Madre Teresa di Calcutta)

Il più grande dono che Dio ti può fare è darti la forza di accettare qualsiasi cosa. Egli ti mandi e la volontà di restituirgli qualsiasi cosa Egli ti chieda. (Madre Teresa di Calcutta)

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. (Vivi la vita, di Madre Teresa di Calcutta)

Frasi per la Comunione di un nipote

Tuo nipote sta per fare la Prima Comunione? Allora è il momento di fargli comprendere quant’è profondo questo momento. Ma come fare? Puoi ricorrere alla saggezza di Madre Teresa di Calcutta, di Papa Francesco, o anche ispirarti ad alcuni versi della Bibbia o del Vangelo. Ecco le frasi per la comunione di un nipote perfette da dedicare.

E’ tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. (Papa Francesco)

Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più. (Madre Teresa di Calcutta)

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. È vicino a voi. È con voi. (Madre Teresa di Calcutta)

Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Is 41, 10).



Bambini e bambine, mantenetevi degni di Gesù che ricevete! Siate innocenti e generosi! Impegnatevi a rendere bella la vita a tutti con l’obbedienza, con la gentilezza, con la buona educazione! Il segreto della gioia è la bontà! (Giovanni Paolo II)

Frasi per la laurea di un nipote

La laurea è un momento ricco di emozioni e di gioia: è anche l’attimo in cui il proprio nipote si avvicina alla “vita adulta”. Il tempo è passato, non è più un bambino e ora come non mai ha bisogno dell’incoraggiamento della propria famiglia. Stupiscilo, allora, con un biglietto d’auguri o una lettera in cui gli auguri il meglio per il futuro. E se non sai quale profonda citazione usare, ti consigliamo le migliori frasi per la laurea di un nipote.