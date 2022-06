Frasi per il battesimo di un nipote: le citazioni più significative

Aforismi e citazioni sul battesimo

Il battesimo è un momento pregno di significato per i credenti e religiosi, un fondamento per la vita cristiana, il momento in cui “ci si veste a festa per Gesù”. Tuo nipote sta per ricevere il battesimo e non sai proprio cosa scrivere sul biglietto d’auguri? DiLei ha selezionato delle frasi per il battesimo di un nipote tratte dal Vangelo, dalla saggezza di Papa Francesco, Madre Teresa di Calcutta e anche delle splendide poesie per questo giorno importante.

Questo sacramento sancisce infatti l’entrata di un bambino nella Chiesa: è un giorno essenziale per tutti i credenti e di solito è anche l’occasione per celebrare al ristorante. Il tutto viene accompagnato dalla scelta di un dono simbolo e di auguri. Condividiamo con te gli aforismi e le citazioni sul battesimo da poter utilizzare.

Frasi per il battesimo di un nipote: le più emozionanti

Le frasi per il battesimo di un nipote vanno scelte in base a cosa sentiamo e cosa vogliamo augurargli. In questo caso, abbiamo deciso di non riferirci agli auguri classici e un po’ anonimi, ma solo ad alcune frasi famose e profonde, tratte anche dalla saggezza di Gesù, oltre che dei rappresentanti della Chiesa. Di seguito, una raccolta di frasi che puoi usare per celebrare al meglio il battesimo di tuo nipote.

Se avessi influenza sulla buona fatina che si suppone presieda il battesimo di tutti i bambini, le chiederei che il suo dono per ogni bambino fosse un senso di meraviglia così indistruttibile che abbia a durare una intera vita. (Rachel Carson)

Ogni bambino ci porta il messaggio che Dio non è ancora scoraggiato dell’uomo. (Rabindranath Tagore)

C’è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! (Gesù di Nazaret)

Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato. (Gesù di Nazaret)

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. (Gesù di Nazaret)

Il battesimo è il primo passo di un cuore fedele. (Max Lucado)

Il Battesimo è per così dire il ponte che Egli ha costruito tra sé e noi, la strada per la quale si rende a noi accessibile; è l’arcobaleno divino sulla nostra vita, la promessa del grande sì di Dio, la porta della speranza e, nello stesso tempo, il segno che ci indica il cammino da percorrere in modo attivo e gioioso per incontrarlo e sentirci da Lui amati. (Joseph Ratzinger)

Ogni bambino è voluto da Dio Padre, è redento da Cristo, diventa col battesimo tempio dello Spirito Santo. Se questa è la dignità del bambino, tutti devono considerare un privilegio accoglierlo, custodirlo e amarlo. (Karol Wojtyła)

Il Battesimo è un bagno che restituisce all’anima il suo vigore originale. (François René de Chateaubriand)

Mentre cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto sulla vita, i nostri figli ci insegnano che la vita è tutto. (Angela Schwindt)

Citazioni sul battesimo di Madre Teresa di Calcutta

Alcune delle frasi più belle di Madre Teresa di Calcutta sono proprio dedicate a questo momento speciale per la vita dei genitori e del neonato. Possiamo solo augurare il meglio per loro, che possano poi in seguito raccogliere i frutti e gli insegnamenti per diventare persone migliori e sempre disponibili al perdono e all’aiuto nei confronti degli altri. Un dono di Dio, così lo definisce Madre Teresa di Calcutta: ecco i suoi aforismi sul battesimo.

Ogni bambino è come un tenero bocciolo di “non ti scordar di me” e di mughetto, un piccolo figlio del cielo, un sorriso di perle di vetro splendenti. (Madre Teresa di Calcutta)

Il più grande dono che Dio ti può fare è darti la forza di accettare qualsiasi cosa. Egli ti mandi e la volontà di restituirgli qualsiasi cosa Egli ti chieda. (Madre Teresa di Calcutta)

Gesù vieni nel mio cuore / prega con me, prega in me / perché io impari da te / a pregare. (Madre Teresa di Calcutta)

Sono come una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro. È Lui che pensa. È Lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi sul battesimo di Papa Francesco

Oltre Madre Teresa di Calcutta, abbiamo pensato di raccogliere anche le frasi più emozionanti di Papa Francesco per celebrare il battesimo. I suoi pensieri sono molto profondi e inducono alla riflessione, ma non solo, perché spiegano il profondo significato di questa azione. Le sue citazioni possono essere incluse nel biglietto d’auguri: sono anche un modo per sostenere i genitori in questo cammino importante, un giorno di festa.

Il battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a lui, per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria condizione, alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il lavacro battesimale illumina tutta la nostra vita, guidando i nostri passi fino alla Gerusalemme del cielo. (Papa Francesco)

Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino. (Papa Francesco)

Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. (Papa Francesco)

Con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. (Papa Francesco)

Il Battesimo è un dono che viene elargito in un contesto di sollecitudine e di condivisione fraterna. Sempre nella storia, uno battezza l’altro, l’altro, l’altro… è una catena. Una catena di Grazia. (Papa Francesco)

Il Battesimo non è una formalità! È un atto che tocca in profondità la nostra esistenza. Un bambino battezzato o un bambino non battezzato non è lo stesso. Non è lo stesso una persona battezzata o una persona non battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. (Papa Francesco)

Conoscere la data del nostro Battesimo è conoscere una data felice. Il rischio di non saperlo è di perdere la memoria di quello che il Signore ha fatto in noi, la memoria del dono che abbiamo ricevuto. (Papa Francesco)

Frasi per il battesimo tratte dal Vangelo da dedicare al nipote

Abbiamo visto alcune frasi famose sul battesimo da poter riutilizzare per il proprio biglietto, ma in realtà possiamo anche trarre ispirazione dal Vangelo. Quello che scegliamo di scrivere deve innanzitutto venire dal cuore. Ciò significa che possiamo usare solo le nostre parole, o possiamo anche ispirarci alla parola del Vangelo per fare degli auguri davvero meravigliosi e carichi di speranza per un futuro sereno.

Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio Figlio prediletto, in Te mi sono compiaciuto”.

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce dall’acqua e dallo Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo Spirito, è Spirito».

Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete per sempre, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna.

L’amore di Cristo ha bagnato la tua fronte. Benvenuto tra coloro che diffondono il Verbo.

La purezza è entrata in te. Ti auguro che la vita te la preservi per sempre.

Poesie sul battesimo per il nipote

Abbiamo visto frasi, citazioni, aforismi, ma ci sono anche delle poesie molto belle che vengono utilizzate in questo giorno. Sì, oltre a quelle sacre ne abbiamo scelte alcune profonde e importanti, perché augurano al piccolo di iniziare un cammino nella speranza e nel bene, nella pace profonda del Signore. Un modo per personalizzare il biglietto: un giorno, quando sarà grande, tuo nipote potrà leggerlo e ricorderà quelle parole preziose e gli insegnamenti che ha ricevuto. Per questo è molto importante scegliere bene.

Mio Dio, io non so dire bene la preghiera da solo. Ma, se vuoi, proteggi dalla pioggia, dal vento il mio piccolo nido. Metti tanta rugiada sui fiori e granelli sul mio cammino. Fa profondo l’azzurro e flessibili i rami. Lascia a lungo nel cielo, la sera, la dolce tua luce, e nel mio cuore questa musica che non finisce mai perché io possa cantare, cantare, cantare… Se tu vuoi, o mio Dio. (Preghiera dell’uccellino, di C. Bernanos De Gasztold)

I vostri figli non sono figli vostri. Sono figli e figlie della sete che la vita ha di se stessa. Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi, E benché vivano con voi non vi appartengono. Potete donar loro l’amore ma non i vostri pensieri: Essi hanno i loro pensieri. Potete offrire rifugio ai loro corpi ma non alle loro anime: Esse abitano la casa del domani, che non vi sarà concesso visitare neppure in sogno. Potete tentare di essere simili a loro, ma non farli simili a voi: La vita procede e non s’attarda sul passato. Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive, sono scoccati in avanti. L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. Affidatevi con gioia alla mano dell’Arciere; Poiché come ama il volo della freccia, così ama la fermezza dell’arco. (I vostri figli, di Kahlil Gibran)

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. (Vivi la vita, di Madre Teresa di Calcutta)

Frasi per il battesimo per i nipoti dai nonni

Quali sono le frasi per il battesimo per i nipoti dai nonni da poter utilizzare? Abbiamo scelto di raccoglierne un po’, proprio con l’obiettivo di darti la possibilità di trovare quella che senti più vicina. Come si sceglie una frase? Semplicemente, quando la leggiamo, la sentiamo un po’ “nostra”. Ricorda che un giorno tuo nipote leggerà il tuo biglietto di auguri per il battesimo. Di conseguenza, scrivi quello che ti piacerebbe ricordargli, sempre. Di essere gentile, altruista, pacifico, di tendere sempre una mano al prossimo.