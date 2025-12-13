Kate Middleton assente al battesimo della figlia di Beatrice. Chi ha saltato la festa

Il 12 dicembre è stata battezzata la figlia di Beatrice, la piccola Athena, ma molti hanno saltato la cerimonia e la festa, come Kate

IPA Kate Middleton

Si è tenuto nella Cappella Reale a St. James Palace il battesimo di Athena, la figlia della Principessa Beatrice e di Edoardo Mapelli Mozzi. Alla cerimonia a Palazzo erano presenti Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson (che hanno poi saltato la festa, un piccolo party). Tanti i grandi assenti all’evento, che avrebbe dovuto riunire parte della Famiglia Reale: Carlo, Anna, Kate e William non si sarebbero fatti vedere, stando a quanto riportano i tabloid inglesi.

Kate Middleton, il battesimo della figlia di Beatrice

Nelle ultime ore in Inghilterra non si parla d’altro che del videomessaggio di Re Carlo, il primo rivolto alla nazione in cui un Sovrano parla apertamente della propria malattia, scardinando qualsiasi tabù. Ma il 12 dicembre è stata una data importante anche per Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson: la prima uscita pubblica dopo essere caduti in disgrazia, una delle poche occasioni in cui potremo rivederli. Hanno presenziato al battesimo della piccola Athena, loro nipote,

A Clarence House, molti i presenti: la Principessa Eugenia e il marito Jack Brooksbank, la Principessa Nina di Grecia e Danimarca, che è anche la madrina della bambina. Tra gli ospiti speciali l’artista James Blunt, che è un grande amico della Principessa Beatrice. Come ha riportato il Daily Mail, Re Carlo è stato invitato ma, nonostante l’assenza di impegni, sembra proprio che non abbia preso parte all’evento. Così come non lo ha fatto la Principessa Anna, impegnata in una visita alla Royal Military Academy. E i Principi del Galles? Non è stata prevista la presenza di Kate Middleton né del Principe William.

Le difficoltà con Andrea

La presenza di Andrea e di Sarah al battesimo della nipotina non è mai stata messa in discussione, così come aveva anticipato il Daily Mail. Stando al Mirror, però, oltre alla visita a Palazzo, i due ex coniugi (ed ex Duchi) sono tornati subito a casa. Sono arrivati a Palazzo separati, cercando appunto di scansare i media, con macchine dai vetri oscurati. Nessuno dei membri Senior della Famiglia Reale era presente: la festa si è poi spostata in un pub, alla presenza della sorella Eugenia, del marito e di un gruppo di amici, oltre che della madrina.

Ad Andrea sono stati rimossi i titoli Reali a ottobre: una decisione storica, con un messaggio ufficiale da parte di Re Carlo, e il sostegno della Regina Camilla. E i rapporti tra il Principe Andrea e Kate Middleton sono sempre stati più che gelidi, considerando che la Principessa del Galles non ha mai mancato di esprimere le sue preoccupazioni a riguardo alle persone a lei più vicine.

Anche il rapporto di Beatrice potrebbe non essere al momento dei migliori, come ha rivelato una fonte al Daily Mail. “Beatrice, ovviamente, ha invitato suo padre. Ma il rapporto tra loro non è molto buono. Tuttavia, è preoccupata per lui. Sta attraversando un brutto momento dal punto di vista psicologico e riconosce che adora i suoi nipoti e che sarebbe crudele privarlo dell’opportunità di partecipare al battesimo”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!