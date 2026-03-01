Kate Middleton, lo “sgarbo” indimenticato a Beatrice di York

Mentre la Royal Family è travolta dallo scandalo di Andrea, riaffiorano vecchi rancori tra Kate Middleton e le sorelle York. In particolare, un gesto che non è mai stato dimenticato

IPA Kate Middleton, Principessa del Galles

Dietro i sorrisi di circostanza e i protocolli impeccabili della Royal Family, si nascondono spesso tensioni che il tempo non sembra riuscire a sbiadire. Se oggi l’attenzione è rivolta ai nuovi – e precari – equilibri della Monarchia, un retroscena del passato torna a galla, svelando un rapporto più complesso di quanto si possa pensare tra Kate Middleton e le cugine di William, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Il Daily Express ha riportato alla luce, in particolare, un episodio che riguarda Beatrice di York che, secondo indiscrezioni mai smentite, rimase “umiliata” da uno sgarbo di Kate. Un gesto che avrebbe segnato l’inizio del gelo tra le due.

Beatrice “umiliata” alla festa di Kate

L’attuale contesto inevitabilmente pone l’attenzione anche sulle cugine di William, Beatrice ed Eugenie. Le due sorelle stanno vivendo un momento di forte pressione a causa dei legami del padre Andrea con lo scandalo Epstein, vicenda che ha riportato a galla un profondo “disagio negli ambienti Reali”. L’ex Principe è stato arrestato con accuse molto gravi e il fratello, Re Carlo, non sembra intenzionato a tendegli una mano. Anzi, non vuole proprio più avere niente a che fare con lui.

Ma le radici della discordia nella Famiglia Reale inglese sembrerebbero affondare in tempi non sospetti, ben prima degli scandali che hanno travolto i Windsor (Megxit inclusa). Discordia che coinvolgerebbe da molti anni la Principessa del Galles e le figlie di Sarah Ferguson.

Per capire l’origine di questo attrito, dobbiamo tornare indietro fino al 2008. Quando non era ancora sposate con William, Kate organizzò insieme alla sorella Pippa Middleton un evento di beneficenza a tema anni Ottanta. Va da sé che l’evento fosse esclusivo, ma il nome di Beatrice non figurava inizialmente nella lista degli invitati, nonostante la parentela col promesso sposo. Secondo il Daily Express, quando finalmente l’invito arrivò non solo non proveniva direttamente da Kate, ma pare contenesse una mancanza fatale: non specificava il dress code retrò, come richiesto al resto degli invitati.

Da qui il disastro. Mentre Kate sfrecciava sui pattini in shorts giallo fluo e Pippa brillava in paillettes, Beatrice si presentò in un sobrio abito blu con giacca e ballerine nere. Un look completamente fuori luogo, immortalato dei fotografi. Catherine Ostler, esperta di cronache mondane, ha rivelato che dopo quell’episodio “ci furono lacrime”. Beatrice si sentì esposta ed esclusa e questo incidente da quel momento avrebbe cominciato a crepare irrimediabilmente il legame tra le sorelle Middleton e le York.

La “faida” tra sorelle

L’incidente alla festa di Kate non sarebbe stata la prima fonte di attriti tra le due. Qualcosa era accaduto già mesi prima, durante una London Fashion Week: riporta sempre il Daily Express che Beatrice ed Eugenie sedevano in prima fila per la sfilata di Issa – brand che, ironia della sorte, sarebbe balzato agli onori della cronaca per l’abito del fidanzamento di Kate – quando, secondo dei testimoni, gli organizzatori chiesero loro di spostarsi per fare posto proprio a Pippa.

La reazione? Le York si rifiutarono di cederle il posto e questo gesto, a quanto pare, iniziò a far vacillare il rapporto con Kate. Una persona presente, citata dal Daily Mail, è stata categorica nel descrivere la situazione: “Patetico, forse, ma comunque la si guardi, la gente si ricorda di queste cose. Esauriscono la buona volontà reciproca, se mai ce n’è stata all’inizio”.

Questo “affronto” avrebbe colpito la Principessa del Galles nel profondo: interpretò il rifiuto delle cugine come un attacco personale. E queste ombre del passato sembra non si siano mai dissipate.