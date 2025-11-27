Kate Middleton, l’invito a Eugenia e Beatrice di York che William non approva

Kate Middleton ha invitato Beatrice ed Eugenia di York al concerto di Natale, malgrado lo scandalo. Ma William non è d'accordo con sua moglie

Kate Middleton ha fatto un significativo gesto distensivo nei confronti delle cugine acquisite, Beatrice ed Eugenia di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Ma stando ai ben informati William non è favorevole, mostrandosi intransigente con la famiglia dello zio, caduto in disgrazia.

Kate Middleton, l’invito inaspettato

Come è noto, Kate Middleton sta organizzando il concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster che si terrà il prossimo 5 dicembre. La Principessa del Galles se ne occupa da cinque anni e nemmeno il cancro l’ha fermata, infatti è stato uno dei primi impegni di lavoro cui si è dedicata subito dopo aver terminato la chemioterapia.

Kate sceglie anche la lista degli invitati, ovviamente concordata con Sua Maestà, e include alcuni membri della Famiglia Reale, tra cui i Duchi di Edimburgo, Zara Tindall, suo marito e i figli e le Principesse di York con le loro rispettive famiglie. Più altri parenti alla lontana di Re Carlo e di suo marito William.

Quest’anno, però, non era scontato che Beatrice ed Eugenia di York fossero invitate dopo lo scandalo che ha colpito i loro genitori, Andrea e Sarah Ferguson. Già in pensione da anni, prima ancora che morisse la Regina Elisabetta, gli ex Duchi di York presenziavano solo grandi cerimonie, come matrimoni e funerali, o a eventi privati della Famiglia Reale, ma mai a cerimonie istituzionali.

Ma da quando Carlo ha tolto ad Andrea tutti i titoli nobiliari e ha imposto a lui e alla ex moglie di lasciare il Royal Lodge, la coppia di fatto è stata esiliata ed estromessa da qualunque appuntamento riguardi la Corona e la famiglia del Re.

Da qui il dubbio che Kate non invitasse al concerto le cugine di William, anche se loro sono del tutto estranee allo scandalo che ha travolto i genitori.

Invece, fonti vicine a Palazzo hanno confermato che la Principessa del Galles le ha incluse nel concerto di Natale, Together at Christmas, nel tentativo di mantenere unita il più possibile la Famiglia Reale, specialmente nel periodo delle feste. Anche perché l’obiettivo dell’evento, è proprio di celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Il commentatore reale Neil Sean ha dichiarato: “La principessa Beatrice e la principessa Eugenia hanno ricevuto inviti personali per l’iniziativa ‘Together at Christmas’ di quest’anno dall’ufficio della principessa Catherine. Questo è il progetto di Catherine, e lei ha l’ultima parola, molto simile al modo in cui il principe William gestisce Earthshot. Soprattutto, sì, la famiglia reale vuole essere vista unita in quello che è stato un anno molto difficile”.

Kate Middleton, William non è d’accordo

Proprio perché Kate ha l’ultima parola sul concerto, è riuscita a invitare Beatrice ed Eugenia. Infatti, stando ai ben informati, William non era d’accordo con la scelta della moglie. Il Principe del Galles ha sempre avuto buoni rapporti con le cugine, ma adesso gli preme maggiormente salvare l’immagine della Monarchia e prendere il più possibile le distanze da suo zio Andrea. E questo include tutti i suoi parenti più stretti.

William sta già pensando a come cambiare la Corona quando sarà Re. E dalle indiscrezioni trapelate, pare che abbia in mente un protocollo molto rigido dal punto di vista del rigore morale. Non vuole trovarsi nella stessa situazione del padre.

