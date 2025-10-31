Kate Middleton, Beatrice ed Eugenia di York lasciano il Regno Unito

Kate Middleton e William prendono le distanze da Andrea e Beatrice ed Eugenia di York se ne vanno all'estero, fingendo che tutto sia sistemato

Kate Middleton e William si sono mostrati piuttosto intransigenti nei confronti del Principe Andrea e delle sue figlie Eugenia e Beatrice di York che attualmente hanno lasciato il Regno Unito, anche se a quanto pare solo momentaneamente.

Secondo indiscrezioni William ha avuto una discussione accesa con le sue cugine Beatrice ed Eugenia di York. Il Principe del Galles avrebbe chiesto loro di convincere il padre, Andrea, a lasciare il Royal Lodge. E le avrebbe minacciate di togliere loro il titolo di Principesse se non lo avessero fatto.

Kate appoggia la linea intransigente del marito ma non la sua spietatezza, tanto che sta cercando di fare da mediatrice per trovare il più velocemente possibile una soluzione senza che si creino ulteriori fratture in famiglia.

Non è noto che Beatrice ed Eugenia abbiano fatto ciò che il loro cugino ha richiesto con tanta insistenza, anche se ci sono delle foto che ritraggono la figlia maggiore di Andrea e Sarah Ferguson in auto mentre lascia il Royal Lodge con un’espressione cupa e preoccupata in viso.

Sta di fatto che le due Principesse hanno deciso che era meglio cambiare aria e così entrambe si sono ritrovate contemporaneamente all’estero. Non si tratta di un trasferimento definitivo, ma solo momentaneo, avvenuto però nel momento opportuno.

Beatrice sembra essere in trasferta di lavoro. Infatti, è stata fotografata questa settimana alla Future Investment Initiative di Riyadh, in Arabia Saudita. Eugenia invece è andata a Parigi, si presume per una vacanza. La figlia più piccola di Andrea ha fatto delle foto insieme alle sue amiche davanti alla Torre Eiffel, però ha anche visitato molte gallerie d’arte. Può essere quindi che abbia unito l’utile al dilettevole, lavorando nel settore.

Beatrice ed Eugenia stanno cercando di andare avanti nel modo più normale possibile, malgrado lo scandalo che ha travolto i loro genitori e malgrado le pressioni che provengono da Carlo e William. Ma non è facile.

Il viaggio all’estero può essere una mossa strategica per lasciarsi alle spalle e allontanarsi, anche se per un breve periodo, da una situazione che fa loro male, essendo molto legate ai genitori.

Sicuramente non è facile assistere alla gogna mediatica cui sono sottoposti Andrea e Sarah. Inoltre, diventa difficile ritrovarsi con William e Kate. Pensare che sono sempre state molto vicine al cugino e alla sua famiglia e che non hanno esitato ad aiutarlo lo scorso anno quando sua moglie e sue padre si stavano curando contro il cancro.

In ogni caso, Beatrice ed Eugenia hanno messo in atto l’insegnamento della loro nonna, Elisabetta II, che si atteneva alla regola di non mostrare mai i propri sentimenti in pubblico. E così le due sorelle si sono mostrate col sorriso e serene mentre si trovavano all’estero, senza far trapelare lo stato di agitazione in cui si trovano.

